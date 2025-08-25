জলপাইগুড়ি, 25 অগস্ট: নাগরাকাটায় পিকআপ ভ্যান উলটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ মৃত্যু হয়েছে তিনজনের । আহত হয়েছেন 22 জন । তার মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক । ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটার গাঠিয়া চা বাগানে ৷
দুর্ঘটনায় মৃতরা হলেন, মনীশা নাগাসিয়া (18), সুন্দর মাঝি (25) ও মানো খালখো (26) । মৃতদের বাড়ি নাগরাকাটা ব্লকের খয়েরবাড়ি এলাকায় । দুর্ঘটনার পর আহতদের সকলকে উদ্ধার করে নাগরাকাটার শুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় । এরপর আহত 17 জনকে নাগরাকাটা থেকে মালবাজার সুপারে স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, খয়েরবাড়ি এলাকা থেকে একটি পিকআপ ভ্যান 30 জনকে নিয়ে গাঠিয়া চা বাগানের দিকে যাচ্ছিল । চা বাগানের আপার ডিভিশন গাঠিয়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়নজুলিতে গড়িয়ে উলটে পড়ে পিকআপ ভ্যানটি । ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় । আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে শুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে মালবাজারের স্থানান্তরিত করা হয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার, নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার, বিধায়ক পুনা ভেঙরা-সহ অন্যান্যরা ।
দুর্ঘটনায় আহত খেরকাটা এলাকার বাসিন্দা চা শ্রমিক সিমরন ছেত্রী বলেন, "আমরা গাঠিয়া চা বাগানে যাচ্ছিলাম । সেসময় হঠাৎ গাড়িটি ব্রেক ফেল করে উলটে যায় ।"
নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, "খুব দুঃখজনক ঘটনা । খেরকাটা থেকে প্রতিদিন গাঠিয়া চা বাগানে শ্রমিকরা যান কাজ করতে । আজ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল । আপার গাঠিয়াতে গাড়ি যায় না । সেখানে গাড়ি উঠতে পারে না । কিন্তু আজ চালক গাড়িটিকে তুলে দেয় । এরপর গাড়িটি উলটে যায় ।"
নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার বলেন, "পিকআপ ভ্যান দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ।"