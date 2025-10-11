ETV Bharat / state

মালয়েশিয়ায় 57 দেশের মধ্যে বিশ্বসেরা শিক্ষকের সম্মান পেলেন 'রাস্তার মাস্টার'

বিশ্বসেরা শিক্ষকের সম্মান পেয়ে দেশে ফিরেছেন রাস্তার মাস্টার দীপ নারায়ণ নায়ক। তাঁর অভিজ্ঞতা ও আগামীর পরিকল্পনা শুনে এলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায়৷

Raster Master Deep Narayan Nayak
মালেশিয়ায় পুরস্কার নিচ্ছেন রাস্তার মাস্টার দীপ নারায়ণ নায়ক (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 11, 2025 at 4:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 11 অক্টোবর: ফের আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হলেন 'রাস্তার মাস্টার' দীপ নারায়ণ নায়ক। সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়া গ্লোবাল এডুকেটর সামিটে দীপ নারায়ণ নায়ক পেলেন বিশ্বের সেরা শিক্ষকের সম্মান। বাঙালি হিসেবে তো বটেই, দেশের হয়ে প্রথম এই সম্মান তিনিই পেয়েছেন বলে তাঁর দাবি। এর আগে ইউনেস্কো, তার পর ফিনল্যান্ড, বাংলাদেশ, এবার মালয়েশিয়া। দীপ নারায়ণের যুগান্তকারী তিন প্রজন্মের শিক্ষা পদ্ধতি গোটা বিশ্বের কাছে সমাদৃত হচ্ছে।

কী পুরস্কার পেলেন দীপ নারায়ণ?

সম্প্রতি সারা বিশ্বের শিক্ষাবিদ ও তাঁদের ইনোভেটিভ শিক্ষা পদ্ধতি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি পেনডিডিকান সুলতান ইদ্রিস (UPSI) ও মালয়েশিয়া সরকার। এই সম্মেলনেই গ্লোবাল টিচার অ্যাওয়ার্ড বা ‘অ্যাভান্ট-গার্ড টিচার অ্যাওয়ার্ড’ দেওয়া হয়।

মালয়েশিয়ায় 57 দেশের মধ্যে বিশ্বসেরা শিক্ষকের সম্মান পেলেন 'রাস্তার মাস্টার' (ইটিভি ভারত)

57টি দেশের 244 জন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক নমিনেশন পেয়েছিলেন। যার মধ্যে 81 জন চূড়ান্ত পর্বের নমিনেশনে ছিলেন। ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন রাস্তার মাস্টার বলে খ্যাত দীপ নারায়ণ নায়ক। তিনি চূড়ান্ত পর্বের নমিনেশনেও স্থান পান। শেষপর্যন্ত দীপ নারায়ণ নায়কই বিশ্ববিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত হন ‘অ্যাভান্ট-গার্ড টিচার অ্যাওয়ার্ড 2025’ বিভাগে। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন মালয়েশিয়ার উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী।

Raster Master Deep Narayan Nayak
মালেশিয়ায় ছাত্রীদের সঙ্গে রাস্তার মাস্টার দীপ নারায়ণ নায়ক (নিজস্ব ছবি)

পুরস্কার পাওয়ার পর দেশে ফিরে ইটিভি ভারতের সঙ্গে নিজের প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন দীপ নারায়ণ নায়ক। তিনি বলেন, "আমাকে ওরা মেইল করে জানিয়েছিল আমি এই বিভাগের মনোনয়ন পেয়েছি। সেই মতো আমাকে বিমানের টিকিট, হোটেলের বুকিং সব পাঠানো হয়েছিল। আমি সেখানে যাওয়ার পর এত অভ্যর্থনা এবং আপ্যায়ন পেয়েছি, সেটা মনে রাখার মতো। শেষপর্যন্ত আমি অ্যাভান্ট গার্ড টিচার অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছি। আমাকে একটি অসাধারণ মেমেন্টো, শংসাপত্র ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার জন্য পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার তুলে দেওয়া হয়েছে। আমি খুশি।"

