শূন্য হাতি মৃত্যুর খবরেই উত্তরে পালিত হস্তী দিবস, ট্রেনের ধাক্কা থেকে বাঁচাতে দক্ষিণেও প্রযুক্তিই ভরসা

দক্ষিণবঙ্গে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু রুখতে উত্তরবঙ্গের মতোই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার এবং রেল ও বন দফতরের সমন্বয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷

শূন্য হাতি মৃত্যুর খবরেই হস্তী দিবস উদযাপন উত্তরে (নিজস্ব চিত্র)
Published : August 12, 2025 at 6:10 PM IST

জলপাইগুড়ি, 12 অগস্ট: দক্ষিণবঙ্গে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু হয়েই চলেছে । অথচ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ডিভাইসের ব্যবহার এবং রেল ও বন দফতরের সমন্বয়ের সুফল পাচ্ছে উত্তরবঙ্গ ৷ সেখানে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু অনেকটাই আটকানো গিয়েছে । চার বছরে ট্রেন চালকদের তৎপরতায় 308টি হাতির মৃত্যু আটকে নজির গড়েছে রেল দফতর । শুধু তাই নয়, গত দু'বছরে ডুয়ার্স রুটে রেললাইন পার হতে গিয়ে একটিও হাতির মৃত্যু হয়নি ৷ এই সুখবরের সঙ্গেই আজ বিশ্ব হস্তী দিবস পালন করছে হাতিপ্রেমীরা ৷ উত্তরের এই সাফল্য দেখে এবার দক্ষিণবঙ্গেও এমন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ।

রেললাইনে হাতি এলেই তা আগাম রেল ও বন দফতরকে জানিয়ে দিচ্ছে ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (IDS) ও এলি সেন্স ডিভাইস । আইডিএস প্রযুক্তির ফলে রেলের কন্ট্রোল রুমেও হাতির আগমনের খবর পৌঁছে যাচ্ছে । ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু রোধে আইডিএস ডিভাইস লাগানোর জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল 77 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে । ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়িগামী ডুয়ার্সের জঙ্গল রুটে এই ডিভাইস লাগানোর কাজ চলছে ।

শূন্য হাতি মৃত্যুর খবরেই হস্তী দিবস উদযাপন উত্তরে (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এর সাহায্যে 2022 সাল থেকে 2023 সাল পর্যন্ত 86টি হাতি এবং 2024 সাল থেকে 2025 সালের 11 অগস্ট পর্যন্ত 225টি হাতিকে ট্রেনে কাটা পড়া থেকে বাঁচিয়েছেন ট্রেনচালক । উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ও বন দফতরের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ নেওয়ার ফলেই ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর ঘটনা আগের থেকে অনেকটা কমেছে ।

ডুয়ার্স রুটে কোন কোন জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য ?

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গিয়েছে রেললাইন । বিশেষ করে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, গরুমারা জাতীয় উদ্যান, বক্সা জাতীয় উদ্যান, মহানন্দা অভয়ারণ্য, চাপড়ামারি অভয়ারণ্যের ভেতর দিয়ে ডুয়ার্স রুটে ট্রেন চলে । এই রুটে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর সংখ্যা কয়েক বছরে বেড়েই চলছিল । তবে বিগত দুই বছর ধরে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর সংখ্যা এখানে শূন্য ।

1973 সাল থেকে ডুয়ার্স রুটে ট্রেনের ধাক্কায় হাতি মৃত্যুর পরিসংখ্যান

আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়িগামী জঙ্গলপথে রেললাইনে 1973 সাল থেকে 2013 সাল পর্যন্ত ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু হয়েছিল 53টি । 2004 সালে মিটার গেজ লাইন থেকে ব্রড গেজ লাইনে রূপান্তরিত হওয়ার পর থেকে একের পর এক ট্রেনের গতির বলি হয়েছে হাতি । 2004 সালে থেকে 2013 সাল পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইনে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু হয়েছে 30টি । 2015 সালে 2টি হাতির মৃত্যু হয় । 2016 সালে চারটি হাতির মৃত্যু হয় । 2017 সাল থেকে ফের হাতির মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকে । 2018 সালে ট্রেনের ধাক্কায় চারটি হাতির মৃত্যু হয় । 2019 সালে তিনটি হাতির মৃত্যু হয় ।2022 সালে একটি ও 2023 সালের 11 অগস্ট পর্যন্ত একটি গর্ভবতী হাতির মৃত্যু হয়েছে । 2004 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় 70টিরও বেশি হাতির মৃত্যু হয়েছে ট্রেনের ধাক্কায় ৷

