কলকাতা, 10 অগস্ট: রাতভর বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে ছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার মা । তাঁকে রবিবার সকালে কল্যাণী এইমসে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়েছিল ৷ তবে এখনও তিনি চিকিৎসাধীন ওই বেসরকারি হাসপাতালেই । কেমন আছেন তিনি ? রবিবাসরীয় সকালে একটি বিবৃতি দিয়ে আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের শারীরিক অবস্থার আপডেট দিল হাসপাতাল ।
ওই বিবৃ্তিতে বলা হয়েছে, রোগী রাতভর ইমার্জেন্সি পর্যবেক্ষণে স্থিতিশীল অবস্থায় ছিলেন । তাঁর গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক পরিমাপসমূহ স্বাভাবিক সীমার মধ্যে ছিল । তিনি ভালোভাবে ঘুমিয়েছেন । মাথাব্যথা বা বমিভাবের কোনও অভিযোগ জানাননি । এছাড়াও হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, তিনি সহজে খাবার গ্রহণ করতে পেরেছেন এবং চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ইমার্জেন্সি বিভাগে হাঁটাচলা করেছেন ।
সকালে ইআর কনসালটেন্ট এবং নিউরো টিম দ্বারা পর্যালোচনার সময়, তাঁর কোনও নতুন উপসর্গ ছিল না । সেই কারণে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোরই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রেই যেভাবে সকল চিকিৎসা প্রোটোকল কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়, সেভাবেই এই রোগীর ক্ষেত্রেও হাসপাতালে প্রদেয় রোগী পরিচর্যা ও নিরাপত্তার নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, আরজি করের নৃশংস ঘটনার এক বছর পূর্তিতে শনিবার নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত হন নির্যাতিতার মা । জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় বাইপাসের ধারের এই বেসরকারি হাসপাতালে । সেখানেই সারারাত চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি । তাঁকে দেখতে হাসপাতালে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, বিজেপি নেতা সজল ঘোষ এবং সিনিয়র ও জুনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠন ।
শনিবার রাতে হাসপাতালের তরফে আরজি করের নির্যাতিতার মাকে বাড়িতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল । তাঁকে বাড়িতে গিয়ে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয় । কিন্তু পরিবারের অনুরোধেই তিনি ওই দিন রাতে বেসরকারি হাসপাতালে থাকেন । যদিও বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেছিলেন, "রবিবার সকালে নির্যাতিতার মাকে কল্যাণী এইমসে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাঁর চিকিৎসা করানো হবে ।" তবে এখনও ওই বেসরকারি হাসপাতালেই চিকিৎসা চলছে নির্যাতিতার মায়ের । গতকালই সেখানে বেশকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় তাঁর । তবে সেই সমস্ত রিপোর্টে বড় কিছু পাওয়া যায়নি বলেই হাসপাতাল সূত্রে খবর ৷
আরজি করের নির্যাতিতার বাবা বলেন, "উনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত । অন্য কোনও হাসপাতালে আর যেতে চাইছেন না । তাই আমরা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্থানীয় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করাব ।"