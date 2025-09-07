সুড়ঙ্গ দিয়ে মেট্রো গেলেই কাঁপছে বউবাজারের জীর্ণ বাড়িগুলি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কেএমআরসিএলের

সুড়ঙ্গ দিয়ে মেট্রো গেলেই কাঁপছে বউবাজারের জীর্ণ বাড়িগুলি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কেএমআরসিএলের
চিন্তার কারণ নেই, আশ্বাস দিচ্ছে কেএমআরসিএল ৷ দুর্গাপিতুরি লেনের ক্ষতিগ্রস্ত একাংশ বাসিন্দার বিরুদ্ধে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ ৷
Published : September 7, 2025 at 8:16 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: বাড়ি পুরনো অস্বীকার করছেন না 9 নম্বর দুর্গাপিতুরি লেনের বাসিন্দা অমিত সেন ৷ তাঁর কথায়, গোটা বাড়ি পুরনো ৷ এটা যেমন সত্যি, তেমন বাড়ি ভর্তি ফাটল, আর লোহার রডের ঠেকনা দেওয়া, এটাও সত্যি ৷ আর এর জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষকে দায়ী করছেন তিনি ৷ তাঁর অভিযোগ, বউবাজারের বিপর্যয়ের দিন থেকেই বাড়ির এই অবস্থা ৷ এতদিনেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ৷
অমিত সেনের প্রশ্ন, "এটা গাফিলতি ছাড়া আর কী ? বারেবারে প্রতিশ্রুতি দিলেও, ছিটে-ফোটা কাজ করেনি ৷ এটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ৷ এই বেশ কয়েকবছরে বাড়ির হাল আরও খারাপ হয়েছে ৷ আর এসবের মধ্যেই মেট্রো চালু হতেই এলাকা কাঁপছে ৷ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়েছে আমাদের ৷ একটু কাঁপুনিতেও সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তের স্মৃতি ফিরে আসছে ৷"
দুর্গাপিতুরি লেনের আরেক বাসিন্দা পরিতোষ কর্মকার ৷ পেশায় সোনার ব্যবসায়ী ৷ মেট্রো কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা নিয়ে সরব হলেন তিনিও ৷ অভিযোগ করলেন, "বাড়ির ফাটল যেমন ছিল তেমনই আছে ৷ ভয়ঙ্কর শব্দ ও কম্পন হচ্ছে ৷ আতঙ্ক তো হবেই ৷ জানিয়েছি কাউন্সিলরকে ৷ এর একটা বিহিত হওয়া দরকার ৷ সারাচ্ছি, সারিয়ে দেব, এসব শুনেই বছর-বছর কাটাচ্ছি ৷ কোথাও সরালে সরিয়ে দিক ৷ সেটাও সঠিকভাবে করছে না মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷ তাদের ঠিকাদারদের কাজের মানও ভালো নয় ৷"
বউবাজারজুড়ে এমন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও গাফলতির অভিযোগ এখন বাসিন্দাদের মুখে-মুখে ৷ আর এর মধ্যেই বিপর্যয়ের সেই আতঙ্ক ফিরছে শিয়ালদা থেকে এসপ্লানেডের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা শুরু হতে ৷ মাটির নীচে সুড়ঙ্গ দিয়ে মেট্রো গেলে হচ্ছে কম্পন ৷ আর তাতে দুর্গাপিতুরি লেনের বাড়িগুলির সঙ্গে, সেখানে বসবাসকারী বাসিন্দাদের হৃদয়ে কম্পন ধরিয়ে দিচ্ছে ৷
একদিকে যখন এই ছবি ৷ তখন অন্যদিকে আবার ভিন্ন গন্ধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে ৷ বিপর্যয় স্থলের আশপাশের এলাকার লোকজনের মুখে এখন অন্য কথা ৷ প্রকাশ্যে না-বললেও চারদিকে গুঞ্জন শুরু হয়েছে ৷ বিপর্যয়, আতঙ্ককে ঢাল করেই কিছু-কিছু লোকজন নাকি চাইছেন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা !
বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের দু’পাশের বাড়ি প্রায় সবগুলিই পুরনো ৷ সেখানে দিনের পর দিন ট্রাম চলাচল করত ৷ বাস ও বড় গাড়ি যায় ৷ ফলে বাড়ি কেঁপে ওঠার ঘটনা আজ থেকে নয়, বহুদিনের ৷ তাই কম্পনের জেরে রাতের ঘুম ছুটে যাওয়ার তত্ত্বে অনেকেই বিশ্বাসী নন ৷ তাঁদের কথায়, "বেশ কিছু লোকজন আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন ৷ আবার সময় লাগলেও, তাঁদের বাড়ি করে দেওয়া হচ্ছে ৷ এখন যাদের বাড়ি জরাজীর্ণ অবস্থায়, তারা এই সুযোগে এবার মোটা অংকের দাও মারার ছক কষছে ৷"
এ নিয়ে কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে বলছেন, "আমি নিজেও বুঝতে পারছি নীচ থেকে মেট্রো গেলে ৷ তবে, আতঙ্কের ব্যাপার নেই ৷ এখনও বড় কোনও অভিযোগ আসেনি ৷ আর যাঁরা আতঙ্কিত, তাঁদের ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক ৷ কারণ, তাঁরা বিপর্যয়ের সাক্ষী ছিলেন ৷ তবে, মেট্রো নজরদারি করছে, আলোচনা হয়েছে, কাজও এগোচ্ছে ৷ পরিস্থিতির উপর নজর থাকছে ৷"
মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে অবশ্য স্পষ্ট করা হয়েছে যে, অত্যাধুনিক যন্ত্র লাগানো আছে ৷ যাতে তাঁরা সবটাই বুঝতে পারেন ৷ কম্পন কতটা, কোন অংশে হচ্ছে, বিপদ হতে পারে কি না, সবটাই নজরে রাখছে তারা ৷ যেখানে যে পদক্ষেপ নেওয়ার, সেখানে সেই কাজও কর্তৃপক্ষ করছে বলে জানিয়েছে ৷ এলাকার মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷
উল্লেখ্য, 2019 সালের 31 অগস্ট বউবাজার এলাকায় মেট্রোর কাজের জন্য বিপর্যয় ঘটেছিল ৷ গৌড় দে লেন, হিদারাম ব্যানার্জি লেন, স্যাঁকড়া পাড়া লেনের একাধিক বাড়িতে ফাটল দেখা গিয়েছিল ৷ একটি বাড়ি মুহূর্তে মাটিতে মিশে গেছিল ৷ বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা মোট 52টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে দিতে হয়েছে ৷ তার মধ্যে 24টি নতুন করে তৈরি করা হবে বলে পরিকল্পনা নিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷ তবে, সবে মাত্র দু’টো বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে ৷ তারই মধ্যে গত মাসে শিয়ালদা থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত গ্রিন লাইনে মেট্রো চলতে শুরু করেছে ৷
এরপরেই বউবাজারের ঘরছাড়া বাসিন্দারা রাস্তায় মঞ্চ বেঁধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন ৷ সেখানে স্বয়ং মেয়র ফিরহাদ হাকিম গিয়েছিলেন ৷ তিনি কেএমআরসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে, কাজ দ্রুত শেষ করতে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন বলে জানান ৷ এখন দেখার কতদিনে সেই 24টি বাড়ি নতুন করে তৈরি হয় ৷