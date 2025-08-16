সুন্দরবন (দক্ষিণ 24 পরগনা), 16 অগস্ট: সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মৃত্যু ৷ শুক্রবার বনি ক্যাম্প সংলগ্ন জঙ্গল থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘের দেহ উদ্ধার করেন বনদফতরের কর্মীরা । যদিও এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায় ৷
সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের খ্যাতি রয়েছে জগৎজোড়া । যে শ্বাপদ শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মনের মধ্যে এক ঝলক দেখতে পাওয়ার আকুতি তৈরি করে, সেই বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মৃত্যু হয়েছে ৷
15 অগস্ট যখন গোটা দেশ 79তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছে, তখন সুন্দরবনের জঙ্গলে ঘটে গিয়েছে অঘটন । চিরনিদ্রায় চলে গিয়েছে সুন্দরবন জঙ্গলের মহারাজ । সুন্দরবনের বনি ক্যাম্পের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় নিথর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেহ । দেহ উদ্ধার করে বনদফতরের কর্মীরা । গতকাল দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল ৷ ময়নাতদন্তের পরই জানা গিয়েছে, বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে ওই পূর্ণবয়স্ক বাঘটির ।
দক্ষিণ 24 পরগনার বিভাগীয় বনাধিকারিক (ডিএফও) নিশা গোস্বামী বলেন, "শুক্রবার বনি ক্যাম্প লাগোয়া জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি বাঘের দেহ । ইতিমধ্যেই দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে । প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে যে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে ওই পূর্ণবয়স্ক বাঘের ।"
ঘন ম্যানগ্রোভে ঢাকা সুন্দরবন ৷ রোমাঞ্চ ঘেরা সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য হাতছানি দিয়ে ডাকে পর্যটকদের । নানা প্রজাতির পাখি ও সুন্দরবনের বন্যপ্রাণীদের খুবই কাছ থেকে দেখার উপলব্ধি পেতেন পর্যটকরা । বনদফতরের পক্ষ থেকেও পর্যটকদের জন্য একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে । সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু জঙ্গলকে চিহ্নিত করেছেন বনকর্মীরা । সেই জঙ্গলগুলির কাছাকাছি পর্যটকদের যাওয়ার জন্য নিষেধাজ্ঞা থাকে । বর্তমানে সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের সংখ্যা আনুমানিক 150টি বলে জানা গিয়েছে ।
সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় থাকা বনি ক্যাম্পও এমনই এক জঙ্গল । যেখানে পর্যটকদের বনদফতরের কর্মীরা ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে সুন্দরবনের জঙ্গলের অপরূপ দৃশ্য দেখান । মূলত, সুন্দরবনের ঘুরতে আসা পর্যটকদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখার অন্যতম ডেস্টিনেশন বনি ক্যাম্প । বনদফতরের পক্ষ থেকে ওই জঙ্গলের মধ্যে বেশ কয়েকটি মিষ্টি জলের পুকুর কাটা হয়েছে । সাধারণত বন্যপ্রাণীরা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ওই পুকুরের জল খেতে আসে । মাঝে মাঝে ওই জলাশয়ে বাঘকেও দেখা যায় তৃষ্ণা নিবারণ করতে । এই কারণে সুন্দরবনের ঘুরতে আসা পর্যটকদের বাঘ দর্শনের অন্যতম ডেস্টিনেশন হয়ে গিয়েছে বনি ক্যাম্প । আর সেখানকার জঙ্গল থেকেই এবার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেহ মিলল ৷
এক সময় বাঘের হত্যা সুন্দরবনের নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল । জঙ্গল থেকে গ্রামে ঢুকে পড়া বাঘ আর ফেরত যেতে পারত না জঙ্গলে । এর চাইতেও বড়ো সমস্যা ছিল, বাঘের খাবারে মানুষের ভাগ বসানো । বাঘের যারা শিকার অর্থাৎ যাদের খেয়ে বাঘ বেঁচে থাকে, যেমন চিতল হরিণ বা শুয়োর মানুষই শিকার করে ফেলত । সুন্দরবনের যে কোনও অনুষ্ঠানে হরিণের মাংস পরিবেশন ছিল অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা । 1973 সালের পর থেকে সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গিয়েছে । কমেছে বাঘ-মানুষের সংঘাত । ব্যাঘ্র প্রকল্পের মাধ্যমে সুন্দরবনে বাঘে মানুষের সহাবস্থান হয়েছে ।