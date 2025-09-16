দুর্গাপুজোয় শান্তিনিকেতনের বাউল শিল্পীর সুরে মাতবে মার্কিন মুলুক

দুর্গাপুজোয় শান্তিনিকেতনের বাউল শিল্পীর সুরে মাতবে মার্কিন মুলুক
অতিরিক্ত শুল্ক নিয়ে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের রসায়ন যা-ই থাক, এবার পুজোয় মার্কিন মুলুক মাতাতে যাচ্ছেন শান্তিনিকেতনের বাউল শিল্পী ৷
Published : September 16, 2025 at 8:05 PM IST
বোলপুর, 16 সেপ্টেম্বর: এই মুহূর্তে ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কের রসায়ন যাই হোক না কেন, এবার দুর্গোৎসবে বাংলার বাউল শিল্পীর সুরে মাতবে মার্কিন মুলুক । প্রায় 20 দিনের সফরে শান্তিনিকেতনের রাজু দাস বাউল পাড়ি দিচ্ছেন আমেরিকায় ৷ সে দেশের ছয়টি জায়গায় পুজো মণ্ডপে গান গাইবেন তিনি ৷ 'মানুষ ছাড়া খ্যাপারে তুই মূল হারাবি', এই গানটিও প্রবাসী বাঙালি ও আমেরিকাবাসীকে শোনাবেন লালমাটির এই বাউল শিল্পী ৷ তাঁর এই আমেরিকা সফরে আপ্লুত পরিবার ৷
রাজু দাস বাউলের বাবা শ্রীদাম দাস বাউল বলেন, "ছেলে আমেরিকায় যাচ্ছেন । সেখানকার মানুষকে গান শোনাবেন, এতে আমরা খুব খুশি ৷ আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে সবাই মোটামুটি গানবাজনা নিয়েই থাকি ৷ কিন্তু, ছেলের সাফল্যে গর্ববোধ হচ্ছে ।"
নানুরের হাটসেরান্দি গ্রামে জন্ম রাজু দাস বাউলের ৷ গ্রামেই ছেলেবেলা থেকে বাবা শ্রীদাম দাস বাউলের কাছে তালিম নেন তিনি ৷ পরবর্তীতে তাঁরা সপরিবারে বোলপুর শহরে চলে আসেন ৷ বর্তমানে বোলপুরের জামবুনির দক্ষিণ পল্লির মাঠপাড়ায় বসবাস করেন রাজু দাস বাউল ৷ বাবা-মা ও স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে তাঁর পরিবার ৷ বাবার কাছে তালিম নেওয়ার পর বাউল শিল্পে রাজুর গুরু হলেন সত্যানন্দ দাস বাউল । যত দিন গিয়েছে শিল্পী হিসাবে নাম ডাক বেড়েছে রাজু দাস বাউলের ৷ এই বীরভূম হল বাউলের আঁতুড়ঘর । বাউল সম্রাট পূর্ণদাস বাউল, কার্তিক দাস বাউল, লক্ষ্মণ দাস বাউল, সাধন দাস বৈরাগ্য প্রমুখ প্রথিতযশা শিল্পীদের স্পর্শভূমি এটি ৷ এই বীরভূম থেকেই এবার দুর্গাপুজোয় আমেরিকায় যাচ্ছেন রাজু দাস বাউল ৷
প্রসঙ্গত, রফতানিতে ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকার । যা নিয়ে দুই দেশের সম্পর্কে বেশ কিছুটা চিড় ধরেছে, বর্তমানে এই নিয়ে জোর চর্চা চলছে দেশে ও দেশের বাইরে ৷ তবে দু'দেশের সম্পর্কের ধারা যে খাতে বয়ে চলুক, দুর্গাপুজোয় বাংলার বাউল শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মার্কিন মুলুক ৷
24 সেপ্টেম্বর ভারত থেকে আমেরিকার উদ্দেশে রওনা দেবেন রাজু দাস বাউল ৷ 26 সেপ্টেম্বর থেকে 5 অক্টোবর পর্যন্ত আমেরিকার নিউ জার্সি থেকে নিউইয়র্ক, এমন ছয়টি জায়গায় পুজো মণ্ডপে তাঁর গানের অনুষ্ঠান রয়েছে । ইতিমধ্যে ভিসা পেয়ে গিয়েছেন তিনি । একাধিক বাংলার বাউল গানের ঝুড়ি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিচ্ছেন এই শিল্পী ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি জানান, সব গানের মধ্যে 'মানুষ ছাড়া খ্যাপারে তুই মূল হারাবি', এই বিশেষ গানটি তিনি প্রবাসী বাঙালি ও আমেরিকাবাসীকে শোনাবেন বলে ঠিক করেছেন ৷
উল্লেখ্য, রাজু দাস বাউল শান্তিনিকেতনের অতি পরিচিত মুখ ৷ তিনি শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন জায়গায় নানান অনুষ্ঠানে গান গেয়েছেন । আউল-বাউলদের মেলা হিসাবে খ্যাত জয়দেব মেলাতেও গান গেয়েছেন, ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলাতেও তাঁর গান শুনেছেন অনেকেই ৷ এছাড়া, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বাউল গানের পসরা নিয়ে মঞ্চ মাতিয়ে এসেছেন ৷ বাংলার একাধিক রিয়েলিটি শোতেও অংশ নিয়েছেন । ঊষা উত্থুপ-সহ প্রখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে এক মঞ্চে গান গেয়েছেন তিনি ।
রবিভূমের এই বাউল শিল্পী এর আগেও স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম, ফ্রান্সের প্যারিস, চিনের বেজিং, অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন-সহ প্রভৃতি জায়গা সুরে সুরে মাতিয়ে এসেছেন ৷ এই প্রথম তিনি আমেরিকায় যাচ্ছেন । তাই আবেগ অনেকটাই বেশি ৷
রাজু দাস বাউল বলেন, "এর আগে বিভিন্ন দেশে গিয়েছি, গান শুনিয়েছি, শ্রোতাদের মন জয় করেছি ৷ এই প্রথম আমেরিকায় যাচ্ছি ৷ দুর্গাপুজোয় সেখানে আমার অনুষ্ঠান আছে । বাংলার বাউল গান, মাটির গান আমেরিকা মাটিতে পৌঁছে দিতে পারব এটাই পাওনা আমার ৷ প্রবাসীদেরও গান শোনাতে পারব ৷ পরিবারের সবাই খুশি ৷ আমার ভিসা সব কমপ্লিট, 24 সেপ্টেম্বর ফ্লাইট ।"