কলকাতা, 8 অগস্ট: 2024 সালের 9 অগস্ট ৷ দুপুর নাগাদ টিভির পর্যায় ভেসে ওঠা খবরটা তোলপাড় ফেলে দেয় । জানা যায়, আরজি কর হাসপাতালের এক তরুণী চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু হয়েছে । তারপর ধীরে ধীরে বেলা গড়াতেই সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যায় । বাড়িতে, অফিসে, পাড়ার মোড়ে, বাজারে-দোকানে সর্বত্র এই নিয়ে শুরু হয় চর্চা ৷ অভিযোগ ওঠে, ডিউটিরত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসক ছাত্রীকে হাসপাতালের মধ্যেই রাতের অন্ধকারে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ৷ প্রথম পুলিশ ও পরে সিবিআই তদন্তেও উঠে আসে এই তত্ত্ব ৷ তবে এই নারকীয় ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে তথ্য-প্রমাণের লোপাটের অভিযোগে জড়িয়ে যায় তাবড় সব নাম ৷
আরজি কর-কাণ্ডে তোলপাড়
মূল অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় সঞ্জয় রায় নামে কলকাতা পুলিশের এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে ৷ এই ঘটনায় পরে গ্রেফতার হন আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল । পরে এই দু'জন জামিন পেয়ে গেলেও সিবিআই তদন্তের ভিত্তিতে একমাত্র দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাবাসের সাজা শোনায় আদালত ৷
আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাস্তায় নামে নাগরিক সমাজ ৷ তোলপাড় শুরু হয় রাজ্য থেকে শুরু করে গোটা দেশে ৷ আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে দেশের বাইরেও ৷ সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার মানুষজন বিচারের দাবিতে স্বতস্ফূর্তভাবে পথে নামেন ৷ আরজি কর প্রতিবাদ গণআন্দোলনের চেহারা নেয় ৷ একটাই দাবিতে গর্জে ওঠেন সবাই - 'ন্যায়বিচার চাই'৷
এক বছর পেরিয়ে ন্যায়বিচার কি পেলেন নির্যাতিতা ?
কলকাতা পুলিশ থেকে সিবিআই, শিয়ালদা আদালত, কলকাতা হাইকোর্ট পেরিয়ে সুপ্রিম কোর্ট - আরজি করের ঘটনা নিয়ে তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া ধাপে ধাপে এগিয়েছে ৷ কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পর সুপ্রিম কোর্ট যখন বিষয়টিকে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা হিসাবে গ্রহণ করে, তখন মানুষের মনে একটা আশা তৈরি হয় ৷ এই ঘটনায় যে বড়সড় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছে তার সঠিক তদন্তের অপেক্ষায় রয়েছে দেশ । কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, আশাহত হতে দেখা গিয়েছে নির্যাতিতার পরিবার ও আম আদমিকে ৷ ঘুরপাক খাচ্ছে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন ৷ অনেকেরই প্রশ্ন, তদন্ত কি যথাযথ ভাবে হয়েছে ? নাকি সিবিআই ব্যর্থ ? ব্যর্থতা ঢাকতেই কি কলকাতা হাইকোর্টে সঞ্জয় রায়ের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন জানিয়েছে সিবিআই ?
সিবিআই নির্যাতিতার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্তে সঞ্জয় রায় ছাড়া আর কারও যোগ পায়নি বলে জানিয়েছে । তবে আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছিল, তার আলাদা তদন্ত এখনও চলছে । সেই ঘটনায় আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ বেশ কয়েকজন এখন জেলবন্দি । আলিপুর আদালতে এই মামলার বিচার চলছে । কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কি প্রকৃত সত্য সামনে আনতে পারবে ? ঘটনার দু-একদিনের মধ্যেই তথ্য-প্রমাণ লোপাট করে ফেলা হয় বলে যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছিল, তার যথাযথ তদন্ত চাইছে সাধারণ মানুষ ৷
একাই দোষী সঞ্জয় !
