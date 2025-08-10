কলকাতা, 10 অগস্ট: হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরলেন আরজি করে নির্যাতিতার মা । তবে যতদিন না তাঁর মেয়ে সঠিক বিচার পাচ্ছেন, ততদিন তিনি হাতে শাঁখা পরবেন না বলে অঙ্গীকার করেছেন ৷ এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷
রবিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ তাঁকে ওই হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয় । হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে সোজা বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছে পরিবার । এবার বাড়িতেই কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম করবেন তিনি । দু'দিন বাড়িতে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শই দিয়েছেন চিকিৎসকরা ।
বাড়ি যাওয়ার পথে আরজি করে নির্যাতিতার বাবা বলেন, "বাড়িতে স্থানীয় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা হবে স্ত্রীর । আগের থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল রয়েছে । মাথার যে ফুলে যাওয়া অংশ ছিল সেটা অনেকটা কমেছে । ঘাড়ের দিকে একটু ব্যথা আছে । মানসিকভাবে তিনি একটু বিধ্বস্ত, তাই বাড়িতেই বিশ্রামে রাখা হবে ।"
শনিবার নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত হয়েছিলেন আরজি করে নির্যাতিতার মা । তিনি বাইপাস ধারের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন । তাঁকে দেখতে রবিবার হাসপাতালে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । তিনি নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে দেখা করে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বলেন, "উনি গতকাল নবান্ন অভিযানে পুলিশদের হাতে বাঁধবেন বলে সঙ্গে করে রাখি নিয়ে গিয়েছিলেন । কিন্তু সেই পবিত্র দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ তাঁর হাতের শাখা ভেঙে দিয়েছেন ৷ তাই অভয়ার মা প্রতিজ্ঞা করেছেন ওই হাতে আর শাঁখা পরবেন না । যতদিন না তাঁর মেয়ে বিচার পাচ্ছেন ।"
আরজি করে নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী যেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তার উপর রাজ্য সরকারের চাপ রয়েছে । সেই কারণেই হাসপাতাল তাঁকে ভর্তি নেয়নি, শুধুই পর্যবেক্ষণে রেখেছিল । ওই একই অভিযোগ করেছেন সুকান্ত মজুমদারও । তিনি বলেন, "আমারও মনে হল হাসপাতালের উপর রাজনৈতিক চাপ রয়েছে । প্রথম নিউরো ডাক্তার বলেছিলেন ইন্টারনাল আঘাত থাকতে পারে । হাসপাতালে ভর্তির কথা তিনি বলেছিলেন । কিন্তু আমার মনে হয় পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক চাপ আসায় তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । যদি ওনারা চান কেন্দ্রীয় কোনও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অভয়ার মায়ের পরবর্তী চিকিৎসা করানো হবে ।"