উত্তরে ছেলে মরছে আর মা কার্নিভালে, শিলিগুড়ি পৌঁছেই মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ শমীকের

উত্তরে ছেলে মরছে আর মা কার্নিভালে, শিলিগুড়ি পৌঁছেই মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ শমীকের
Published : October 6, 2025 at 1:15 PM IST
দার্জিলিং, 6 অক্টোবর: পাহাড়ে ধস ও উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ফের রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । দার্জিলিংয়ে বিপর্যয়ের দিনে রেড রোডে পুজোর কার্নিভালে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ শমীকের কথায়, "উত্তরে যখন ছেলে মরছে, তখন মা কার্নিভালে ৷"
সোমবার সকালের বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । সেখান থেকে সড়কপথে ডুয়ার্সের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান তিনি । বিমানবন্দরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উত্তরবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি ৷
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "উত্তরবঙ্গ বরাবর বঞ্চনার শিকার । উত্তরবঙ্গকে কেবলমাত্র ব্যবহার করছে রাজ্য সরকার । তারই প্রমাণ, কলকাতায় কার্নিভাল হচ্ছে আর উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হাহাকার । দক্ষিণবঙ্গের কিছু মানুষ কিছু নেতা কিছু আমলা উত্তরবঙ্গের আসে লুট করতে ।"
উত্তরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে শমীক বলেন, "উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে কত নেতা, আমলার নামে জমি রেজিস্ট্রি হয়েছে খোঁজ নিন । বালি, পাথর মাফিয়াদের জন্যই আজ এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় । নদী থেকে অবৈধ পাথর, বালি তোলার জন্যই এই পরিস্থিতি ৷ পাশাপাশি জঙ্গল কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে । বিগত 14 বছর ধরে উত্তরবঙ্গে লুট চলছে ।"
তিনি আরও বলেন, "প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ের জন্য কারওকে দোষী করা যায় না । কিন্তু এটা যাঁদের জন্য হয় তাঁরা তো দোষী । প্রধানমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের দিকে প্রতিনিয়ত নজর রাখছেন । সবকিছুর খোঁজখবর নিচ্ছেন । বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার সবরকম ভাবে অসহায় মানুষের পাশে আছে । স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিজেপির প্রত্যেক জনপ্রতিনিধি, কার্যকর্তারা মানুষের পাশে থেকে কাজ করছে । আর মা কোথায় ? আসল চেহারা কাল কার্নিভালে দেখা গিয়েছে । উত্তরে লোক মরছে, ছেলেরা মরছে আর মা কার্নিভালে । এই সরকারের থেকে কোনও মানবিক পদক্ষেপের আশা করাটাই আসলে মুর্খামি হবে ।"