কোথায় বেশি ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্য়ু হয়

লক্ষ্য করা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারের মাঝে ব্রডগেজ লাইনে রেলের 16/5 কিলোমিটার পোস্ট থেকে 27 কিলোমিটার পোস্ট, 30/2 কিলোমিটার পোস্ট থেকে 33/5 কিলোমিটার পোস্ট, 41/5 কিলোমিটার পোস্ট থেকে 51/4 কিলোমিটার পোস্ট, 65/8 কিলোমিটার পোস্ট থেকে 71 কিলোমিটার পোস্ট, 128/3 কিলোমিটার পোস্ট থেকে 130/7 কিলোমিটার পোষ্ট, 151 কিলোমিটার পোস্ট থেকে 163 কিলোমিটার পোস্ট - এগুলির মাঝেই ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু সবচেয়ে বেশিবার ঘটেছে । 2010 সালে বানারহাটের মরাঘাটে আটটি হাতির মৃত্যু হয়েছিল ৷

রেললাইন পারাপারে হাতির মৃত্যু অনেক কমেছে (নিজস্ব চিত্র)

2023 সালের 10 অগস্ট নাগরাকাটা ও চালসার মাঝে রেললাইনে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু ঘটে । রেলের 68 নং পিলারের কাছে একটি মালগাড়ির ধাক্কায় অন্তঃসত্ত্বা হাতিটির মৃত্যু হয় । এই ঘটনার পর থেকেই হাতির মৃত্যু রোধে বিশেষ তৎপর হয় রেল । লক্ষ্য করা গিয়েছে, ডুয়ার্স রুটে ট্রেনের ধাক্কায় বছরে গড়ে 8-10টি হাতির মৃত্যু হত ।

ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু রুখতে নয়া প্রযুক্তির ব্যবহার

জলদাপাড়া, গরুমারা, চাপড়ামারি, গুলমা-সহ জঙ্গল এলাকায় ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । বর্তমানে 35 কিলোমিটার জুড়ে এই ডিভাইস কাজ করছে । জলপাইগুড়ি জেলার বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনকে মাঝখানে রেখে রেড ব্যাঙ্ক চা বাগানের মাঝে এই ডিভাইসটি লাগানো হয়েছে । রেললাইনের পাশে অপটিক ফাইবার লাগিয়ে থার্মাল ডিভাইস এবং এলি সেন্স ডিভাইসের মাধ্যমে হাতির গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পারছে রেল । এর ফলে অনেকটা সুবিধা হয়েছে।

ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (IDS) থার্মাল ডিভাইস মূলত রেললাইনের পাশে হাতি এলে হাতির শরীরের তাপমাত্রা সেন্স করে অপটিক ফাইবারের মাধ্যমে রেলের কন্ট্রোল রুমে জানান দেয় । রেললাইনের দুই পাশে 30 ফুটের মধ্যে হাতি এলেই ডিভাইস সংকেত দেয় । অন্যদিকে, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য এলাকায় এলি সেন্স নামক ডিভাইস লাগানোর ফলে হাতি এলেই বনবিভাগকে সতর্ক করে দিচ্ছে এই ডিভাইস । শুধু তাই নয়, ছবি ও ভিডিয়ো তুলে ডিভাইসটি হাতির গতিবিধি জানান দিচ্ছে । সেভাবেও রেললাইনে হাতির আসার খবর পাচ্ছে রেল ও বন দফতর ।

ট্রেনচালকদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি

এছাড়াও ট্রেন চালকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ রেললাইনে হাতি এলেই ট্রেন থামিয়ে হর্ন দিয়ে হাতিদের রেললাইন থেকে তাড়ানো হয়, তার পরেই ট্রেন চালানো হচ্ছে । ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর রোধে সচেতেনতা শিবিরের আয়োজন করে আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশন । জঙ্গলপথে কীভাবে ট্রেন চালাতে হবে, হাতি এলে কী করণীয় হবে তা জানানো হয় লোকো পাইলটদের । জোনাল রেলওয়ে ট্রেনিং স্কুলে বন দফতরের সহায়তায় আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের লোকো পাইলট, সহকারী লোকো পাইলট, সুপারভাইজারদের নিয়ে দফায় দফায় সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় । বনদফতরের সঙ্গে রেলের মধ্যে হয় সমন্বয় কমিটির বৈঠক ৷

