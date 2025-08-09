কলকাতা, 9 অগস্ট: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে তৈরি হয়েছিল অভয়া মঞ্চ। গত একবছরে বারবার এই মঞ্চকে আরজি-কাণ্ডে সুবিচারের দাবিতে সরব হতে দেখা গিয়েছে৷ কিন্তু তাদের বিরুদ্ধেই ভয়ঙ্কর অভিযোগ করলেন আরজি করে নির্যাতিতার বাবা।
শনিবার তিনি অভিযোগ করেন, অভয়া মঞ্চ সিপিএমের হয়ে রাজনীতি করছে। এদিন অরাজনৈতিক নবান্ন অভিযানে অংশ নিতে গিয়ে আহত হন নির্যাতিতার মা। তাঁকে ভর্তি করা হয় বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেই হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে অভয়া মঞ্চের সমালোচনা করেন নির্যাতিতার বাবা।
তিনি বলেন, “নবান্ন অভিযান ডাকার পরে আমরা সব রাজনৈতিক দলের অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে সিপিএম আমাদের স্পষ্ট করে বলেছে, ‘মঞ্চ এবং চিকিৎসকদের আন্দোলন, সেটা আমরা পরিচালনা করি’। এসইউসিআই সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছে, ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্টের আন্দোলন সঠিক। আমরা সেটাকে সমর্থন করি। আর অন্য কোনও আন্দোলনে আমরা যাব না’। এখানে অভয়া মঞ্চ রাজনীতি করছে, আমরা নই। সিপিএমের হয়ে অভয়া মঞ্চ রাজনীতি করছে।"
উল্লেখ্য, শনিবার যে নবান্ন অভিযান হয়, তার কথা প্রথম শোনা গিয়েছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মুখে। তার পর নির্যাতিতার মা-বাবা অরাজনৈতিক কর্মসূচিতে সকলেকে আহ্বান জানান। তবে আয়োজন থেকে অংশগ্রহণে বিজেপির আধিপত্য ছিল সবচেয়ে বেশি। সেই কারণেই সম্ভবত ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট, অভয়া মঞ্চ এবং জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস অংশগ্রহণ করেনি।
এই নিয়ে আরজি করে নির্যাতিতার বাবা বলেন, “শুভেন্দু অধিকারী আমাদের বলেছিলেন দরকারে ওঁরা পিছনে হাঁটবেন । আমরা সামনে হাঁটব। আমি সিপিএম এবং এসইউসিআইকে বলেছিলাম তারা চাইলেই নবান্ন অভিযানে অন্য কোনও জায়গা থেকে যোগদান করতে পারেন। তবে অভয়া মঞ্চের কয়েকজন চিকিৎসকে আজকে আমরা দেখেছি। সিপিএমের কাউকে দেখিনি। আমাদের সঙ্গে আজকে তৃণমূলের বেশ কিছুজন মহিলা হেঁটেছেন। তাঁদেরকে আমি চিনি।”
এদিকে নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত হয়েছেন অভয়ার মা। বর্তমানে বাইপাস ধারের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। অভয়ার বাবা বলেন, "ওর শারীরিক অবস্থা আগে থেকেই স্থিতিশীল। পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। সিটি স্ক্যান করা হয়েছে। বড় কোনও আঘাত দেখা যায়নি। বমি ভাব যেটা ছিল সেটা এখন কেটেছে।"
প্রসঙ্গত, সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, 52 বছর বয়সী এক মহিলা দুপুর 3টে 35 মিনিটে ইমার্জেন্সি বিভাগে আসেন। তাঁর কপালে আঘাতজনিত একটি কালশিটে দাগ (ব্রুইজ) দেখা গেছে। হাসপাতালে আসার সময় তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, সজাগ ও পরিবেশ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ইমার্জেন্সি ও নিউরো টিম কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায় যে তাঁর শারীরিক অবস্থার ভাইটালস স্থিতিশীল আছে এবং তাঁকে বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা (কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট) নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে সরকারের তরফে এখনও অবধি কেউ যোগাযোগ না-করলেও এবং কোনও খোঁজ না-নিলেও, কুণাল ঘোষ একটা মেসেজ করেছেন বলেই জানালেন অভয়ার বাবা। তবে সেই মেসেজে কুণাল একটি ভিডিও পাঠিয়েছেন। নির্যাতিতার বাবা বলেন, “কুণাল ঘোষ একটা ভিডিও পাঠিয়েছেন আমাকে। সেখানে দেখা যাচ্ছে কৌস্তভ বাগচী, ওর মাকে ধাক্কা দিয়েছে। কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটেছে এজিসি বোস রোডের ফ্লাইওভারের ওঠার আগে। কুণাল ঘোষ কোথা থেকে ভিডিও পেয়েছেন আমি জানি না। কিন্তু এই যে আঘাত, সেটা পুলিশের লাঠিতে হয়েছে। আসলে আমরা দু’জনে একসঙ্গে ছিলাম। ধাক্কাধাক্কি হচ্ছিল। ও দুর্বল, ওকে পুলিশ টেনে নিয়ে আঘাত করে।"