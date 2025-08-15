ETV Bharat / state

দেশ স্বাধীন হলেও প্রকৃত স্বাধীনতা পাইনি, রাত দখলে বিস্ফোরক আরজি করে নির্যাতিতার বাবা - RECLAIM THE NIGHT

রাত দখলের এক বছর ৷ ফের পথে নামল নাগরিক সমাজ ৷ যোগ দিলেন আরজি করে নির্যাতিতার বাবা-মা ৷ সোদপুরে তাঁদের এলাকায় উঠল স্লোগান ৷

Sodepur News
আরজি করের নির্যাতিতার এলাকায় নাগরিক সমাজের রাত দখল কর্মসূচি (ইটিভি ভারত)
Published : August 15, 2025 at 7:47 AM IST

সোদপুর, 15 অগস্ট: আরও একটা 14 অগস্ট । ফের একটা রাত দখল ! সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে বিস্ফোরক দাবি করলেন আরজি করে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা ।

তিনি বলেন,"দেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই । কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা এখনও পাইনি আমরা । সেই স্বাধীনতা কুক্ষিগত করে রেখেছে কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক লোক । যাঁরা প্রশাসনে থেকে তা ব্যবহার করছে নিজেদের স্বার্থে । এটা খুবই দুর্ভাগ্যের ।"

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নিহত চিকিৎসক তরুণীর বাবা রাত দখলের মতো কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন । আরজি কর-কাণ্ডে সুবিচার চেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে জেলায় জেলায় ডাক দেওয়া হয়েছিল রাত দখল কর্মসূচির । এর থেকে বাদ যায়নি আরজি করে নির্যাতিতার এলাকাও । সোদপুরে তাঁর বাড়ির সামনে এদিন নাগরিক সমাজের তরফে আয়োজিত হয়েছে রাত দখল ।

প্ল্যাকার্ড হাতে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান ৷ তুলি হাতে রাস্তার ক‍্যানভাসে প্রতিবাদ মনে করিয়ে দিয়েছে এক বছর আগে 14 অগস্টের রাত দখল ।যেখানে প্রতিবাদের স্বর এক হয়ে গিয়েছিল । বাড়ির সামনে নাগরিক সমাজের সেই রাত দখল কর্মসূচিতে এদিন সামিল হন আরজি করে নিহত চিকিৎসক ছাত্রীর বাবা-মা । তার আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নির্যাতিতার বাবা বলেন,"1947 সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরেও প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষ । সেই স্বাধীনতা কুক্ষিগত করে রেখেছে কিছু রাজনৈতিক লোক । যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ।"

রাত দখল কর্মসূচি নিয়ে এদিন সাধারণ মানুষকে বার্তা দিয়ে তিনি বলেন,"সবাই রাস্তায় নামুন । সরকারকে বুঝিয়ে দিন আপনারা ঠিক মতো কাজ করছেন না । সঠিকভাবে কাজ করতে হবে আপনাদের । এক বছর আগে পুলিশের যে ভূমিকা ছিল সেই ভূমিকার পরিবর্তন হয়নি এক বছর পরেও ।নন্দীগ্রামে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গেও সেই অন‍্যায় কাজ করেছে পুলিশ । তাদের চাপ দিয়ে পুলিশ নাকি ময়নাতদন্ত করানোর চেষ্টা করছে । দেহ-ও এখনও পায়নি পরিবার । এটা খুবই দুঃখজনক । প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে না কেন ? এটাই বড় প্রশ্ন !"

নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা আরও বলেন,"রাজ‍্য সরকারের টনক নড়াতে হলে রাস্তায় আন্দোলন করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই । তাই, মানুষের কাছে আবেদন আপনারা আরও একত্রিত হয়ে রাস্তায় নামুন । যাঁরা এখনও দোটানায় রয়েছেন তাঁদেরও উচিত রাস্তায় নেমে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা । কোটি-কোটি লোক রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করলে তবেই সরকার বুঝতে পারবে তারা অন‍্যায় কাজ করছে । ন‍্যায়ের পক্ষে কাজ করানোর জন্য রাজ‍্য সরকারকে বাধ‍্য করতে হবে । সেটা সম্ভব হবে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ।"

প্রসঙ্গত, এক বছর আগে আজকের দিনেই আরজি করে নিহত চিকিৎসক তরুণীর বিচার চেয়ে রাজপথে আছড়ে পড়েছিল প্রতিবাদের ঢেউ । শুধু কলকাতা নয়, জেলার সর্বত্রই গর্জে উঠেছিল নাগরিক সমাজ । সেদিনের সেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন কাঁপিয়ে দিয়েছিল পরিচিত রাজনীতি-কাঠামো ।কোনও ব‍্যানার ছাড়াই এগিয়ে এসেছিল আট থেকে আশি । এক বছর পর ফের একই দৃশ্য দেখল রাজ‍্যবাসী । কলকাতা তো বটেই, জেলার বিভিন্ন প্রান্তেও আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের বিচার চেয়ে এদিন পথে নামে প্রতিবাদী মানুষ । কোথাও 'অভয়া মঞ্চ'-র ব‍্যানারে মশাল হাতে চলল মিছিল । আবার কোথাও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আরজি কর-কাণ্ডে ন‍্যায়বিচার চেয়ে তুলি হাতে প্রতিবাদের স্লোগান পথে-পথে । উঠেছে আরও একবার 'উই ওয়ান্ট জাস্টিসে'র মতো স্লোগানও ।