আরজি করের এই ঘটনা একটি সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক খুন বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে । কিন্তু সিবিআই তাদের তদন্তে জানিয়েছে, তাদের কাছে যা তথ্য-প্রমাণ উঠে এসেছে তাতে দোষী একমাত্র সঞ্জয় রায় । তার চরম শাস্তির দাবি উঠলেও শিয়ালদা আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস নির্দেশ দেওয়ার সময় জানিয়েছিলেন, "সঞ্জয় রায় যে দোষ করেছে এবং তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে যা উঠে এসেছে, তাতে এটা রেয়ারেস্ট অফ দ্য রেয়ার কেস নয় ।" তাই সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির পরিবর্তে আমৃত্যু কারাবাসের সাজার নিদান দিয়েছেন তিনি ।
টাইমলাইনে এক বছর
নিম্ন আদালত, কলকাতা হাইকোর্ট এবং দেশের শীর্ষ আদালতে এখনও বিচারাধীন রয়েছে এই মামলা । কী অবস্থায় রয়েছে এই মামলা ? সিবিআই তদন্তের হালহকিকতই বা কী ? গত এক বছরে ঠিক কীভাবে এগিয়েছে ঘটনাক্রম ? দেখে নেব একনজরে...
* 8 অগস্ট: মধ্যরাতে আরজি কর হাসপাতালের সেমিনার হলে আরজি করের চিকিৎসক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে ৷
* 9 অগস্ট: সকালে সেমিনার হল থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার ৷
* 10 অগস্ট: কলকাতা পুলিশ তদন্তে নেমে পরদিনই সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করে ৷
* 13 অগস্ট: কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন ৷
* 14 অগস্ট: রাতদখলের ডাক দেন মহিলারা । কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তায় নামে লক্ষ লক্ষ মানুষ । তাঁদের হাতে ছিল মোমবাতি । আর মুখে স্লোগান, 'জাস্টিস ফর আরজি কর ৷' ওই রাতেই আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চলে ব্যাপক ভাঙচুর ।
* 18 অগস্ট: স্বত:প্রণোদিত হয়ে মামলা শোনার কথা জানায় সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় নেতৃত্বাধীন বিশেষ বেঞ্চ।
* 2-3 সেপ্টেম্বর: আরজি করের নির্যাতিতার ন্যায়বিচার, কর্মরত ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা-সহ একাধিক দাবিতে জুনিয়র চিকিৎসকরা লালবাজার অভিযান করেন ৷ তৎকালীন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় প্রতীকী মেরুদণ্ড ।
* 10 সেপ্টেম্বর: স্বাস্থ্যভবনের সামনে জুনিয়র চিকিৎসকরা অবস্থান আন্দোলন শুরু করেন ।
* 11-12 সেপ্টেম্বর: নবান্নে জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠকে ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী । তবে দু'দিনই বৈঠক ভেস্তে যায় ।
* 14 সেপ্টেম্বর: দুপুরে বৃষ্টির মধ্যে স্বাস্থ্যভবনে চিকিৎসকদের অবস্থান মঞ্চে আচমকা পৌঁছন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
* 16 সেপ্টেম্বর: নাগরিক সমাজ ও ডাক্তারদের আন্দোলনের চাপে কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
* 20 সেপ্টেম্বর: স্বাস্থ্যভবনের সামনে জুনিয়র ডাক্তাররা অবস্থান প্রত্যাহার করেন ।
* 27 সেপ্টেম্বর: সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের উপর হামলা ও মারধরের অভিযোগ ওঠে । প্রতিবাদে কর্মবিরতি শুরু হয় ।
* 5 অক্টোবর: স্বাস্থ্যসচিবের পদত্যাগ, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা-সহ একাধিক দাবিতে ধর্মতলায় অনশন আন্দোলন শুরু করেন জুনিয়র ডাক্তাররা ।
* 7 অক্টোবর: মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের নাম উল্লেখ করে সিবিআই চার্জশিট পেশ করে আদালতে ।
