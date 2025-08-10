Essay Contest 2025

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন আরজি করের নির্যাতিতার মা, ন্যায়বিচারের দাবিতে শাঁখা না-পরার অঙ্গীকার ! - RG KAR VICTIM MOTHER

বিজেপি নেতার দাবি, নির্যাতিতার মা নবান্ন অভিযানে পুলিশদের হাতে বাঁধবেন বলে রাখি নিয়ে গিয়েছিলেন । কিন্তু পুলিশ তাঁর হাতের শাঁখা ভেঙে দিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷

Sukanta Majumdar
হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন আরজি করের নির্যাতিতার মা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 10 অগস্ট: হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরলেন আরজি করে নির্যাতিতার মা । তবে যতদিন না তাঁর মেয়ে সঠিক বিচার পাচ্ছেন, ততদিন তিনি হাতে শাঁখা পরবেন না বলে অঙ্গীকার করেছেন ৷ এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷

রবিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ তাঁকে ওই হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয় । হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে সোজা বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছে পরিবার । এবার বাড়িতেই কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম করবেন তিনি । দু'দিন বাড়িতে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শই দিয়েছেন চিকিৎসকরা ।

ন্যয়বিচারের দাবিতে শাঁখা না-পরার অঙ্গীকার আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের ! (ইটিভি ভারত)

বাড়ি যাওয়ার পথে আরজি করে নির্যাতিতার বাবা বলেন, "বাড়িতে স্থানীয় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা হবে স্ত্রীর । আগের থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল রয়েছে । মাথার যে ফুলে যাওয়া অংশ ছিল সেটা অনেকটা কমেছে । ঘাড়ের দিকে একটু ব্যথা আছে । মানসিকভাবে তিনি একটু বিধ্বস্ত, তাই বাড়িতেই বিশ্রামে রাখা হবে ।"

শনিবার নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত হয়েছিলেন আরজি করে নির্যাতিতার মা । তিনি বাইপাস ধারের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন । তাঁকে দেখতে রবিবার হাসপাতালে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । তিনি নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে দেখা করে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বলেন, "উনি গতকাল নবান্ন অভিযানে পুলিশদের হাতে বাঁধবেন বলে সঙ্গে করে রাখি নিয়ে গিয়েছিলেন । কিন্তু সেই পবিত্র দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ তাঁর হাতের শাখা ভেঙে দিয়েছেন ৷ তাই অভয়ার মা প্রতিজ্ঞা করেছেন ওই হাতে আর শাঁখা পরবেন না । যতদিন না তাঁর মেয়ে বিচার পাচ্ছেন ।"

Sukanta Majumdar
হাসপাতালে নির্যাতিতার মাকে দেখতে যান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার (নিজস্ব ছবি)

আরজি করে নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী যেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তার উপর রাজ্য সরকারের চাপ রয়েছে । সেই কারণেই হাসপাতাল তাঁকে ভর্তি নেয়নি, শুধুই পর্যবেক্ষণে রেখেছিল । ওই একই অভিযোগ করেছেন সুকান্ত মজুমদারও । তিনি বলেন, "আমারও মনে হল হাসপাতালের উপর রাজনৈতিক চাপ রয়েছে । প্রথম নিউরো ডাক্তার বলেছিলেন ইন্টারনাল আঘাত থাকতে পারে । হাসপাতালে ভর্তির কথা তিনি বলেছিলেন । কিন্তু আমার মনে হয় পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক চাপ আসায় তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । যদি ওনারা চান কেন্দ্রীয় কোনও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অভয়ার মায়ের পরবর্তী চিকিৎসা করানো হবে ।"

