দশমীর রাতে 4 জনকে পিষে দিল বেপরোয়া গাড়ি, আহত 7

দশমীর রাতে 4 জনকে পিষে দিল বেপরোয়া গাড়ি, আহত 7
ঘটনার পর থেকে পলাতক ঘাতক গাড়ির চালক ৷ গতি বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এশিয়ান হাইওয়ের পাশে দোকানে ঢুকে যায় গাড়িটি ৷
Published : October 3, 2025 at 4:43 PM IST
জলপাইগুড়ি, 3 অক্টোবর: দশমীর রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ বৃদ্ধ-সহ 4 জনকে পিষে দিল একটি প্রাইভেট গাড়ি ৷ ঘটনায় আহত হয়েছেন 7 জন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি শহরে এশিয়ান হাইওয়ের 2 নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত তিনজনকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ ঘাতক গাড়ির চালক ঘটনার পর থেকে পলাতক ৷ গাড়িটিকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, হাইওয়ের পাশে একটি দোকানের সামনে 12 জন দাঁড়িয়ে ছিলেন ৷ সেই সময় জলপাইগুড়ির দিক থেকে একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনকে ধাক্কা মেরে দোকানে ঢুকে যায় ৷ বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন সেখানে ছুটে আসেন ৷ তাঁরাই আহতদের উদ্ধার করেন ৷ পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় ধূপগুড়ি থানা ও দমকলকে ৷ জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পর হইচই শুরু হয়ে যায় ৷ আর সেই সুযোগে ঘাতক গাড়ির চালক সেখান থেকে পালিয়ে যান ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থলেই 3 জনের মৃত্যু হয় এবং একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ৷ আহতদের উদ্ধার করে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ জানা গিয়েছে, মোট সাতজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে তিনজনকে রাতে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে ৷
দুর্ঘটনায় মৃতরা হলেন শম্ভুনাথ রায় (46), সন্তোষ রায় (45) সুমিতকুমার বিশ্বাস (67) এবং ডোকসা রায় (35) ৷ মৃতদের সকলের বাড়ি ধূপগুড়ি এলাকায় ৷ খবর পেয়ে ধূপগুড়ির এসডিপিও গেইলসন লেপচা ঘটনাস্থলে পৌঁছান ৷ পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ঘাতক গাড়িটি হেফাজতে নিয়েছে ৷ ঘাতক গাড়ির চালকের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷
এ নিয়ে এসডিপিও গেইলসন লেপচা বলেন, "ঘাতক গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে এবং চালকের সন্ধানে পুলিশ খোঁজ শুরু করেছে ৷" তবে, ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা, তা জানা যায়নি ৷ চালক মদপ্য ছিলেন নাকি গাড়িতে কোনও সমস্যা ছিল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ৷ এই দুর্ঘটনা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গাড়িটি বেপরোয়া গতিতে ধেয়ে আসছিল ৷ সামনে স্পিড ব্রেকার ছিল ৷ গতি বেশি থাকায় স্পিড ব্রেকারের কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানের ভিতরে ঢুকে যায় ৷ আর সেখানে উপস্থিত লোকজনকে পিষে দেয় গাড়িটি ৷