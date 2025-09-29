কলকাতায় ফ্ল্যাট-বাড়ি ক্রেতাদের জন্য স্বস্তি, সার্কল রেট সংশোধন করে আংশিক ছাড়ের ঘোষণা রাজ্যের

ETV Bharat / state

সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম মূল্য হল ‘সার্কল রেট’ । যার উপর ভিত্তি করেই রেজিস্ট্রেশন ফি এবং স্ট্যাম্প ডিউটি ধার্য হয়।

কলকাতায় ফ্ল্যাট ক্রেতাদের জন্য স্বস্তি, (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 29, 2025 at 8:12 AM IST

কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: কলকাতায় ফ্ল্যাট, জমি কিংবা বাড়ি কেনাবেচার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বড় সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি বিভিন্ন এলাকায় হঠাৎ প্রায় 80 থেকে 90 শতাংশ পর্যন্ত সার্কল রেট বাড়ানো হয়েছিল, যা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছিল প্রোমোটার সংগঠন ও আবাসন ব্যবসায়ীরা। ক্রেতাদের উপর অতিরিক্ত রেজিস্ট্রেশন ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটির বোঝা চাপার কারণে রিয়েল এস্টেট বাজারে কার্যত অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল। অবশেষে আবাসন শিল্পের দাবি মেনে রাজ্য সরকার সার্কেল রেট আংশিক সংশোধনের পথে হাঁটল।

সার্কল রেট মূলত সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম মূল্য। এর ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয় রেজিস্ট্রেশন ফি এবং স্ট্যাম্প ডিউটি। ফলে এই রেট যত বেশি হয়, ক্রেতাদের খরচও তত বাড়ে। আবাসন ব্যবসায়ীদের বক্তব্য ছিল, কিছু এলাকায় সরকারি রেট বাজারদরের তুলনায় অনেক বেশি নির্ধারণ করা হয়েছিল। ফলে ক্রেতাদের বাস্তব বাজারমূল্যের থেকে বেশি খরচ গুনতে হচ্ছিল, যা গৃহঋণ নেওয়া মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির উপর বড় চাপ সৃষ্টি করছিল।

সংশোধিত হারে দেখা যাচ্ছে, বনহুগলি (বিটি রোড) এলাকায় আগে সার্কল রেট 88 শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল, তা কমিয়ে আনা হয়েছে 53 শতাংশে । মহিষবাথানে 87 শতাংশ থেকে নেমে এসেছে 54 শতাংশে। দক্ষিণ বাইপাসের ক্ষেত্রেও একই ছবি—আগে যেখানে রেট বাড়ানো হয়েছিল 83 শতাংশ, তা এখন সংশোধিত হয়ে 52 শতাংশ হয়েছে । কলকাতা পুরনিগমের অধীন বেহালা সরশুনা এবং নিউটাউনের জন্য নতুন করে সার্কল রেট নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছে অর্থ দফতর। তবে টালিগঞ্জের সিরিটি, মহাবীরতলা কিংবা বিএল সাহা রোডের মতো এলাকায় এখনও কোনও সংশোধন আনা হয়নি।

অর্থ দফতরের এক সূত্রের দাবি, অ্যাক্সোলিউট হারে সবচেয়ে বড় হ্রাস ঘটেছে মহিষবাথানে। প্রতি বর্গফুটে প্রায় 3,463 টাকা কমানো হয়েছে । তপসিয়ায় হ্রাসের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 2,814 টাকা, বনহুগলিতে 2,475 টাকা এবং বেহালা সরশুনায় 2,001 টাকা। ফলে সরাসরি ক্রেতাদের খরচ কমবে। আবাসন ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, এই আংশিক ছাড় বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের জন্য স্বস্তির। কারণ তাঁদের বেশিরভাগকেই বাড়ি কেনার সময় গৃহঋণের পাশাপাশি স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশনের অতিরিক্ত টাকা মেটাতে হয়।

দক্ষিণ কলকাতার এক প্রোমোটার বলেন, “সার্কল রেট যদি বাজারদরের কাছাকাছি থাকে, তবে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পক্ষেই সুবিধাজনক হবে। নির্মাণমূল্যের সঙ্গে সরকারি রেটের ব্যবধান সাধারণত খুব বেশি হয় না। কিন্তু জমির দামে অনেক জায়গায় সরকারি রেট বাজারদরের থেকে বেশি নির্ধারিত হয়েছিল। আমরা চাই, সে বিষয়েও পুনর্বিবেচনা হোক।”

রিয়েল এস্টেট সংগঠনগুলিও জানিয়েছে, আংশিক সংশোধনের সিদ্ধান্তে তাঁরা সন্তুষ্ট হলেও যে সব এলাকায় এখনও ছাড় দেওয়া হয়নি, সেগুলি নিয়েও তাঁরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পথে হাঁটবেন।

অন্যদিকে, নবান্নের শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশ মনে করছেন, এই নতুন ছাড় ঘোষণার পরও সরকারের রাজস্ব আদায়ে কোনও ঘাটতি হবে না, বরং কয়েকগুণ বাড়বে। তাঁদের যুক্তি, যখন সার্কল রেট বাজারদরের থেকে অনেক বেশি নির্ধারিত হয়েছিল, তখন ক্রেতারা পিছিয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে জমি-বাড়ি কেনাবেচার প্রক্রিয়া থমকে গিয়েছিল। এখন রেট বাস্তবসম্মত হওয়ায় কেনাবেচার পরিমাণ বাড়বে, যার ফলে রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

অর্থ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, “ক্রেতাদের থেকে দীর্ঘদিন ধরে অনুরোধ আসছিল। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনেক ক্ষেত্রেই ছাড় দেওয়া হয়েছে, আবার কিছু এলাকায় পর্যালোচনা চলছে। ধাপে ধাপে সব এলাকায়ই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।”
ফলে রাজ্য সরকারের এই সংশোধিত সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের জন্য বড় স্বস্তি এনে দিল, অন্যদিকে রিয়েল এস্টেট বাজারকেও নতুন করে গতি দেবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টমহল।

