কলকাতা, 8 অগস্ট: তিনি আছেন। আবার নেই! তিনি সশরীরে নেই। কিন্তু, তাঁর লেখা কবিতা প্রবন্ধ কিংবা ভবিষ্যৎ বদলের পরামর্শ, স্বপ্ন রয়ে গিয়েছে। সিপিএম-সহ আপামর রাজ্যবাসীর মনে রয়ে গিয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। "এ লড়াই লড়তে হবে, এ লড়াই জিততে হবে"— তাঁর এই স্লোগান কমবেশি প্রত্যেক রাজনৈতিক সমাবেশে, মঞ্চে বলেন বঙ্গ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম-সহ বাম ছাত্র-যুব নেতৃত্ব।
আজ 8 অগস্ট। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণের বর্ষপূর্তি। তাঁর স্মরণে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের চারতলায় ঘরোয়া আলোচনা হবে। উপস্থিত থাকবেন তাঁর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য ও সন্তান সুচেতন ভট্টাচার্য। আর এদের পরেই যার নামটা চলে আসে, তিনি হলেন মহম্মদ ওসমান। প্রায় তিন দশক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের গাড়ির ড্রাইভার ছিলেন তিনি। যদিও তিনি আজকের এই স্মরণ সভায় উপস্থিত থাকবেন না।
শারীরিক অসুস্থতার কারণে কলকাতা ছেড়ে দেশের বাড়িতে মুজফফরপুরে রয়েছেন তিনি। টেলিফোনে ইটিভি ভারত যোগাযোগ করেছিল তাঁর সঙ্গে। ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে অজানা বুদ্ধের স্মৃতিচারণায় নানা ঘটনা মনে করেন ওসমান। তাঁর দাবি, নয়ের দশকে 'সামান্য' ড্রাইভারের (মহম্মদ ওসমানের) পরামর্শে প্রথমবার হুডখোলা জিপে চড়ে কাকদ্বীপের রাজনৈতিক সমাবেশে যোগ দেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এই নিয়ে সে সময় সংবাদ মাধ্যমে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। বিষয়টা কতটা ঠিক কতটা ভুল, তা নিয়ে পার্টির কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। কিন্তু, খুশি হয়ে নিজের হাতে ওসমানকে মিষ্টি খাইয়েছিলেন বুদ্ধবাবু। সেই শুরু। তারপর ড্রাইভার ওসমানের হুডখোলা গাড়ি চড়ে একাধিকবার রাজনৈতিক সমাবেশে, মিটিং, মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বুদ্ধদেব।
শারীরিক অসুস্থতার কারণে ওসমান এখন চলাফেরা করতে পারেন না। কথা বলতেও অসুবিধা হয়। তবে, বুদ্ধবাবুর স্মৃতিচারণায় মুখে হাসি ফোটে তাঁর, চোখে জল আসে। ঈদ, শবেবরাতের মতো পরব এলে চোখে জল চলে আসে ওসমানের। কারণ, মাটন বিরিয়ানি বড্ড ভালবাসতেন ওসমানের 'বুদ্ধ দা'। উৎসবের এই দিনগুলিতে ওসমানের বাড়ি থেকে মাটন বিরিয়ানি পৌঁছে যেত পাম অ্যাভিনিউয়ে। সেই বিরিয়ানি খেতে এতটাই পছন্দ করতেন যে উচ্চ রক্তচাপ থাকা সত্ত্বেও মীরা ভট্টাচার্যের নিষেধ মানতেন না বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। ওসমানকে বলতেন, "আজকে যেন তোমার বৌদি আমাকে কোনও কিছু খেতে নিষেধ না করেন !"
