মেদিনীপুর, 16 অগস্ট: মাঠে খেলা চলাকালীন রেফারিকে সজোরে লাথি মারে মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খানের ভাইপো রাজা খান। লাথি মারার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশালে ৷ যা নিয়ে উত্তেজনা মেদিনীপুরে। এই ঘটনায় সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ধিক্কার জানিয়েছেন, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ অন্যদিকে, সর্বস্তরে উঠেছে নিন্দার ঝড়। যদিও অভিযুক্তের বক্তব্য, ভুল করে হয়ে গিয়েছে।
ঘটনাক্রমে জানা গিয়েছে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মেদিনীপুর শহরে শুক্রবার ওল্ড প্রদীপ সংঘের মাঠে ছোটদের ফুটবল খেলার আয়োজন হয়। সেখানে রেফারির ভূমিকায় ছিলেন খড়গপুর সাব-ডিভিশন রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও পেশায় স্কুলশিক্ষক ৷ খেলা স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। হঠাৎই এই খেলার লাইভে এদিন এক ভিডিয়োয় দেখা যায় হঠাৎই মাঠে ঢুকে পড়ে রাজা খান ৷ তিনি মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খানের ভাইপো ৷
ফুটবল মাঠে ফুটবলের বদলে রেফারি কে লাথি !!!— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) August 16, 2025
পুলিশ প্রশাসনের প্রশ্রয়ে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ তৃণমূলী সমাজবিরোধী গুণ্ডাদের কীর্তি দেখুন। খেলার মাঠের বিতর্কে রেফারি কে সর্বসমক্ষে লাথি মারছে মেদিনীপুর পৌরসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান সৌমেন খানের ভাইপো রাজা খান।
যাকে মারছে তিনি হলেন শ্রী… pic.twitter.com/9DZunShyBh
ভরা মাঠে রেফারির সঙ্গে আঙুল উঁচিয়ে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি ধাক্কাধাক্কিও করতে দেখা যায় তাকে। এই সময় মাঠে উপস্থিত অনেক খেলোয়াড়-সহ রেফারিরা তাকে আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লাভ হয়নি। একসময় রেফারিকে সজোরে লাথি মারে সে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি গোলকে কেন্দ্র করে বচসার সূত্রপাত হয়েছিল। সেই গোল বাতিল করানো হয়। অভিযোগ, রাজা বলপূর্বক রেফারির উপর হম্বিতম্বি করে গোলটি বাতিল করিয়েছেন। যদিও এই ঘটনার পরই খেলায় বাধা পড়ে। যদিও পরবর্তীকালে পুরস্কার বিতরণ শেষ হয়ে খেলার সমাপ্তি ঘটে। এরপরই ওই ভিডিয়োটি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী।
পাশাপাশি তিনি বলেন, "এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান এবং জেলার পুলিশ সুপারকে তদন্ত করে গ্রেফতার করার আবেদন করেন। এরপরই সকলেই সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা শুরু করেন। শনিবার বেলা হতেই রাজা খানকে গ্রেফতার করে পুলিশ মেদিনীপুর আদালতে পেশ করে।"