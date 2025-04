ETV Bharat / state

স্ত্রী-কন্যার সামনেই জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁজরা বেহালার সমীর - PAHALGAM TERROR ATTACK

জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁঝরা বেহালার সমীর গুহ ( নিজস্ব চিত্র )

By ETV Bharat Bangla Team Published : April 23, 2025 at 11:37 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 11:43 AM IST 1 Min Read

কলকাতা, 23 এপ্রিল: ঘুরতে গিয়ে জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গেলেন বেহালার বাসিন্দা সমীর গুহ ৷ গত 16 এপ্রিল স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে কাশ্মীর রওনা দিয়েছিলেন ৷ মঙ্গলবার পহেলগাঁওতে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় মৃত্যু হয় তাঁর ৷ স্ত্রী-কন্যার সামনেই জঙ্গিরা হত্যা করে সমীর গুহকে ৷ শখেরবাজার জগৎ রায়চৌধুরী রোডের ঊষা অ্যাপার্টমেন্টের বাড়ি থেকে 16 তারিখ সপরিবারে কাশ্মীর বেড়াতে যাওয়ার উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন সমীর ৷ স্ত্রী শবরী গুহ ও মেয়ে শুভাঙ্গী গুহকে নিয়ে ভূস্বর্গ দেখতে যাচ্ছিলেন তিনি ৷ তখনও তাঁরা কেউই বুঝতে পারেননি কী হতে চলেছে এক সপ্তাহের মাথায় ৷ কাশ্মীরে জঙ্গিদের হাতে মৃত্যু হয় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী সমীরবাবুর ৷ বেড়াতে গিয়ে এই মর্মান্তিক পরিণতিতে হতবাক সকলেই ৷

এই বিষয়ে সমীরবাবুর শ্যালক সুব্রত ঘোষ জানান, তাঁর দিদি-জামাইবাবু ও ভাগ্নী 16 এপ্রিল কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিল ৷ সেখানে জঙ্গি হামলায় জামাইবাবুর মৃত্যু হয় ৷ নবান্ন থেকে ফোন এসেছিল তাঁদের সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার জন্য ৷ পহেলগাঁওতে সন্ত্রাসী হামলায় 26 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত ৷ এর মধ্যে দু'জন বিদেশী এবং দু'জন স্থানীয় নাগরিকও রয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন পর্যটক ৷ এখনও পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গ থেকে দু'জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে ৷ বেহালার সমীর গুহের মতো পাটুলির বাসিন্দা বিতান অধিকারীরও মৃত্যু হয়েছে সন্ত্রাসী হামলায় ৷ জানা গিয়েছে, বিতান অধিকারী বৈষ্ণবঘাটা পাটুলির বাসিন্দা ৷ পরিবার নিয়ে কাশ্মীরে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন বিতান। তাদের বাড়ি ফেরার কথা ছিল বৃহস্পতিবার। উরিতে চলছে এনকাউন্টার, সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ 2 জঙ্গি

