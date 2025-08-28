আসানসোল, 28 অগস্ট: স্কুলের মিড ডে মিলে হবে স্বাদবদল । তাই মাংস রান্না হচ্ছিল জোরকদমে । কিন্তু রান্না শুরু হতেই পচা দুর্গন্ধে ভরে যায় গোটা স্কুল । গা গুলিয়ে ওঠে ছাত্রছাত্রীদের ৷ অসুস্থ অনুভব করায় কয়েকজনকে বাড়ি পাঠিয়েও দেওয়া হয় । বুধবারে এমন ঘটনা সামনে আসতেই জামুড়িয়ার বেলডাঙা আদিবাসী বিদ্যালয়ে পড়াশোনা লাটে ওঠে । অভিভাবকরা স্কুলে এসে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান । তাঁরা প্রধান শিক্ষককেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন । বৃহস্পতিবার সেই খবর পেয়ে স্কুল পরিদর্শক যান ওই স্কুলে । তিনি জানিয়েছেন, শোকজ করা হয়েছে প্রধান শিক্ষককে ।
বুধবার জামুড়িয়ার বেলডাঙা আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের পাতে দেওয়ার জন্য মুরগির মাংস রান্না হচ্ছিল । কিন্তু অভিযোগ, সেই মাংস ছিল পচা । এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে জামুড়িয়ার বেলডাঙা আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । অভিযোগ উঠেছিল, পচা মাংস রান্নার ফলে দুর্গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়ে পড়ুয়ারা । ঘটনার কথা জেনে বৃহস্পতিবার ওই স্কুলে যান জামুড়িয়া 2 নম্বর চক্রের প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শক দেবজ্যোতি দাস ।
ইতিমধ্যেই বুধবারের রান্না করা মাংসের নমুনা পাঠানো হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মাংস পচা ছিল । তা থেকেই অসুস্থতার ঘটনা ঘটেছে ।
বৃহস্পতিবার জামুড়িয়া চক্র দুইয়ে-র স্কুল পরিদর্শক দেবজ্যোতি দাসের নজরদারিতে মিডডে মিল রান্না করে পড়ুয়াদের পাতে দেওয়া হয় । যদিও শিক্ষা দফতরের এই উদ্যোগের পরও আতঙ্ক কাটেনি পড়ুয়া থেকে অভিভাবকদের । অনেকেই নিজেদের ছেলে-মেয়েদের এই স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন বলে দাবি । অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেন স্কুল ইনস্পেকটর ।
অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার স্কুলে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক রামপ্রসাদ মোহরী আসেননি । তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্কুল পরিদর্শক দেবজ্যোতি দাস । তিনি জানিয়েছেন, "গতকাল অনভিপ্রেত ঘটনাটি ঘটেছে । কেন এই ঘটনা ঘটেছে তা জানতে প্রধান শিক্ষককে ইতিমধ্যে শোকজ করা হয়েছে । আমরা উচ্চ অধিকারিকদের কাছে বিষয়টি জানিয়েছি । আজকে অনেকটাই স্বাভাবিক ছন্দে স্কুল ফিরেছে । মিড ডে মিল রান্না হয়েছে । ছাত্রছাত্রীরাও খেয়েছে । নতুন করে আর কোনও ঘটনা ঘটেনি ।"
যদিও এক অভিভাবক বর্ণালী গোপ জানান, "স্কুল ইনস্পেকটর স্যার এসেছিলেন । কিন্তু তিনি নিজে সেভাবে আমাদেরকে কোনও কিছুই আশ্বাস দিয়ে যেতে পারেননি । আজকে পরীক্ষা চলছে । তাই আমরা ছাত্রছাত্রীদের পাঠিয়েছি । কিন্তু পরীক্ষার পর আর ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে পাঠাব কি না জানি না । কারণ কেউ দায়িত্ব নিতে চাইছেন না । এই ধরনের ঘটনা আবার ঘটলে আমরা কী করব ? সেই কারণে আমরা আতঙ্কে রয়েছি ।"