Raster Master Deep Narayan Nayak
রাস্তার মাস্টার দীপ নারায়ণ নায়কের ‘স্কুল’ (নিজস্ব ছবি)

দীপ নারায়ণ নায়ক আরও বলেন, "আগামিদিনে আমার 'থ্রি জেনারেশন শিক্ষা পদ্ধতি' নিয়ে তাঁরা উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। মালয়েশিয়ার পিছিয়ে পড়া জনজাতির মধ্যে এই শিক্ষা পদ্ধতি তারা শুরু করতে চান বলে আমাকে জানিয়েছেন।" সামিট চলাকালীন দীপ নারায়ণ মালয়েশিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ‘রাস্তার মাস্টার মউ’ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তিনি বলেন, "এর মাধ্যমে ভারত ও মালয়েশিয়ার মধ্যে ইন্টার-জেনারেশনাল লার্নিং ও ইনোভেশন এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম শুরু হবে।"

রাস্তার মাস্টার দীপ নারায়ণ

বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়া নামোপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দীপ নারায়ণ নায়ক। বিশ্বজুড়ে যখন করোনা থাবা বসিয়েছিল, তখন দীপ নারায়ণ চাকরি করতেন জামুরিয়ার আদিবাসী সরকারি বিদ্যালয় তিলকা মাঝি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। করোনায় লকডাউন হতেই স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দীপ নারায়ণ ভেবেছিলেন এই আদিবাসী অঞ্চলে বেশিরভাগই প্রথম জেনারেশনের ছাত্র-ছাত্রী। অর্থাৎ পরিবারে প্রথম পঠন-পাঠন করছে তারা। এই অবস্থায় স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে তাদের পড়ার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে স্কুলছুট হতে পারে সবাই।

Raster Master Deep Narayan Nayak
পড়ুয়াদের সঙ্গে রাস্তার মাস্টার দীপ নারায়ণ নায়ক (নিজস্ব ছবি)

তাই আদিবাসী পাড়াতেই রাস্তার উপর স্কুল তৈরি করেন দীপ নারায়ণ নায়ক। নির্দিষ্ট দূরত্বে রাস্তার উপরেই শিশুদের বসিয়ে আদিবাসীদের মাটির দেওয়ালকে ব্ল্যাকবোর্ড তৈরি করে পঠন-পাঠন শুরু করেন তিনি। তার এই অভিনব শিক্ষা পদ্ধতিতে গোটা দেশজুড়ে সাড়া পড়ে যায়। পরবর্তীকালে করোনার বিদায় হয়। স্কুল খোলে। ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে শুরু করে। কিন্তু দীপ নারায়ণের রাস্তার স্কুল আজও চলছে।

Raster Master Deep Narayan Nayak
মালেশিয়ায় রাস্তার মাস্টার দীপ নারায়ণ নায়ক (নিজস্ব ছবি)

একটি দু’টি থেকে শুরু করে জেলা ছাড়িয়ে রাজ্য, রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ। ছড়িয়ে গিয়েছে দীপ নারায়ণের এই রাস্তার স্কুল। তাঁর পরিচয় হয়ে উঠেছে, রাস্তার মাস্টার। কেউ বা তাঁকে উপাধি দিয়েছেন 'হিউম্যান ব্ল্যাক বোর্ড'। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বেশ কয়েকটি গ্রামে তাঁর স্কুল চলে। এছাড়াও পুরুলিয়া বাঁকুড়া, সুন্দরবন-সহ বিভিন্ন জেলায় প্রত্যন্ত গ্রামে এই স্কুল চলছে। বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে তার এই অভিনব স্কুল।"

Raster Master Deep Narayan Nayak
পড়ুয়াদের সঙ্গে রাস্তার মাস্টার দীপ নারায়ণ নায়ক (নিজস্ব ছবি)