* 19 অক্টোবর: অনশনমঞ্চে যান মুখ্যসচিব ৷ তাঁর মাধ্যমে অনশনকারীদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । অনশন ভাঙার অনুরোধ করেন । কিন্তু বরফ গলাতে পারেননি ।
* 21 অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের ফের বৈঠক হয় । বৈঠকের পর ওইদিনই অনশন প্রত্যাহার করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা ।
অনশন প্রত্যাহার করলেও বিচারের দাবিতে আন্দোলন থামেনি ৷ এরই মাঝে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে শিয়ালদা আদালতে চলে দীর্ঘ বিচারপর্ব ।
* 18 জানুয়ারি: সিবিআই যে তথ্য প্রমাণ দেয়, তার ভিত্তিতে বিচারক অনির্বাণ দাস জানান, সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত । ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 64 ধারায় (ধর্ষণ), 66 (ধর্ষণের জন্য মৃত্যু), 103(1) খুনের ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাকে ।
* 20 জানুয়ারি: বিচারক সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ দেন ।
তবে নির্যাতিতার পরিবার ও আন্দোলনকারী চিকিৎসক থেকে সাধারণ মানুষ বারবার অভিযোগ করে এসেছে যে, এত বড় ঘটনায় শুধুমাত্র সঞ্জয় রায় জড়িত এটা অসম্ভব ৷ এর পেছনে আরও কেউ রয়েছে ৷ উঠে এসেছে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব ৷ তবে সিবিআই সঞ্জয় রায় ছাড়া এই ঘটনায় আর কাউকে এখনও পর্যন্ত জড়িত বলে খুঁজে পায়নি । উলটে ধর্ষণ ও খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া আরজি করের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ না-পাওয়ায় এবং সময়ে চার্জশিট দিতে না-পারায় তাঁদের জামিন মঞ্জুর করে শিয়ালদা আদালত ।
আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির যে অভিযোগ করেছিলেন, সেই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট । তার তদন্ত এখনও চলছে । বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে । সেই মামলায় আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ তাঁর সহযোগীরা বর্তমানে জেলবন্দি ।
* 29 নভেম্বর: বিশেষ সিবিআই আদালতে (আলিপুর) প্রথম চার্জশিট দেয় সিবিআই । তাতে আরজি কর মেডিক্যালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ছাড়াও উঠে আসে ছাত্রনেতা আশিস পাণ্ডের নাম । এছাড়াও রয়েছে আরজি কর মেডিক্যালে সন্দীপ-জমানায় মেডিক্যাল সরঞ্জাম সরবরাহকারী বিপ্লব সিংহ, সুমন হাজরার নাম । এছাড়াও চার্জশিটে নাম রয়েছে সন্দীপ ঘোষের প্রাক্তন নিরাপত্তারক্ষী আফসার আলিরও । বর্তমানে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে সবাই বন্দি ।
* 21 জানুয়ারি, 2025: আরজি কর কাণ্ডে দোষী সঞ্জয় রায়ের মৃত্যুদণ্ড চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন রাজ্যের । রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেন ।
* 24 জানুয়ারি: সিবিআইও কলকাতা হাইকোর্টে সঞ্জয় রায়ের চরম শাস্তি অর্থাৎ ফাঁসি চেয়ে আবেদন জানায় । সিবিআইয়ের যুক্তি, সঞ্জয় যে ধরনের অপরাধ করেছে তাতে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত । যাতে অন্যরা এই ধরনের অপরাধ করতে না-পারে ।
* 7 ফেব্রুয়ারি, 2025: আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির দাবিতে রাজ্যের করা আবেদন খারিজ করে হাইকোর্ট । কিন্তু সিবিআইয়ের আবেদন গ্রহণ করেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ।
