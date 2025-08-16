ETV Bharat / state

খেলার মাঝেই ফুটবল রেফারিকে সজোরে লাথি ! অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার ভাইপো - RELATIVE OF TMC CHAIRMAN

ফুটবল খেলা চলাকালীন রেফারিকে সজোরে লাথি তৃণমূল চেয়ারম্যানের ভাইপোর! অভিযোগ হতেই গ্রেফতার রাজা খান ৷

Relative of TMC chairman
ফুটবল রেফারিকে সজোরে লাথি তৃণমূল নেতার ভাইপোর (শুভেন্দু অধিকারী এক্স পোস্ট)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2025 at 4:18 PM IST

2 Min Read

মেদিনীপুর, 16 অগস্ট: মাঠে খেলা চলাকালীন রেফারিকে সজোরে লাথি মারে মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খানের ভাইপো রাজা খান। লাথি মারার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশালে ৷ যা নিয়ে উত্তেজনা মেদিনীপুরে। এই ঘটনায় সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ধিক্কার জানিয়েছেন, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ অন্যদিকে, সর্বস্তরে উঠেছে নিন্দার ঝড়। যদিও অভিযুক্তের বক্তব্য, ভুল করে হয়ে গিয়েছে।

ঘটনাক্রমে জানা গিয়েছে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মেদিনীপুর শহরে শুক্রবার ওল্ড প্রদীপ সংঘের মাঠে ছোটদের ফুটবল খেলার আয়োজন হয়। সেখানে রেফারির ভূমিকায় ছিলেন খড়গপুর সাব-ডিভিশন রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও পেশায় স্কুলশিক্ষক ৷ খেলা স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। হঠাৎই এই খেলার লাইভে এদিন এক ভিডিয়োয় দেখা যায় হঠাৎই মাঠে ঢুকে পড়ে রাজা খান ৷ তিনি মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খানের ভাইপো ৷

ভরা মাঠে রেফারির সঙ্গে আঙুল উঁচিয়ে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি ধাক্কাধাক্কিও করতে দেখা যায় তাকে। এই সময় মাঠে উপস্থিত অনেক খেলোয়াড়-সহ রেফারিরা তাকে আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লাভ হয়নি। একসময় রেফারিকে সজোরে লাথি মারে সে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি গোলকে কেন্দ্র করে বচসার সূত্রপাত হয়েছিল। সেই গোল বাতিল করানো হয়। অভিযোগ, রাজা বলপূর্বক রেফারির উপর হম্বিতম্বি করে গোলটি বাতিল করিয়েছেন। যদিও এই ঘটনার পরই খেলায় বাধা পড়ে। যদিও পরবর্তীকালে পুরস্কার বিতরণ শেষ হয়ে খেলার সমাপ্তি ঘটে। এরপরই ওই ভিডিয়োটি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পাশাপাশি তিনি বলেন, "এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান এবং জেলার পুলিশ সুপারকে তদন্ত করে গ্রেফতার করার আবেদন করেন। এরপরই সকলেই সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা শুরু করেন। শনিবার বেলা হতেই রাজা খানকে গ্রেফতার করে পুলিশ মেদিনীপুর আদালতে পেশ করে।"

মেদিনীপুর, 16 অগস্ট: মাঠে খেলা চলাকালীন রেফারিকে সজোরে লাথি মারে মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খানের ভাইপো রাজা খান। লাথি মারার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশালে ৷ যা নিয়ে উত্তেজনা মেদিনীপুরে। এই ঘটনায় সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ধিক্কার জানিয়েছেন, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ অন্যদিকে, সর্বস্তরে উঠেছে নিন্দার ঝড়। যদিও অভিযুক্তের বক্তব্য, ভুল করে হয়ে গিয়েছে।

ঘটনাক্রমে জানা গিয়েছে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মেদিনীপুর শহরে শুক্রবার ওল্ড প্রদীপ সংঘের মাঠে ছোটদের ফুটবল খেলার আয়োজন হয়। সেখানে রেফারির ভূমিকায় ছিলেন খড়গপুর সাব-ডিভিশন রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও পেশায় স্কুলশিক্ষক ৷ খেলা স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। হঠাৎই এই খেলার লাইভে এদিন এক ভিডিয়োয় দেখা যায় হঠাৎই মাঠে ঢুকে পড়ে রাজা খান ৷ তিনি মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খানের ভাইপো ৷

ভরা মাঠে রেফারির সঙ্গে আঙুল উঁচিয়ে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি ধাক্কাধাক্কিও করতে দেখা যায় তাকে। এই সময় মাঠে উপস্থিত অনেক খেলোয়াড়-সহ রেফারিরা তাকে আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লাভ হয়নি। একসময় রেফারিকে সজোরে লাথি মারে সে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি গোলকে কেন্দ্র করে বচসার সূত্রপাত হয়েছিল। সেই গোল বাতিল করানো হয়। অভিযোগ, রাজা বলপূর্বক রেফারির উপর হম্বিতম্বি করে গোলটি বাতিল করিয়েছেন। যদিও এই ঘটনার পরই খেলায় বাধা পড়ে। যদিও পরবর্তীকালে পুরস্কার বিতরণ শেষ হয়ে খেলার সমাপ্তি ঘটে। এরপরই ওই ভিডিয়োটি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পাশাপাশি তিনি বলেন, "এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান এবং জেলার পুলিশ সুপারকে তদন্ত করে গ্রেফতার করার আবেদন করেন। এরপরই সকলেই সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা শুরু করেন। শনিবার বেলা হতেই রাজা খানকে গ্রেফতার করে পুলিশ মেদিনীপুর আদালতে পেশ করে।"

For All Latest Updates

TAGGED:

খেলা ফুটবল রেফারি রাজা খান গ্রেফতার তৃণমূল নেতাTMC CHAIRMAN IN MIDNAPORERELATIVE OF TMC CHAIRMANRELATIVE OF TMC CHAIRMAN

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.