মহম্মদ ওসমান, তাঁর বড় ছেলে মহম্মদ জামশেদ আলী ও বাড়ির অন্যান্য কচিকাঁচারা মাটন বিরিয়ানি-সহ নানা রকম খাবার নিয়ে পৌঁছাতেন বুদ্ধবাবুর বাড়িতে। তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের থেকে 'ইদি' পেতেন মাত্র 10 টাকা। শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি। মহম্মদ জামশেদ আলী ইটিভি ভারতকে বলেন, "ছোটবেলায় প্রথমবার যেবার বাবার সঙ্গে বুদ্ধ জেঠুর বাড়িতে গেছিলাম, সেবার আমাদের তিন চারজনকে 10 টাকা করে 'ইদি' দিয়েছিলেন তিনি। নিজের মাইনের থেকেই তিনি দিয়েছিলেন। তারপরে সেটা বেড়ে 20 টাকা হল, তারপর 30 টাকা ৷ শেষের দিকে এসে হাজার টাকা দিতেন তিনি। টাকাটা সামান্য হলেও আমাদের কাছে তার মূল্য অনেক বেশি ছিল। কারণ, তিনি সে সময় খুব কম বেতন পেতেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। কিন্তু, আন্তরিকতার অভাব ছিল না কোনওদিন ৷"
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাদা পাঞ্জাবিতে 'রক্তের দাগ' আছে কিনা, তা নিয়ে বিস্তর রাজনৈতিক মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু, তিনি যে কোনও রকম অন্যায়-অবিচারকে প্রশ্রয় দিতেন না, তা এখনও স্বীকার করেন খোদ বিরোধীরা। ঠিক তেমনি, কোনও কমরেডের জন্য যাতে পার্টির বদনাম না হয়, তা সব সময় সকলকেই মনে করাতেন তিনি। এই তালিকা থেকে বাদ যাননি মহম্মদ ওসমানও। কারণ, ড্রাইভার হলেও পাম অ্যাভিনিউ-এর সঙ্গে সিআইটি রোডের পদ্ম পুকুরের পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।
'সামান্য' গাড়ির চালক মহম্মদ ওসমানের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ঠিক এই কারণেই ওসমানকে বহুবার সৎ-পরামর্শ দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ওসমান বলেন, "বুদ্ধবাবু আমাকে অনেক মনের কথা বলতেন। কিন্তু, যে কথাগুলো এখনও কানে বাজে তার মধ্যে অন্যতম হল, 'ওসমান এমন কোনও কাজ করো না, যাতে দাগ রয়ে যায়। যে দাগ মৃত্যুর পরেও ওঠে না... চিরকাল থেকে যায়।' তাই এখনও পর্যন্ত এমন কোনও কাজ আমি করিনি যাতে কেউ আঙ্গুল তুলে বলতে পারে বুদ্ধবাবু ও তাঁর গাড়ির ড্রাইভার বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা এই অন্যায়টি করেছেন। আমি বা আমার পরিবারের সদস্যরা চাই না, আমাদের জন্য বুদ্ধবাবুর নাম কলঙ্কিত হোক।"
শুধুই কী তাই? বুদ্ধবাবু বেঁচে থাকাকালীন তো বটেই, গত এক বছরে তাঁর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য নিয়ম করে 'দেওর' ওসমানজি-র শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়েছেন। দিন পনেরো আগেও ফোন করে ওসমানের খোঁজ নিয়েছেন বলে দাবি করেন তাঁর ছেলে জামশেদ। তিনি বলেন, "এর থেকে বড় পাওনা আর কী হতে পারে ! বুদ্ধ জেঠু এখন আর নেই। জেঠিমা তো আমাদের খোঁজ না-ও নিতে পারতেন। বাবা তো বটেই, আমিও যতদিন বেঁচে থাকব, বুদ্ধ জেঠু এবং তাঁর পরিবারের এই ব্যবহার, পারিবারিক আন্তরিকতা কোনওদিনই ভুলতে পারব না।"
