সোদপুর, 8 অগস্ট: দিল্লিতে দেখা করে আসার পর আরজি কর-কাণ্ডে আবারও তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা । করলেন বিস্ফোরক দাবিও ।
শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নির্যাতিতার বাবা বলেন,"আরজি কর মামলায় সুবিচার না মেলার পিছনে সিবিআইও সমানভাবে দায়ী । বৃহস্পতিবার দিল্লিতে গিয়ে সিবিআইয়ের ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে যা যা প্রশ্ন রেখেছিলাম তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি । সবচেয়ে আশ্চর্যের, সিবিআইয়ের ডিরেক্টর কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে একসময় বিরক্তি হয়ে বলতে থাকেন মামলা থেকে সরে যাবেন তাঁরা । তখন ওনাকে বলি আমাদের না বলে এই কথা আদালতকে বলুন ।"
এরপরেই সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা বলেন,"140 কোটি দেশের প্রতিনিধিত্ব যাঁরা করছে তাঁরা এই কথা বলছে, ভাবুন ! তাও এক বছর পর ! তাহলে এই এক বছরে সিবিআই কী করছিল ? ঘাস কাটছিল । ঘাস তো যে কোনও লোকই কাটতে পারে । ওঁদের রেখে কী হবে ? কোটি কোটি টাকা মাইনে দিয়ে ওত বড় দফতর রাখার কী দরকার ? সব তুলে দেওয়া উচিত । সিবিআইয়ের দফতর রাখার কোনও দরকার নেই ।"
তিনি আরও বলেন,"আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলাতেও সিবিআই তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না । চার্জ গঠনের পর দু'দিন সাক্ষ্য গ্রহণ হয়েছে । দু'দিন সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার এবং আইনজীবী কাগজপত্র নিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছেন । এটা কী ছেলে খেলা হচ্ছে ? ইচ্ছাকৃত বললেও ভুল হবে । টাকা খেয়ে এসব করে ওঁরা । সেকথা প্রকাশ্যে বলতেও দ্বিধা বোধ করব না । আরজি কর মামলাতেও প্রথম দিন দেখেছি সিবিআইয়ের আইনজীবী সময় পেরিয়ে যাওয়ার অনেক পরে কোর্টে ঢুকছে । সমস্ত বিষয়ে ওঁদের গাফিলতি । ইচ্ছাকৃতভাবে এসব করে । পরে এক বস্তা টাকা নিয়ে সেই ফাঁকফোকর মেকাপ করার চেষ্টা করে সিবিআই আধিকারিকরা । এসব আমরা জানি । কিন্তু, প্রমাণ নেই বলে এখনই সবটা সামনে আনতে পারছি না ।"
তবে কি সুবিচার না মেলার নেপথ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সেটিং রয়েছে ?
এর জবাবে নির্যাতিতার বাবা বলেন,"কোনও সেটিং নয় । আর্থিক লেনদেন হয়েছে । আমাদের কাছে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে কোনও তথ্য প্রমাণ নেই ঠিকই । কিন্তু, সেই তথ্য আমরা জোগাড় করার চেষ্টা করছি ।"
সিবিআইয়ের ডিরেক্টরের পাশাপাশি এদিন নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবার নিশানায় ছিলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী সীমা আহুজাও । তাঁর বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি ।
এদিকে, দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল আরজি করের নিহত চিকিৎসক তরুণীর বাবা-মা'র । যদিও তাঁর দেখা না পেয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাঁদের । সেই বিষয়ে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা বলেন,"উনি(অমিত শাহ)সোমবার পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছিলেন । কিন্তু, এখানে কর্মসূচি থাকায় ফিরে আসতে হয়েছে । পরে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে রয়েছে । সেই সময় ওনার সঙ্গে দেখা হলে বলব, সিবিআইয়ের দফতর তুলে দিতে ।"
অন্যদিকে, মেয়ের মৃত্যুর বর্ষপূর্তির দিনেই নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা-মা । সেই প্রসঙ্গে নিহত চিকিৎসক তরুণীর বাবা বলেন,"এই কর্মসূচিতে আমরা প্রত্যেককেই সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছি । যাঁরা মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দেন, আশা করি তাঁরা সকলেই শনিবারের নবান্ন অভিযানে সামিল হবেন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে নবান্ন থেকে হটানোয় এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যে । কারণ, আরজি কর-কাণ্ডে উনি ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন না । অন্যায় করেছেন উনি ।"
অপরদিকে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার দেওয়া নারীশক্তি অ্যাওয়ার্ড ফিরিয়ে দিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা-মা ।মেয়ের মৃত্যুর সঠিক বিচার যেদিন মিলবে সেদিনই তাঁরা অ্যাওয়ার্ড নেবেন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে ।