বাস্তব জানেন না, এনসিআরবি আধিকারিকদের সমালোচনায় আরজি করে নির্যাতিতার পরিবার

বাস্তব জানেন না, এনসিআরবি আধিকারিকদের সমালোচনায় আরজি করে নির্যাতিতার পরিবার
পরিবার মনে করে, বাস্তব পরিস্থিতি না জেনে হাতের কাছে থাকা তথ্য়ের সাহায্য়ে রিপোর্ট তৈরি করেছেন এনআরসিবির আধিকারিকরা ৷
Published : October 5, 2025 at 8:34 AM IST|
Updated : October 5, 2025 at 8:41 AM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: কলকাতা নিরাপদ নয় ৷ নিরাপদ শহরের তকমা দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এনসিআরবি ৷ বাস্তব পরিস্থিতি বিচার না করে শুধু নথিপত্র ঘেঁটে রিপোর্ট তৈরি হয়েছে ৷ এমনটাই মনে করে আরজি করে নির্যাতিতার পরিবার ৷
সম্প্রতি কলকাতাকে দেশের মধ্যে নিরাপদতম শহর হিসেব চিহ্নিত করেছে এনসিআরবি ৷ পরপর চারবার এই শিরোপা পেল কলকাতা ৷ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিরোধী দল এই সিদ্ধান্তের সমালোচনায় সরব হয়েছে ৷ এবার একই পথে হাঁটল নির্যাতিতার পরিবার ৷
নিহত চিকিৎসক তরুণীর বাবা মনে করেন, এই রিপোর্ট যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত নন ৷ তাঁদের কাছে থাকা নথির উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "কলকাতায় যত অপরাধ হয় তার মধ্যে 90 শতাংশ ক্ষেত্রে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয় না ৷ মাস তিনেক আগে ঘোলা থানা এলাকায় একটি মেয়েকে মারধর করা হয়েছিল ৷ সেই ঘটনার কথা এখনও কেউ জানে না ৷ আর এই ধরনের ঘটনা কলকাতায় রোজই ঘটে ৷ এখানে একটা ছ'মাসের শিশুও নিরাপদ নয় ৷ এনসিআরবির আধিকারিকরা অফিসে বসে রিপোর্ট তৈরি করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন ৷ এখন দেখা যাচ্ছে দেশের শিক্ষিত লোকেরাই বাকিদের বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন ! এই শহরে পুরুষ, নারী বা শিশু কেউ নিরাপদ নয় ৷ "
রিপোর্টের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নির্যাতিতার মা-ও ৷ তাঁর কথায়, "নিরাপত্তা থাকলে আমায় মেয়েকে নিজের হাসপাতালেই এভাবে শেষ হয়ে যেতে হত না ৷ এমন ঘটনা এখানে ঘটতেই থাকে ৷ কসবার কলেজেও একটি ঘটনা ঘটেছে ৷ আমার মনে হয় গত এক বছরে দুশোর বেশি এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে ৷ কোথাও কোনও ব্যবস্থা হয়নি ৷ এই শহরে অপরাধ হলেও অনেক সময় সে খবর পুলিশ পর্যন্ত জানে না ৷ দুর্নীতির সাহায্যে সবার মুখ বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ "
রিপোর্ট ঘিরে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তরজাও ৷ শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এই নিয়ে সরব ৷ শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ, বিরোধীদের এই অভিযোগ ঠিক নয় বলে দাবি তৃণমূলের ৷ অন্যদিকে, পাল্টা কটাক্ষ ছুঁড়লেন তৃণমূল বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা ৷ গর্বের কিছু নেই বলেই মনে করেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ তাঁর মতে, রাজ্য সরকার তথ্য চেপে যাওয়ার কারণেই নিরাপদতম শহর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ৷