নানা কারণে 1993 সালে পদত্যাগ করেছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তার ঠিক পরের দিন ড্রাইভার পদে সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন মহম্মদ ওসমানও। তারপরে কলকাতা পুরসভা ও পূর্ত দফতরের ড্রাইভার পদে চাকরির প্রস্তাব পেয়েছিলেন। বুদ্ধবাবু বারে বারে ওসমানকে এই দুটি চাকরির যেকোনও একটি নিতেও বলেছিলেন। কারণ, চাকরি ছাড়লে পরিবারের খরচ চালাবে কে, সে বিষয়টি বাবাকে বারবার বুঝিয়েছিলেন বুদ্ধ জেঠু, দাবি জামশেদের। মহম্মদ ওসমান বলেন, "নব্বইয়ের দশকে আমি যখন কলেরায় আক্রান্ত হলাম, কলকাতার একাধিক বড় হাসপাতাল চিকিৎসকরা আমাকে সারিয়ে তুলতে পারেননি। শেষমেষ বিদেশ থেকে নামী ডাক্তার আনিয়ে আমাকে সেরে উঠতে সাহায্য করেছিলেন 'বুদ্ধদা'।"
এই মহম্মদ ওসমানই সাদা অ্যাম্বাস্যাডর চড়িয়ে শিল্পপতি রতন টাটাকে এয়ারপোর্ট পৌঁছে দিয়েছিলেন। টাটার সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও। ওসমান বলেন, "বুদ্ধদার মতো রতন টাটাও ভালো মানুষ ছিলেন। তিনিও গরীব মানুষের ভালো চাইতেন। রতন টাটা আমাকে বলেছিলেন, ওসমান জি, মানুষ সঙ্গে করে কোনও কিছু নিয়ে যাবে না। থেকে যাবে তাঁর কাজ আর লাখ লাখ মানুষের ভালোবাসা। বুদ্ধবাবুও সাধারণ জীবন যাপনে বিশ্বাসী। সেটা হয়তো তোমার উপরেও প্রভাব পড়তে পারে। সাধারণ হয়ে বেঁচে থাকাটা বড় ব্যাপার।"
পাম অ্যাভিনিউয়ের নিয়ে ছোট্ট কোয়ার্টারে নিজে দিন কাটালেও তাঁর গাড়ির ড্রাইভার ওসমানের জন্য কলকাতায় ছাদের ব্যবস্থা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কারণ, ওসমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের এক গলিতে ছোট্ট এক কামরার ঘরে দিন কাটাতেন। সকালে শৌচালয়ের জন্য, পানীয় জলের জন্য লাইন দিতে হতো। দিন বদলায় পরে। ওসমানের জন্য সিআইটি রোডের পদ্মপুকুর এলাকায় বাড়ির ব্যবস্থা করে দেন বুদ্ধদেব। খাদ্য দফতরে বড় ছেলে জামশেদ আলীর চাকরিও করে দেন তিনি। একজন ড্রাইভার এবং তার পরিবারের জন্য একজন মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে যান ওসমান ও তার পরিবারের সদস্যরা।
ওসমানের বড় ছেলে জামশেদ আলী বলেন, "শুধু বুদ্ জেঠু কেন? সিপিএম পার্টির বহু নেতাই আমাদের ভালোবাসেন। বুদ্ধ জেঠু সপরিবারে 2005 সালে আমার বিয়েতে এসেছিলেন। অনিল বিশ্বাস, বিমান বসু-সহ আরও অনেক নেতাই এসেছিলেন তখন। 2018 সালে আমার ভাইয়ের বিয়েতেও বিমান বসু-সহ অন্যান্য নেতৃত্বে এসেছিলেন। এখনও নিয়ম করে পার্টির নেতারা আমাদের খোঁজ খবর নেন। এই খোঁজখবর নেওয়ার তো দরকার নেই তাঁদের। তারপরেও নেন কেন? কারণ, এটা বুদ্ধবাবুর পার্টি। এটাই তো বুদ্ধজেঠু শিখিয়েছেন আমাদের।"