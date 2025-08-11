ETV Bharat / state

চা-শ্রমিকদের 20 শতাংশ পুজোর বোনাসের দাবিতে এককাট্টা পাহাড়ের শাসক-বিরোধী শিবির - TEA WORKERS BONUS

গত বছর 16 শতাংশ হারে চা বাগানের শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হয়েছিল ৷ এবার 20 শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড় শ্রমিক সংগঠন ৷

চা শ্রমিকদের 20 শতাংশ পুজোর বোনাসের দাবি (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2025 at 8:24 PM IST

3 Min Read

দার্জিলিং, 11 অগস্ট: চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য 20 শতাংশ পুজোর বোনাস দিতে হবে ৷ এমনটাই দাবি জানাল পাহাড়ের সমস্ত রাজনৈতিক দল । 20 শতাংশর কম বোনাস কোনওভাবেই মানা যাবে না ৷ এই নিয়ে চা বাগানের মালিকপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করার দাবি জানিয়েছে তারা । চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থে একত্রিত হয়েছে অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, জিএনএলএফ, ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট, সিটু মতো শাসক-বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল ।

অনীত থাপা বলেন, "এবার চা শ্রমিকদের 20 শতাংশ হারে পুজো বোনাস দিতে হবে । শ্রমিকরা সারা বছর পরিশ্রম করেন । পুজো এলেই বোনাস নিয়ে টালবাহানা শুরু হয় । এসব মানা হবে না । দলের শ্রমিক সংগঠনকে 20 শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড় থাকতে বলা হয়েছে ।"

20 শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড় শ্রমিক সংগঠন (নিজস্ব ছবি)

মূলত প্রায় কয়েক দফা আলোচনার পর সমতলের চা বাগানগুলোতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে বোনাস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । তবে এখনও নিষ্পত্তি হয়নি পাহাড়ে । সেই ক্ষোভ এখনও রয়েছে শ্রমিকদের মনে । আর মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি দিন বাকি রয়েছে দুর্গাপুজোর । আর এরই মাঝে পাহাড়ে ফের চা শ্রমিকদের 20 শতাংশ হারে পুজো বোনাস দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলো ।

গত বছর চা শ্রমিকদের 16 শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হয় (নিজস্ব ছবি)

মালিকপক্ষের দাবি, গত বছরের তুলনায় এবার চা উৎপাদন খারাপ । পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণেই চায়ের উৎপাদন কমেছে । নিলামেও চায়ের দাম কম মিলছে । তাই 20 শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া কার্যত অসম্ভব । মালিকপক্ষের বক্তব্য, শ্রমিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই এবার বোনাস নিষ্পত্তি হবে ।

গত বছর পুজোর আগে পাহাড়ের 87টি চা বাগানকে নিয়ে দফায় দফায় দ্বিপাক্ষিক এবং ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয় ৷ তারপরেও সমাধান সূত্র না মেলায় শ্ৰম দফতর 16 শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল । এরপরেও শ্রমিক সংগঠনগুলো আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছে । বাধ্য হয়ে শ্রম দফতর এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, পুজোর পর এই ইস্যুতে ফের বৈঠক হবে । কিন্তু আবার পুজো চলে এল । তবুও গত বছরের বোনাসের জটিলতা নিষ্পত্তি হল না ।

পুজোর বোনাসের দাবিতে সরব পাহাড়ের সমস্ত রাজনৈতিক দল (নিজস্ব ছবি)

গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার শ্রমিক সংগঠন ডিটিডিপিএলইউ-এর সম্পাদক সুরজ সুব্বা ও জিএনএলএফ নেতা নিরজ জিম্বা ও ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ডিকে প্রধান 20 শতাংশ হারে বোনাসের দাবি তুলেছেন । পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও একই হারে বোনাসের দাবি উঠেছে ৷

তৃণমূল কংগ্রেসের চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্জল দে বলেন, "গত বছর চায়ের বাজার খারাপ থাকায় 16 শতাংশ হারে বোনাসে আমরা রাজি হয়েছিলাম । কিন্তু এবার 20 শতাংশ হারেই দিতে হবে ।" সিটু নেতা তথা দার্জিলিং জেলা চা কামান মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি সমন পাঠক বলেন, "গত বছর অনেক অজুহাত দিয়ে মালিকরা 16 শতাংশ হারে বোনাস চুক্তি করেছিল । আমরাও পরিস্থিতি বিবেচনা করে সেটা মেনে নিই । তবে এবার 20 শতাংশ হারে বোনাস চাই ।"

পুজোর বোনাসের দাবিতে সরব পাহাড়ের সমস্ত রাজনৈতিক দল (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে মালিকদের সংগঠন তরাই ব্রাঞ্চ অফ দ্য ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের (টিবিআইটিএ) সচিব রানা দে বলেন, "গত বছরের চেয়েও এবার জুলাই পর্যন্ত তরাইয়ে চায়ের উৎপাদনে আমরা পিছিয়ে । গতবারের তুলনায় এখনও পর্যন্ত 50 শতাংশ বৃষ্টি কম হয়েছে । নিলামেও দাম অনেক কম । তাই এবার শ্রমিকপক্ষের দাবি রক্ষা করা কতটা সম্ভব হবে, তা বলা মুশকিল ।"

