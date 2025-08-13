সোদপুর, 12 অগস্ট: নবান্ন অভিযানের সময় আরজি করে নির্যাতিতার মাকে পুলিশি মারধরের কোনও প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বলে দাবি করেছিলেন কলকাতার জয়েন্ট সিপি (সদর) মীরাজ খালিদ। পুলিশের সেই দাবি খারিজ করে দিলেন আরজি করে নির্যাতিতার বাবা।
মঙ্গলবার এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কলকাতার জয়েন্ট সিপির (সদর) পাল্টা জবাব দিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা বলেন,"পুলিশের দাবি হাস্যকর। পুলিশ যদি এই কথা বলে তাহলে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়? ওখানে তো অনেক সিসিটিভি ছিল। সেই সিসিটিভি ফুটেজে তো পাওয়া উচিত। জানি না কেন পুলিশ পায়নি। পুলিশের ওপর আমাদের কোনও আস্থা নেই। ভরসাও নেই।"
আরজি করে নির্যাতিতার বাবার দাবি, "অভিযোগ নিতে একের পর এক থানায় দিনভর টালবাহানা চলার পর শেষে নিউ মার্কেট থানায় জেনারেল ডায়রি (জিডি) নেওয়া হয়েছে। তা-ও কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে ইমেল করার পর।" পুলিশ বলছে,অনেক ভিডিয়ো দেখার পরেও নির্যাতিতার মাকে মারধর করার কোনও ফুটেজ পাওয়া যায়নি! সেরকম কোনও ভিডিয়ো কারও কাছে থাকলে তা যেন শেয়ার করা হয় পুলিশের কাছে।
এই বিষয়ে আপনি কী বলবেন?
এর জবাবে আরজি করে নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাবা বলেন, "জানি না পুলিশ কী করবে! নিজেদের ক্ষমতা নেই। অন্যের কাছে ভিক্ষা চাইছে। আমার স্ত্রীকে পুলিশই যে লাঠি দিয়ে মেরেছে তা সবাই দেখেছে। হাত ধরে পুলিশ কর্মীরাই টানাটানি করছিল ও'কে। আমাকে ধাক্কাধাক্কি করার সময় পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল আমার স্ত্রী। সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ যখন আমাকে মারার চেষ্টা করছিল, তখন আমার স্ত্রী পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। সেই সময়ই পুলিশ লাঠি দিয়ে মারে ও'কে। শুধু তাই নয়, এমনভাবে হাত ধরে টানাটানি করছিল যে আমার স্ত্রীর হাতের শাখা পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছে। পুলিশ কর্মীদের মারধরের ফুটেজ ওই পুলিশ আধিকারিক দেখিয়ে দিতে পারল ! অথচ,আমার স্ত্রীকে যাঁরা মারল, তাদের ফুটেজ এখনও উদ্ধার করতে পারল না পুলিশ। এটাই অবাক করার বিষয়।"
এর পরেই পুলিশকে নিশানা করেন আরজি করে নির্যাতিতার বাবা। তাঁর কথায়, "পুলিশ চুপ করে বসে থাকুক। অনেক করেছে। তদন্ত করতে হবে না। পুলিশের মেরুদণ্ড নেই। শিরদাঁড়া সোজা রেখে তদন্ত করবে, সেই ক্ষমতাটুকুও নেই ওঁদের।"
এদিকে, 9 অগস্ট নবান্ন অভিযান কর্মসূচিতে পুলিশের কোনও অনুমতি ছিল না বলে আগেই দাবি করা হয়েছিল লালবাজারের তরফে। কলকাতার জয়েন্ট সিপি (সদর)-র সাংবাদিক সম্মেলনেও উঠে আসে অনুমতি না নেওয়ার বিষয়টি। এ নিয়ে অবশ্য নিজের অবস্থানেই অনড় আরজি করে নির্যাতিতার বাবা। তিনি পুলিশের এমন অভিযোগ মানতে চাননি।
এই বিষয়ে আরজি করে নির্যাতিতার বাবা স্পষ্ট জানিয়েছেন, "এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। অনুমতির জন্য কলকাতা পুলিশের কাছে ইমেল করা হয়েছিল। কিন্তু, তাঁরা কর্মসূচির জন্য কোনও অনুমতি দেয়নি। অনুমতি দেয়নি বলেই তো হাইকোর্টে মামলাটি উঠেছিল। বিনা অনুমতিতে যদি এই কর্মসূচি করা হতো তাহলে তো হাইকোর্ট-ই মামলাটি খারিজ করে দিত। বলত, নবান্ন অভিযান করা যাবে না। এসব বোকা বোকা কথা। এঁরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বোকা ভাবে। অনুমতি দিলে কী আর হাইকোর্টে যেতে হতো?" নবান্ন অভিযান আটকাতে পুলিশ পরিকল্পিতভাবে রাণী রাসমণি মোড়ে ব্যারিকেড দিয়ে গন্ডগোল পাকিয়েছে বলেও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন আরজি করে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা।