সেবক-রংপো রেল প্রকল্পে ধস, রেলমন্ত্রকে জমা পড়ল রিপোর্ট - SEVOKE RANGPO RAILWAY PROJECT

কেন ধস নেমেছিল তা বিস্তারিত জানাল রেল প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা সংস্থা ৷ আদামিদিনে এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে কয়েকটি পদক্ষেপ করার কথাও বলা হয়েছে ৷

ধস নিয়ে রেলমন্ত্রকে জমা পড়ল রিপোর্ট (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2025 at 7:43 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 7:55 PM IST

3 Min Read

কালিম্পং, 7 অগস্ট : সেবক-রংপো রেল প্রকল্পে ধসের ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট জমা পড়ল রেল মন্ত্রকে ৷ প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা সংস্থা ইরকন এই রিপোর্টে ধসের বিস্তারিত বিবরণ থেকে শুরু করে সম্ভাব্য কারণ তুলে ধরেছে ৷ আগামিদিনে ধস রুখতে কয়েকটি পদক্ষেপ করার কথাও জানিয়েছে ৷

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, প্রবল বৃষ্টির জেরে এই ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে ধস নামলেও তাতে রেল প্রকল্প থেকে শুরু করে টানেলের কোনও ক্ষতি হয়নি বলে দাবি করেছে ইরকন ৷ রিপোর্ট খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ।

রেলমন্ত্রকে জমা পড়ল রিপোর্ট (ইটিভি ভারত)

মঙ্গলবার ভোরে সেবক-রংপো রেল প্রকল্পের সাত নম্বর টানেলের সামনের অংশে ধস নামে ৷ ধস আটকাতে যে দেওয়ালের ব্যবস্থা আছে সেখানেই নামে ধস ৷ তার জেরে টানেলের প্রবেশ পথের খানিকটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রিপোর্টে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে ইরকন জানিয়েছে, এই সাত নম্বর টানেল-সহ অন্য কোথাও নতুন করে আর ধস নামেনি। যেখানে ধস নামে সেখানে এখন প্রকল্পের কোনও কাজ চলছিল না। ফলে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

রেলমন্ত্রকে জমা পড়া রিপোর্ট (ইটিভি ভারত)

রেল-ইরকনের বক্তব্য

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, "ধস সরিয়ে টানেলের মুখ এবং সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কারের কাজ চলছে। তারপর ধসে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাটি মেরামত করা হবে ৷ দেওয়ালটি কীভাবে আরও পোক্ত করা যায় তা আমরা খতিয়ে দেখছি ৷ এই টানেলের কাজ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন কোনও কাজ হচ্ছিল না। ফলে বড় ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।"

রিপোর্ট খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ (ইটিভি ভারত)

ইরকনের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মহিন্দর সিং বলেন, "ধসের ফলে প্রকল্পের কোনও ক্ষতি হয়নি। মূলত টানেলের উপরে থাকা বনাঞ্চলে ফাটলের কারণে ওই ধসের ঘটনা ঘটেছে। ওই ঘটনার পর আশেপাশের সমস্ত এলাকায় নজরদারি ও পর্যবেক্ষণ বাড়ানো হয়েছে। ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় দ্রুত কাজ করা হবে ৷ এরকম ঘটনা যাতে আর না ঘটে তা নিশ্চিত করতে যা যা করা দরকার আমরা সবটাই করব।"

রেল প্রকল্পের নকশা (ইটিভি ভারত)

টানেল তথ্য

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই টানেলটির দৈর্ঘ্য 3082 মিটার ৷ এখানেই তৈরি হচ্ছে দেশের প্রথম ভূগর্ভস্থ রেলস্টেশন। সেখানে 650 মিটার লম্বা একটি প্ল্যাটফর্ম থাকবে ৷ থাকবে ছয়টি ক্রস প্যাসেজও ৷ যাত্রী সুরক্ষার উপর বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি যাত্রীদের নানা ধরনের অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাও দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷

রেল প্রকল্পে ধসের ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট জমা পড়ল রেল মন্ত্রকে (ইটিভি ভারত)

কী কী আছে রিপোর্টে ?

  • রিপোর্টে জানানো হয়েছে 4 আগস্ট T 7 টানেল পোর্টাল থেকে 30 মিটার দূরে ওই ধসের ঘটনা ঘটেছে।
  • ধসের ফলে টানেল ও টানেলের সঙ্গে থাকা প্রোটেকশন ওয়ালের কোনও ক্ষতি হয়নি।
  • জুলাই মাসের শেষ থেকে টানা বৃষ্টির ফলে টানালের উপরে থাকা বনাঞ্চলে আগে থেকেই ফাটলের দেখা দিয়েছিল।
  • পাহাড় থেকে বয়ে আসা জলের সঙ্গে থাকা পাথর ও মাটি ধসে পরে টানেলের বাঁ দিকে থাকা হিল স্লোপ এডিট পোর্টালে ধাক্কা মারে ও ধসে পরে।
  • অত্যাধুনিক মেশিনের পাশাপাশি দক্ষ শ্রমিক ব্যবহার করে ধস সরানোর কাজ হয়েছে। ধসের ফলে কেউ হতাহত হননি ৷

    আগামীর প্রস্তুতি

এই ধসের কথা মাথায় রেখে সমস্তরকম প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ করা হয়েছে। যদিও 10 নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় ধসের কারণে সেভক রংপো রেল প্রকল্পের কাজেও কিছুটা সমস্যা হয়েছে। ধস সরানোর পর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে সার্ভে শুরু হয়েছে। জিও টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ মি: এমব্যার্গকে দিয়ে ওই ধসপ্রবণ এলাকায় পর্যবেক্ষণ, মেরামত ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। আগামিদিনে যাতে এই ধরণের কোনও ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রকল্প ও টানেলের আশেপাশের সমস্ত এলাকাতেই ধস প্রতিরোধের কাজ করা হবে বলে ইরকন সূত্রে জানা গিয়েছে।

Last Updated : August 7, 2025 at 7:55 PM IST

SEVOKE RANGPO RAIL PROJECTKALIMPONG LANDSLIDELANDSLIDE IN KALIMPONGসেবক রংপো রেল প্রকল্পSEVOKE RANGPO RAILWAY PROJECT

