পুজোর আগে খুলছে রুফটপ রেস্তোরাঁ, মানতে হবে শর্ত - ROOFTOP RESTAURANT

পুজোর মুখে স্বস্তি রুফটপ রেস্তোরাঁ ও পানশালার মালিকদের ৷ শর্তসাপেক্ষে খুলে দেওয়া হবে সেগুলি ৷ তবে ব্যবসা করতে চাইলে প্রশাসনের শর্ত মানতে হবে ৷

ROOFTOP RESTAURANT
রুফটপ রেস্তোরাঁ (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 27, 2025 at 8:55 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 27 অগস্ট: শেষমেষ রুফটপ রেস্তোরাঁ ও পানশালা নিয়ে জট কাটল । আসন্ন দুর্গাপুজোর আগেই খুলে যাবে রুফটপ রেস্তোরাঁ ও পানশালা ৷ যদিও তার জন্য মানতে হবে একাধিক শর্ত ৷ তবেই তা খোলা যাবে ৷ বুধবার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷

মেয়রের পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, জাবেদ খান, প্রদীপ মজুমদার । এছাড়াও ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ধবল জৈন, কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার বর্মা-সহ একাধিক দফতরের আধিকারিকরা । শহরে ছাদ রেস্তোরাঁ বা পানশালা কীভাবে চলবে বা তার ভবিষ্যত কী হবে সেই নিয়েই আলোচনা হয় ও স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিওর (SOP) তৈরি হয় ।

রুফটপ রেস্তোরাঁ নিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

এদিন বৈঠক শেষে মেয়র ফিরহাদ হাকিম সাংবাদিকদের জানান, ইতিমধ্যে শহরজুড়ে যে ছাদ রেস্তোরাঁ বা পানশালা আগে থেকে আছে সেগুলো থাকবে । শহরে নতুন করে আর কোনও রুফটপ রেস্তোরাঁ বা পানশালার অনুমতি দেওয়া হবে না ৷ কিন্তু রাস্তার দিক থেকে 50 শতাংশ ছাদ ছেড়ে রেস্তোরাঁর কাঠামো থাকতে হবে । যাতে আপৎকালীন অবস্থায় মানুষজনকে উদ্ধার কাজ চালাতে কোনও অসুবিধার মুখে না পড়েন দমকলকর্মীরা । সিঁড়ির অংশ সম্পূর্ণ ছেড়ে রাখতে হবে । আর আপৎকালীন সিঁড়ি তৈরি করতে হবে । রুফটপ রেস্তোরাঁয় গ্যাস বা কোনও জ্বালানি তেল ব্যবহার করা যাবে না । আগুন জ্বালানো যাবে না । পরিবর্তে ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন বা কুকার জাতীয় জিনিস ব্যবহার করতে হবে ।

তিনি আরও বলেন, "আবাসিক হোক বা বাণিজ্যিক, কোনও বাড়ির ছাদে আর নতুন রেস্তোরাঁ বা পানশালা করতে দেওয়া হবে না । ইতিমধ্যে যে রুফটপগুলি আছে তাঁরা এই সমস্ত শর্ত মেনে মুচলেকা দিলে 15 সেপ্টেম্বর থেকে ব্যবসা চালু করতে পারে । তবে প্রথম ও প্রধান বিষয় 50 শতাংশ ছাড়া বা সিঁড়ি তৈরি কিংবা ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন ব্যবহারের মতো বিষয়গুলো পরিকাঠামো তিন মাসের মধ্যে তৈরি করবে বলে মুচলেকা দিতে হবে ।"

উল্লেখ, মেছুয়া ফল বাজার লাগোয়া একটি হোটেলে বিধ্বংসী আগুনে 13 জনের মৃত্যু হয় । উদ্ধার কাজে গিয়ে দেখা যায়, হোটেলের ছাদে বেআইনি নির্মাণ, সিঁড়ি আটকে রাখা, জানালা বন্ধ, আপৎকালীন সিঁড়ি না থাকা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না থাকায় আগে থেকেই তা মৃত্যু ফাঁদ হয়ে আছে । এর পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পার্ক স্ট্রিটের একটি রুফটপ রেস্তোরাঁয় আচমকা হাজির হন ৷ দেখেন সেখানে ছাদ ঘিরে রাখা । এরপরেই রুফটপ রেস্তোরাঁ ও পানশালা বন্ধ ও ঘিরে রাখা কাঠামো ভাঙার অভিযান চালায় কলকাতা কর্পোরেশন । ব্যবসা বন্ধ করে দেয় । রুফটপ মালিকরা আদালতের দ্বারস্থ হলে সেই নির্দেশ মতোই পরবর্তী সময় শুনানি ও উচ্চপর্যায় কমিটি গঠন করে এই এসওপি তৈরি হয় ।

