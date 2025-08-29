সোদপুর, 29 অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডে কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে এবার বিস্ফোরক দাবি করলেন নিহত চিকিৎসক তরুণীর পরিবার । কথা বললেন কুণাল ঘোষের মানহানি নোটিশ প্রসঙ্গেও ।
অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে নির্যাতিতার মা - বাবা
অতীন ঘোষের বাড়িতে সিবিআই হানা প্রসঙ্গে শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আরজি করে নির্যাতিতা ছাত্রীর মা বলেন, "ও (অতীন ঘোষ)-নার নামটা অনেক আগেই এসেছিল । সেদিন আমার মেয়েকে যারা খুন করেছিল তাদের পালাতে সাহায্য করেছিলেন উনি । টালা থানার পুলিশের গাড়ি করেই সেদিন খুনিরা চম্পট দিয়েছিল ঘটনাস্থল থেকে । এটা আর্থিক দুর্নীতির মামলা হলেও এর সঙ্গে যোগ রয়েছে খুন-ধর্ষণের মামলাও । তদন্ত তদন্তের মতো হোক । তদন্তে সব ধরা পড়বে ।"
এ নিয়ে আরজি করে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবাও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন । তাঁর কথায়,"অতীন ঘোষের নামটা অনেক দিন ধরেই আমাদের স্ক্যানারে ছিল । এতদিন সামনে আসেনি । এই লোকটার নাম আমাদের অপরাধীর তালিকায় ছিল । এতদিন পর এই লোকটার নাম সামনে এল,দেখতে পাচ্ছি । সিবিআই এক বছর এক মাস পর জিজ্ঞাসাবাদ করল তাঁকে । দেখা যাক কী হয় ।"
সিবিআইয়ের তৎপরতা নিয়েও এদিন ক্ষোভের সুর শোনা গিয়েছে আরজি করে নিহত চিকিৎসক তরুণীর বাবার গলায় । এই বিষয়ে তিনি বলেন,"সিবিআইয়ের কাজকর্ম তো এরকমই । যখনই আদালতে মামলা ওঠে তখনই তদন্তকারীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে । এঁরা এক সময়ে ঘুমিয়ে থাকে আবার কিছুক্ষণ পরে জেগে ওঠে । আসলে এঁরা সরকারি চাকরি করে । কাজ করলে মাইনে পাবে । আর কাজ না করলে উপরি আয় করবে ।" যদিও উপরি আয় বলতে বিশদে তিনি ব্যাখা করতে চাননি ।
কুণাল ঘোষ প্রসঙ্গে নির্যাতিতার বাবা
এদিকে, তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের পাঠানো মানহানির নোটিশকে এদিন পাত্তাই দিতে চাননি আরজি করে নির্যাতিতার বাবা-মা । এই প্রসঙ্গে নিহত চিকিৎসক তরুণীর বাবা বলেন, "আজ দুপুরে ওনার নোটিশ হাতে পেয়েছি । এসব আমরা পাত্তাই দিচ্ছি না । ভাবছিও না । এ নিয়ে আমাদের আইনজীবী যা করার তাই করবে । ওনার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কী হয়েছে না হয়েছে, সেটা আমরা ওকে জানাতে যাব কেন ? আদালতকে জানাব ! আমাদের কাছে সব তথ্য রয়েছে ।"
কুণাল ঘোষ প্রসঙ্গে নির্যাতিতার মায়ের বক্তব্য
এ নিয়ে আরজি করে নির্যাতিতা ছাত্রীর মা আবার তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি । তাঁর মতে,"ও'র পাঠানো মানহানির নোটিশকে আমরা পাত্তাই দিচ্ছি না । ওকেও আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না । যার মান নেই তার আবার হানি হয়েছে । ওটা আমাদের আইনজীবী বুঝে নেবেন । উনি আমাদের সম্পর্কে বিভিন্ন সময় অনেক বাজে কথা বলেছেন । মান যদি কারওর হানি হয়ে থাকে সেটা উনিই আমাদের সঙ্গে করেছেন । টাকা পয়সা নিয়ে সমঝোতা করে নেওয়ার কথাও বলতে বাদ দেননি উনি । আমরা ওনার এসব নোটিশকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনছি না ।"
অন্যদিকে, আরজি কর মামলা থেকে বিচারপতির সরে যাওয়া প্রসঙ্গে নিহত চিকিৎসক তরুণীর বাবা-মা বলেন,"সময় নষ্ট না করে উনি আগেই ছেড়ে দিতে পারতেন । এতদিন পর উনি সরে যাচ্ছেন । আগে সরে গেলে সময় বাঁচত, এটুকুই বলব ।"