এখানে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নির্যাতিতার বাবা-মা সঞ্জয়ের চরম শাস্তির দাবি জানাননি । তাঁদের দাবি, সঞ্জয় একা নয়, এই ঘটনার পেছনে আরও যারা আছে, তাদের খুঁজে বের করুক সিবিআই । এই আবেদন নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা । সেখানে তাঁদের দাবি ছিল, আরও একাধিক সাক্ষী-সহ অন্যান্যরা রয়েছেন, যাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ ও জিজ্ঞাসাবাদ করুক সিবিআই । পাশাপাশি নির্যাতিতার পরিবার আবেদন জানায় যে, এই মামলা কলকাতা হাইকোর্টের একক বিচারপতির বেঞ্চকে শোনার অনুমতি দিক শীর্ষ আদালত ৷
* 17 মার্চ, 2025: সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশে জানায়, কলকাতা হাইকোর্ট শুনতে পারবে এই মামলা । সিঙ্গল বেঞ্চ (বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ) মামলা শুনতে পারবে ।
* 28 মার্চ, 2025: বিচারপতি দেবাংশু বসাকের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টে স্টেটাস রিপোর্ট পেশ সিবিআইয়ের । সিবিআই জানায়, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক-পড়ুয়ার গণধর্ষণ হয়নি । তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আরও জানায়, ঘটনাস্থলের নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা হয়েছে । একজন পুরুষেরই ডিএনএ নমুনার সঙ্গে মিলেছে ।
* 16 জুলাই, 2025: আরজি করে নির্যাতিতার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায় বেকসুর খালাসের আবেদন জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে । বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চে সঞ্জয়ের আবেদন গৃহীত হয়েছে । 18 সেপ্টেম্বর সেই আবেদনের শুনানি ।
* 4 অগস্ট, 2025: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় পরিবারের পুনরায় তদন্তের দাবিতে দায়ের করা মামলায় হাইকোর্ট রাজ্যের হলফনামা চাইলেও রাজ্য তাদের হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য ফের সময় চেয়েছে । 24 জুলাই রাজ্যের বক্তব্য জানানোর কথা ছিল ৷ তবে রাজ্য তা না জানানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি । 11 অগস্ট তিনি ফের শুনানির জন্য রেখেছেন মামলাটি ।
একমাত্র মেয়ের ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় নির্যাতিতার বাবা-মা
নির্যাতিতার বাবা-মা আগেই ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের একমাত্র মেয়ে ছিল । সে আজ আর নেই । তাই তাঁরা যতদিন বেঁচে থাকবেন, মেয়ের ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবেন । ইতিমধ্যে তাঁরা দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতির কাছে দরবার করেছেন । কড়া নেড়ে যাচ্ছেন আদালতের দরজায় ৷ আট অগস্ট রাতে তাঁদের একমাত্র মেয়েকে যারা মেরেছিল, তাদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়ার দাবিতে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও দরবার করেছেন তাঁরা ।
আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলা হলে তিনি বলেন, "বিচার পাওয়া কোনও আবেগের বিষয় নয় । বিচার তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে হয় । সিবিআই আদালতের হাতে যা দিয়েছে, সেই ভিত্তিতেই আদালত নির্দেশ দিয়েছে ।"
এখানেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি সিবিআই তদন্তে ঘাটতি রয়েছে ? এই এক বছরে প্রশ্ন অনেক । যার উত্তর সবটা আমাদের জানা নেই । তবে নির্যাতিতার মৃত্যুতে যেভাবে সাধারণ মানুষ পথে নেমেছিল, সেটা অনেক বড় প্রাপ্তি । নারী আন্দোলন অনেক বেশি সক্রিয় হয়েছে । মানুষ আরও বেশি সচেতন হয়েছে । একজন তরুণী চিকিৎসকের প্রাণের বিনিময়ে এই সমাজের আপাতত এটাই প্রাপ্তি । তবে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের কান্না আর হাহাকারের প্রতিকার কী, এর উত্তর অজানা ৷