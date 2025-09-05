জলপাইগুড়ি, 5 সেপ্টেম্বর: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির রেশ এখনও কাটেনি পশ্চিমবঙ্গে৷ 2016 সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই চাকরি হারিয়েছেন৷ প্রাথমিকে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে এখনও আদালতে মামলা বিচারাধীন৷ এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে আরও একটি নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এল৷
এবার অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়িতে নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে৷ ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জে৷ বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ৷ বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট চাকরিপ্রার্থীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত নথি ও নিয়োগের নিয়ম কী কী ছিল, তা রাজ্যের কাছে জানতে চেয়েছে৷ এই নিয়ে হলফনামাও জমা দিতে বলেছে আদালত৷
বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি শম্পা সরকার ও প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চে৷ সেখানে মামলাকারীদের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী শুভঙ্কর দত্ত৷ তিনি জানান, কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জে অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের কর্মী নিয়োগে 2023 সালের 30 এপ্রিল লিখিত পরীক্ষা হয়। 729 জন পরীক্ষার্থী পাশ করেন।
ওই আইনজীবী আরও জানান, কিন্তু পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয় কত শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষিত হচ্ছে। ফলে অসংরক্ষিত বা সাধারণ হিসেবে যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁরা বিপাকে পড়েন৷ কারণ, ফর্ম ফিলাপের সময় না-জানায় আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের (EWS) জন্য সংরক্ষিত আসনে আবেদনের সুযোগ হারান তাঁরা৷
তাছাড়া আইনজীবী শুভঙ্কর দত্ত বলেন, ‘‘কোচবিহার জেলায় মেখলিগঞ্জে 2023 সালে অঙ্গনওয়ারি কর্মী নিয়োগ হয়। কিন্তু নিয়োগে অনিয়মের বিস্তর অভিযোগ ওঠে। হোয়াটসঅ্যাপে নিয়োগের চাকরি প্রাপকদের লিস্ট ভাইরাল হয়। দেখা যায় রেজাল্ট বের হওয়ার পর ভাইরাল হওয়া লিস্টের সঙ্গে সবার নামের মিল রয়েছে।’’
ফলে এই নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে৷ কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন 18 জন চাকরিপ্রার্থী৷ গত 12 অগস্ট হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে চাকরিপ্রার্থীদের মামলা খারিজ হয়ে যায়৷ তখন তাঁরা ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে৷ বৃহস্পতিবার সেই মামলাটির শুনানিই হয় কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চে৷
রাজ্য সরকার ও মামলাকারী আইনজীবীর সওয়াল জবাবের পর ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতি অঙ্গনওয়ারি কর্মী নিয়োগের পরীক্ষার খাতা, স্কোর শিট, কর্মী নিয়োগের নিয়মাবলী কী কী ছিল, তা পেশ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু কত দিনের মধ্যে হলফনামা আর খাতা জমা দিতে হবে, তা বলা হয়নি। এমনকী, এই মামলার পরবর্তী শুনানি কবে হবে, তাও জানানো হয়নি৷ এদিকে রাজ্য সরকারের পক্ষে আইনজীবী জানান, আদালতের নির্দেশ মেনেই কাজ করা হবে।