কল্যাণীর সরকারি স্কুলে গ্রুপ-ডি কর্মীর অভাব মেটাচ্ছে হায়দরাবাদের রোবট 'সানন্দা'

কল্যাণীর সরকারি স্কুলে গ্রুপ-ডি কর্মীর অভাব মেটাচ্ছে হায়দরাবাদের রোবট 'সানন্দা'
নদিয়ার রেস্তরাঁয় রোবট কাজ করছে এ দৃশ্য নতুন নয় । কিন্তু সরকারি স্কুলে এবার গ্রুপ-ডি কর্মীর অভাব পূরণ করতে আনা হল রোবট ৷
কল্যাণী, 22 সেপ্টেম্বর: গ্রুপ-ডি কর্মীর অভাব মেটাতে প্রথমবার রাজ্যের কোনও সরকারি স্কুলে আনা হল সানন্দাকে ৷ না, এই সানন্দা কোনও রক্ত মাংসের মানুষ নয়, বরং একটি রোবট ৷ অর্থাৎ মানুষের জায়গা নেবে রোবট ৷ এহেন উদ্যোগ নিয়েছে নদিয়ার কল্যাণীর পান্নালাল ইনস্টিটিউশন ৷
কেন এই উদ্যোগ ?
রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতির জেরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি গিয়েছে স্কুলের কয়েক হাজার গ্রুপ-ডি কর্মীর ৷ বর্তমানে বন্ধ রয়েছে স্কুলে গ্রুপ-ডি কর্মীর নিয়োগও ৷ এসএসসি অর্থাৎ শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হলেও এখনও রাজ্য সরকারের তরফে গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগের কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি ৷ এই পরিস্থিতিতে স্কুলে স্কুলে দেখা দিয়েছে গ্রুপ-ডি কর্মীর সংকট ৷ তাই এবার গ্রুপ-ডি কর্মীদের অভাব মেটাতেই এই রোবটের আগমন ।
কত খরচ ও কী কাজ রোবটের ?
দুই লক্ষ টাকা খরচে সুদূর হায়দরাবাদ থেকে আনা হয়েছে এই রোবটকে ৷ এই যন্ত্রমানব জল পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে ফাইল বা খাতা আনা-নেওয়া, সবই করতে পারে অবলীলায় । মুখে বলা নির্দেশ মতো কাজ করবে সানন্দা ৷ এছাড়া স্ক্রিনে টাচ করে নির্দেশ দিলে সেই মতো নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যাবে সে । শুধু তাই নয়, একাধিক ভাষা বুঝতে পারার ক্ষমতাও রয়েছে তার । যেন বাস্তবের মধ্যেই সায়েন্স ফিকশন ।
গ্রুপ-ডি কর্মীর অভাব
পান্নালাল ইনস্টিটিউশন স্কুলে গ্রুপ-ডি কর্মীর সংখ্যা মাত্র দুই । অথচ প্রয়োজন কমপক্ষে পাঁচজন কর্মীর । ফলে প্রায়ই কাজের চাপ সামলাতে সমস্যা দেখা দিত । সহকারী প্রধান শিক্ষক সৌদীপ্ত দাস স্বীকার করে নেন, "ছুটি নিলে কর্মী সংকটে কার্যত অচল হয়ে পড়ত পুরো সিস্টেম । সেই শূন্যস্থানই মেটাতে আনা হয়েছে সানন্দাকে । রোবট সানন্দা জল থেকে ফাইল-খাতা পৌঁছে দেবে বিভিন্ন ক্লাস থেকে শুরু করে স্টাফ রুমে ৷"
প্রধান শিক্ষক রমেনচন্দ্র ভাওয়ালের কথায়, "মানুষ হলে তার বিশ্রাম দরকার, ছুটি দরকার । কিন্তু রোবটের ক্ষেত্রে এমন কিছু নেই । একটানা কাজ করেই যাবে সে । তাই সময় ও অর্থ, দুই দিক থেকেই স্কুলের সাশ্রয় হবে ।"
স্কুলে কীভাবে এল রোবট ?
