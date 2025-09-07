বন্ধ খটাখট আওয়াজ, পুজোর আগেও ধুঁকছে রামজীবনপুরের তাঁত শিল্প

বন্ধ খটাখট আওয়াজ, পুজোর আগেও ধুঁকছে রামজীবনপুরের তাঁত শিল্প
মেশিনের দাপট বেড়েছে ৷ তাই বিলুপ্তির পথে রামজীবনপুরের হস্তচালিত তাঁত শিল্প ৷ সরকারি সাহায্যর অভাবে হারাচ্ছে মেশিনের খটাখট আওয়াজ ৷
রামজীবনপুর, 7 সেপ্টেম্বর: পুজোর মুখে মুখভার রামজীবনপুরের তাঁত শিল্পীদের। তাঁতের শাড়ির অর্ডার কম ও মহাজনের থেকে মজুরিও কমে যাওয়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে ৷ মেশিনের দাপট বেড়েছে, ফলে হ্যান্ডলুম সুতির তাঁত শাড়ির কদর কমেছে ৷ সুতোর জোগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে, পরিবর্তে রেশম বা সিল্কের শাড়ির কদর বেড়ে চলেছে। ফলে বিলুপ্তির পথে রামজীবনপুরের তাঁত শিল্প।
সারাবছর সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে । তাঁদের কাছে পুজোর আলাদা করে উদ্দীপনা আনন্দের কিছু নেই, জানাচ্ছেন শিল্পীরা। উপার্জন না-থাকায় নতুন প্রজন্মের কাছে এ কাজ অনীহা ছাড়া আর কিছুই নয় ৷ তাই কাজের সূত্রে অনেকেই পাড়ি দিচ্ছেন ভিন রাজ্যে।
তাঁত শিল্পের জন্য পরিচিত রামজীবনপুর
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার রামজীবনপুর পুরসভা। 11টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত বহু পুরনো এই পুরসভা। তাঁত শিল্পের জন্য বিশেষ পরিচিতি রয়েছে এই রামজীবনপুরের। দশকের পর দশক ধরে বংশ পরম্পরায় রামজীবনপুরের তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শতাধিক পরিবার। এই শিল্পের উপর ভর করেই পরিবারগুলির জীবন-জীবিকা চলত স্বাচ্ছন্দ্যে। বর্তমানে রামজীবনপুরের এই ঐতিহ্যের শিল্পের করুণ দশা ৷ বলা ভালো ধুঁকছে রামজীবন পুরের বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের তাঁত শিল্প।
শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী নয় নতুন প্রজন্ম
রামজীবনপুর পুরসভার 1 থেকে 5 নম্বর ওয়ার্ডজুড়ে ঘরে ঘরে হাতে তৈরি তাঁতের মেশিন ও শিল্পের রমরমা ছিল। এখন তা আর নেই। বর্তমানে 2 ও 3 নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে বহু পুরনো ঐতিহ্যের তাঁত শিল্প ৷ হাতে গোনা কয়েকটি পরিবার একাজ চালিয়ে যাচ্ছে । সরকারের বিশেষ নজর বা কোনও সাহায্য বা পরিকাঠামো না-মেলায় বন্ধের মুখে ঐতিহ্যের এই তাঁত শিল্প। আগাগোড়া মহাজনের উপর ভরসা রেখেই মজুরি হিসাবে কাজ করতে হয় তাঁতিদের। ধৈর্য সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করেও সঠিক উপার্জন না-মেলায় এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী নয় পরিবারের নতুন প্রজন্ম।
আর শোনা যায় না খটাখট আওয়াজ
রুজি রোজগারের টানে সকলেই অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। কেউ ভিনরাজ্য গিয়ে সোনার কাজ তো আবার কেউ অন্য কাজে যুক্ত হয়েছে। তাঁত শিল্পীদের কথায়, আগে রামজীবনপুরের তাঁতিপাড়ায় ঢুকলে খালি মেশিনের খটাখট আওয়াজ শোনা যেত ৷ সেই আওয়াজে কানপাতা যেত না। তাছাড়া পুজোর সময় মহাজনের পাশাপাশি তাঁতশাড়ির খোঁজে এখানে বহু মানুষের আনাগোনা ছিল।
তাঁত শিল্পকে বাঁচাতে দরকার সরকারি পদক্ষেপ
বর্তমানে ছবিটা একেবারেই পাল্টে গিয়েছে। হাতেগোনা কয়েকটি পরিবার ছাড়া নিস্তব্ধতা রামজীবনপুরের তাঁতিপাড়া। সুতির শাড়ির কদর না-থাকায় সুতোর জোগান বন্ধ করে দিয়েছেন মহাজনরা। বর্তমানে রেশমের সিল্কের তাঁতশাড়ি তৈরির প্রচলন শুরু হয়েছে রামজীবনপুরের তাঁতিপাড়ায়। যাঁরা সময় ব্যয় করে ডিজাইনের উপর তাঁতের শাড়ি বানাতে পারছেন, তাঁরা মহাজনের থেকে কিছু টাকা পাচ্ছেন ৷ ফলে পুজোর আগে তাঁত শিল্পীদের চোখে-মুখে আক্ষেপের সুর। এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে সরকারের পাশে দাঁড়ানো ছাড়া কোনও উপায় নেই জানাচ্ছেন, শিল্পীরা। কিন্তু বরাবরই এই শিল্প নিয়ে উদাসীন সকলেই।
শিল্পী ও চেয়ারম্যানের বক্তব্য
এ বিষয়ে শিল্পী বংশী দাস বলেন, "একসময় প্রায় 400 শিল্পী পরিবার এই তাঁতের কাপড় তৈরি করত। দিন-রাত মেশিনের খটাখট আওয়াজ শোনা যেত এই পাড়ায়। পুজোর সময় নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকত না। কিন্তু করোনার পর থেকে সব উধাও। বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগই এই শিল্পের প্রতি অনীহা ৷ পেটের তাগিদে, রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে অনেকেই ৷ সরকার থেকে বহুবার ডকুমেন্টস নিয়ে গিয়েছে কিন্তু সামান্যটুকুও সাহায্য মেলেনি।"
আরেক শিল্পী রামপ্রসাদ দাস বলেন, "আগে আমাদের ব্যবসার সুবর্ণযুগ ছিল ৷ কিন্তু বর্তমানে একেবারেই ব্যবসা মরে গিয়েছে। বিশেষ করে করোনার পর তাঁত শিল্প শ্মশানে পরিণত হয়েছে। এই বয়সে আর কোথায় যাব, তাই শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ৷"
তাঁত শিল্পীদের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রামজীবনপুর পুরসভার চেয়ারম্যানও। এই শিল্পের করুণ দশা কী করে হল, পুনরুজ্জীবিত করতে হলে কী করণীয় তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন চেয়ারম্যান ৷ কল্যাণ তিওয়ারি বলেন, "আমরা সংশ্লিষ্ট দফতররের মন্ত্রীকে এনেছিলাম এখানে ৷ ঘুরিয়ে দেখিয়েছি। সরকারকে এই শিল্প বাঁচিয়ে রাখতে অবগত করেছি। আগামী দিনে আমরা সরকারের বিভিন্ন স্তরে কথা বলব।"
তবে একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে সরকারের হস্তক্ষেপে এই শিল্প ফের পুনরুজ্জীবিত হবে ? নাকি রামজীবনপুরের বহু পুরনো এই ঐতিহ্য বিলুপ্তির পথে চলে যাবে ? সেটাই দেখার