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অমরজিৎ গৌতম বলেন, "ট্রেনের ধাক্কায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু আটকাতে আমরা সদা সচেষ্ট রয়েছি । আমরা তিন বছরে দেড়শো হাতিকে বাঁচিয়েছি । আগে বছরে গড়ে ট্রেনের ধাক্কায় 10-12টি হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটত । আমরা ট্রেন চালকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছি । আমরা অনেক মৃত্যু আটকাতে সফল হয়েছি । রেললাইনে মৌমাছির শব্দ ও থার্মাল ডিভাইস সিস্টেমের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে হাতির মৃত্যু রোধে আমরা সফলতা পেয়েছি । অন্যদিকে রাজাভাতখাওয়া থেকে শিলিগুড়ি রুটে জঙ্গলের রেলপথে হাতির করিডরেও ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে হাতির মৃত্যু আটকানো সম্ভব হয়েছে ।"

কীভাবে সমন্বয় করে রেল ও বনবিভাগ ?

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, "রেলের ভূমিকা খুব ভালো । ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু ঠেকাতে বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ।
রেললাইনের ধারে থার্মাল ডিভাইস লাগানো থেকে শুরু করে এলি সেন্স ডিভাইসের ব্যবহার করে সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। বন দফতরের সঙ্গে রেলের সমন্বয়ের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে । বিগত দু'বছরে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি । ইতিমধ্যেই রেলের তরফে ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম লাগিয়েছে । এখন 35 কিলোমিটার জঙ্গল পথে এই ডিভাইস কাজ করছে । সমন্বয় সাধান ও ডিভাইস ব্যবহার করে আমরা হাতিকে বাঁচানোর প্রক্রিয়া চালাচ্ছি । বন দফতর ও রেলের সঙ্গে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে । রেললাইনে হাতি বা বন্যপ্রাণী এলেই আমরা জানিয়ে দিই । রেল তাদের কন্ট্রোল রুম থেকে লোকো পাইলটদের জানিয়ে দেয় কোন জায়গায় হাতি আছে ।"

স্পোর নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সিইও শ্যামাপ্রসাদ পাণ্ডে বলেন, "ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু রোধে রেলকে ধন্যবাদ জানাতেই হয় । তার সঙ্গে বন দফতর ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোও সচেষ্ট হয়েছিল । ট্রেনচালকদের সচেতেনতা বৃদ্ধি করার ফলে আজ আমরা সুফলটা পাচ্ছি । প্রযুক্তির ব্যবহারটাও কাজে লেগেছে । দু'বছর থেকে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু শূন্য হয়ে গিয়েছে আমাদের উত্তরবঙ্গে । ট্রেন চালকরা স্পিড কন্ট্রোল করে, হর্ন বাজিয়ে হাতিদের রক্ষা করা সম্ভবপর করে তুলেছে ৷"

দক্ষিণবঙ্গেও একই উদ্যোগ নিচ্ছে রেল ও বন বিভাগ

এই সাফল্যকেই এবার দক্ষিণবঙ্গে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে ৷ দক্ষিণবঙ্গে গত 18 জুলাই ঝাড়গ্রাম ও সরডিহা স্টেশনের মাঝে বাঁশতলা রেলস্টেশন সংলগ্ন জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় দুই হস্তি শাবক-সহ তিনটি হাতির মৃত্যু হয় । এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও বন দফতর । ট্রেনের চালক-সহ তিন কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে গাফিলতির অভিযোগ দায়ের করে বন দফতর ৷ ইতিমধ্যেই ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু ঠেকাতে খড়গপুর ডিভিশনে রেল ও বন্যপ্রাণী বিভাগের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে ৷ বৈঠকে প্রযুক্তি ব্যবহার করে রেললাইনে আসা হাতির আগাম বার্তা কীভাবে পাওয়া যায় সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ।

প্রাক্তন বনকর্মী তথা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে যুক্ত বিজয় ধর বলেন, "উত্তরবঙ্গের আমরা দুই বছরে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু আটকাতে সক্ষম হয়েছি । হাতি দিবসে এটাই বড় প্রাপ্তি । আশা করি, উত্তরবঙ্গের মতো দক্ষিণবঙ্গেও আমরা ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু আটকাতে সক্ষম হব ।"

ELEPHANT DEATHELEPHANT DIES IN SOUTH BENGALবিশ্ব হস্তী দিবসট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুWORLD ELEPHANT DAY

