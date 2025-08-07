বাঁকুড়া, 7 অগস্ট: বাংলার, বাঙালির মনের গভীরে গেঁথে রয়েছে শিল্পসৃষ্টি, সংস্কৃতি, কৃষ্টি। বাংলার প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই শিল্প-সংস্কৃতির ভাবনা। হাতের কারিগরিতে মাটি যে অনবদ্য শিল্পকর্মের রূপ নেয়, তা এখন বিদেশের মানুষের কাছেও পৌঁছে গিয়েছে ৷ Bankura Terracotta-র শিল্প বিশ্ব প্রসিদ্ধ ! টেরাকোটার মাটির ঘোড়া এই জেলার পরিচিত। 'টেরাকোটার দেশ' হিসেবেই পরিচিত বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া। পাঁচমুড়ার টেরাকোটা পেয়েছে জিআই স্বীকৃতি। এবার এই টেরাকোটা জুড়ল ভাই-বোনের অটুট বন্ধনের প্রতীক রাখিতে ৷
এবার রাখি উৎসব 9 অগস্ট অর্থাৎ আগামী পরশু। বাজারহাটে এমনিতেই বিভিন্ন ডিজাইনের রাখির পসার সাজিয়ে বসেছেন দোকানদারেরা। সেসবকে পাশে রেখে রাখি শিল্পে নতুন সংযোজন টেরাকোটা রীতিমতো তাক লাগাচ্ছে ৷
'টেরাকোটা পাড়ায়' চরম ব্যস্ততা -
বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে প্রায় 2000 পিস টেরাকোটা রাখির বরাত মিলেছে। তাই পাঁচমুড়ার 'টেরাকোটা পাড়ায়' শিল্পী তাপস কুম্ভকারের বাড়িতে এখন চরম ব্যস্ততা। জয়পুরের গোকুলচাঁদ মন্দিরের ছবি ফুটে উঠছে পাঁচমুড়ার শিল্পীদের তৈরি রাখিতে। জয়পুর ব্লক প্রশাসনের তরফে এই প্রাচীন মন্দিরের ছবি রাখিতে ফুটিয়ে তোলার অর্ডার দেওয়া হয়েছে।
টেরাকোটার অর্থ -
টেরাকোটা একটি লাতিন শব্দ। টেরা-র অর্থ মাটি। কোটা-র অর্থ পোড়ানো। মানুষের ব্যবহার করা পোড়ামাটির জিনিসপত্র টেরাকোটা নামে পরিচিত। আঠালো মাটির সঙ্গে খড়কুটো, তুষ মিশিয়ে কাদা, মাটি থেকে মূর্তি-সহ নানা অবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয়। তারপর তা রোদে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে টেরাকোটার ভাস্কর্যের রূপ পায়। কিন্তু টেরাকোটার রাখি কীভাবে ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পীরা তা দেখতে টেরাকোটা পাড়ায় ঢুঁ মেরেছিল ইটিভি ভারত ৷
পর্যটক ও পর্যটনের মেলবন্ধনের লক্ষ্যেই টেরাকোটার রাখি -
'টেরাকোটার গ্রাম' হিসেবে পরিচিত পাঁচমুড়ায় এখন চরম ব্যস্ততা। 'ডিজাইনার' বিকাশ কুম্ভকারের পরামর্শে এখন রাখি তৈরিতে হাত লাগিয়েছেন শিল্পীরা। ডিজাইনার বিকাশ কুম্ভকার বলেন, "বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন ইতিহাসকে রাখির মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি পর্যটক ও পর্যটনের মেলবন্ধন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়েই এই কাজ শুরু। এবারের রাখিতে জয়পুর ব্লকের গোকুলচাঁদ মন্দিরের ছবি থাকছে। রাখি তৈরির পুরো কাজটি জয়পুর ব্লক প্রশাসনের অর্ডার অনুযায়ী হচ্ছে।"
বর্ষা বাধ সাধছে -
শিল্পী তাপস কুম্ভকার বলেন, "টেরাকোটার রাখিতে তো অভিনবত্ব রয়েইছে, কিন্তু বাধ সাধছে আবহাওয়া । বর্ষার ঘনঘটার জন্য রাখি শুকনো করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছি ৷"
টেরাকোটার রাখি মন কাড়বে মানুষের -
এমনিতেই বাঁকুড়া জেলার টেরাকোটা শিল্পের বিশ্বব্যাপী একটা কদর রয়েছে। এই শিল্পকে চাক্ষুষ করার জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ ছুটে আসেন এই মহল্লায়। কিন্তু এবার এই শিল্পের অভিনবত্ব আরও মানুষের মন কাড়বে, এমন আশাতেই বুক বাঁধছেন শিল্পীরা।
বিডিও'র বক্তব্য -
জয়পুরের জয়েন্ট বিডিও এনিয়ে বলেন, "প্রতি বছরই রাজ্য সরকার রাখি উৎসব পালন করে ৷ আগামী 9 অগস্ট এবার রাখি পালন হবে ৷ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, জয়পুর, পঞ্চায়েত সমিতি ও যুব কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে সেই অনুষ্ঠান হতে চলেছে ৷ যেহেতু টেরাকোটা জগৎ বিখ্যাত ও পাঁচমুড়ার শিল্পীরা উন্নতমানের কাজ করেন তাঁদের উৎসাহ দিতে, সেইসঙ্গে জয়পুর পর্যটন কেন্দ্রে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে আমরা এই রাখি ওনাদের থেকে নিচ্ছি ৷ আপনারা সকলে একসঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিন ৷"
বাঁকুড়া টেরাকোটা -
বাঁকুড়া বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে টেরাকোটার শিল্প। মৃৎশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এই টেরাকোটার শিল্প। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের পাঁচমুড়া এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। বিদেশেও রয়েছে এখানকার টেরাকোটার কদর। গ্রামের শিল্পীদের ঝুলিতে রয়েছে নানা পুরস্কার ও সম্মান। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিল্পে আধুনিকতার ছোঁয়াও লেগেছে। বাঁকুড়ার পরিচিত মাটির হাতি, ঘোড়া, মনসার চালি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা ও গৃহসজ্জার নানা সামগ্রী মাটি দিয়ে এই সব কাজ করতেই সিদ্ধহস্ত এখানকার শিল্পীরা।