প্রশ্ন উঠতে পারে, কীভাবে সরকারি স্কুলে এমন অভাবনীয় উদ্যোগ সম্ভব হল ? উত্তর লুকিয়ে আছে স্কুলের এক প্রাক্তনীর উদ্যোগে । 1990 সালে এখান থেকে মাধ্যমিক পাশ করেছিলেন সন্দীপ মুখোপাধ্যায় । পরবর্তীতে আইআইটিতে পড়াশোনা, দীর্ঘদিন বেসরকারি সংস্থায় কাজ, সবকিছুর মধ্যেও ছোটবেলার স্কুলের প্রতি টান কখনও কমেনি তাঁর । তাই তিনি এগিয়ে এলেন নিজের বিদ্যালয়ের পাশে দাঁড়াতে । আর্থিক অনুদান দিলেন প্রায় সাড়ে 46 লক্ষ টাকা । সেই অর্থেই তৈরি হয়েছে দুটি নতুন শ্রেণিকক্ষ, বসানো হয়েছে জেনারেটর ও 75 ইঞ্চির স্মার্ট টিভি। আর তাঁরই হাত ধরে কল্যাণীর স্কুলে প্রবেশ করল যন্ত্রমানব বা রোবট সানন্দা ।
সন্দীপ বলেন, "সরকারি স্কুল আসলে সমাজের ভিত গড়ে তোলে । এখান থেকেই নানা স্তরের ছাত্রছাত্রী উঠে আসে । কিন্তু স্কুলে পরিকাঠামোর অভাব চোখে পড়ার মতো । তাই স্কুল কর্তৃপক্ষ যখন নানা পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে, তিনি সাড়া দেন আর্থিকভাবে । তাঁর সেই সহযোগিতাই এনে দিল প্রযুক্তির নতুন পরশ ।"
রোবট দেখে পড়ুয়াদের অভিজ্ঞতা
স্কুলের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে রোবট ৷ নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্কুলের এহেন উদ্যোগে উচ্ছ্বসিত পড়ুয়ারা ৷ নবম শ্রেণির ঋত সরকার বলে, "কোনওদিন ভাবিনি সরকারি স্কুলে রোবট আসতে পারে । এমন চমক জীবনে প্রথম দেখলাম ।" তার সহপাঠীদের চোখেও সেই একই উচ্ছ্বাস । সানন্দাকে ঘিরে এখন প্রবল কৌতূহল । যদিও আপাতত রোবট চলাফেরা করছে শুধুমাত্র দোতলায় । এর জন্য আলাদা একটি লাইন বসানোর কাজ চলছে । সেটি সম্পূর্ণ হলে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়া বা নথি নিয়ে যাওয়া আরও সহজ হয়ে যাবে । তখন রোবট যেন পুরো স্কুলের অদৃশ্য কর্মী হয়ে যাবে ।
কল্যাণী স্কুলের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অন্য সরকারি স্কুলগুলিকেও ভাবাবে । হোটেল বা রেস্তোরাঁ নয়, এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজেও প্রযুক্তির সরাসরি ব্যবহার শুরু হল । শিক্ষকরা মনে করছেন, এতে শুধু কাজের গতি বাড়বে না, ছাত্রছাত্রীদের শেখার আগ্রহও বাড়বে । রোবটকে চোখের সামনে দেখে তারা আরও কাছ থেকে বুঝতে পারবে বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ ।
প্রযুক্তির এই চমক তাই শুধু কাজের সুবিধার জন্য নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও এক বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ । সন্দীপ মুখোপাধ্যায়ের অনুদানে তৈরি এই উদ্যোগ হয়তো আগামিদিনে অন্যত্রও দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে । সরকারি স্কুলের চেনা ছবি বদলে দিতে পারে এই এক রোবটই । কল্যাণীর মাটিতে তাই যেন শুরু হল এক নতুন সম্ভাবনার যাত্রা ।