তিন প্রজন্মের শিক্ষা

খোলা আকাশের নিচে রাস্তায় এই স্কুল চালু করতেই দীপ নারায়ণ লক্ষ্য করেন এই স্কুলের পঠন-পাঠনের দিকে উৎসাহ বাড়ছে শিশুর সঙ্গেই তাঁর মা, দাদু, ঠাকুমা প্রত্যেকের। তারাও রাস্তায় স্কুল চলাকালীন স্কুলে এসে অভিনব শিক্ষা পদ্ধতি দেখে উৎসাহিত হতে শুরু করেন। ফলে তাঁদেরও পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। আর এভাবেই তিনটি প্রজন্মকে একসঙ্গে শিক্ষিত করে চলেছেন দীপ নারায়ণ নায়ক। তাঁর এই তিন প্রজন্মের শিক্ষা পদ্ধতি অভাবনীয় বলে বিশ্ব দরবারে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন।

Raster Master Deep Narayan Nayak
রাস্তার মাস্টার দীপ নারায়ণ নায়কের স্কুল (নিজস্ব ছবি)

দীপ নারায়ণ নায়ক বলেন, "এখন একজন শিশু নিজে যেমন শিক্ষিত হচ্ছে, তেমনি খেলার ছলেই তার মা-ঠাকুমাকে সে পড়াতে শুরু করছে। আর যেহেতু সিলেবাসের বাইরে এক অন্য পাঠক্রমের মাধ্যমে আমরা পড়াশোনা করাই, সেহেতু প্রত্যেকেই উৎসাহিত হচ্ছে এই খেলার ছলে পড়াশোনা করায়। ফলে তারা শিক্ষিত হচ্ছে সচেতন হচ্ছে।"

দীপ নারায়নের সম্মান

দীপ নারায়ণ নায়ক পেয়েছেন নানা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মান। ইতিমধ্যেই ইউনেস্কোর অধিবেশনে ডাক পড়েছিল দীপ নারায়ণ নায়কের। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর তিন প্রজন্মের শিক্ষা নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। ইউনেস্কো তাকে সম্মানিত করেছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষার রাজধানী বলে পরিচিত ফিনল্যান্ডে গিয়েও তিনি সম্মান অর্জন করেছেন। সেখানকার 'হ্যাপিনেস শিক্ষা পদ্ধতি' তিনি জেনে এসে তাঁর নিজের প্রাথমিক বিদ্যালয় শুরু করেছেন আনন্দের সঙ্গে শিক্ষাদান।

Raster Master Deep Narayan Nayak
মালেশিয়ায় রাস্তার মাস্টার দীপ নারায়ণ নায়ক (নিজস্ব ছবি)

বাংলাদেশেও সম্মানিত হয়েছেন দীপ নারায়ণ নায়ক। সম্প্রতি তিনি মালয়েশিয়ায় গ্লোবাল এডুকেটর সামিটে বিশ্বসেরা শিক্ষকের সম্মান পেয়েছেন। দেশে বিভিন্ন রাজ্যে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। এছাড়াও দাদাগিরি থেকে শুরু করে ফিল্মফেয়ার সোশ্যাল অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন দীপ নারায়ণ।

Raster Master Deep Narayan Nayak
মালেশিয়ায় রাস্তার মাস্টার দীপ নারায়ণ নায়ক (নিজস্ব ছবি)

দীপ নারায়ণ নায়ক বলেন, "এই আন্তর্জাতিক সম্মান শুধু সম্মান নয়। এই সামিটগুলোতে গিয়ে বিশ্বের তামাম গবেষক শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনা হয় ভাবের আদান-প্রদান হয় এবং সেখান থেকে অভিজ্ঞতা ও নতুন শিক্ষা পদ্ধতি জেনে এসে আমি প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। শিক্ষা তখনই অর্থপূর্ণ, যখন তা প্রজন্ম, সংস্কৃতি ও মানবতার সেতুবন্ধন ঘটায়। ভারত-মালয়েশিয়া বন্ধনে নতুন অধ্যায় শুরু হবে।"

আরও পড়ুন -

For All Latest Updates

TAGGED:

RASTER MASTERDEEP NARAYAN NAYAKTEACHER OF THE STREETরাস্তার মাস্টারRASTER MASTER DEEP NARAYAN NAYAK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.