ফুলবাড়িতে একই লাইনে রাজধানী ও মালগাড়ি ! রেল বলছে, অস্বাভাবিক নয় - Two Trains on Same Line

ফুলবাড়িতে একই লাইনে রাজধানী ও মালগাড়ি ! রেল বলছে, অস্বাভাবিক নয় - Two Trains on Same Line

By ETV Bharat Bangla Team Published : Aug 19, 2024, 4:58 PM IST | Updated : Aug 19, 2024, 7:34 PM IST

ফুলবাড়িতে একই লাইনে রাজধানী ও মালগাড়ি ( ইটিভি ভারত )

শিলিগুড়ি, 19 অগস্ট: ফের একই লাইনে চলে এল দু’টি ট্রেন ৷ এবার মালগাড়ি ও রাজধানী এক্সপ্রেস ৷ ঘটনাস্থল শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি এলাকা ৷ যদিও বিষয়টিকে বড়সড় ব্যাপার হিসাবে গুরুত্ব দিতে নারাজ রেলের আধিকারিকরা । এই বিষয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কুমার শর্মা বলেন, "অটোমেটিক সিগন্যালিংয়ে একই লাইনে দুটো ট্রেন থাকা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় ৷ একই লাইনে দু’টো ট্রেন থাকতেই পারে । তবে মালগাড়িটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় সেটি দাঁড়িয়ে পড়েছিল । পেছনে গিয়ে সিগনাল না পেয়ে দাঁড়িয়ে পরে রাজধানী এক্সপ্রেসটি ।" দেখুন হাড়হিম করা ভিডিয়ো (ইটিভি ভারত) রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুর নাগাদ বেলাকোবা ও সাহুডাঙ্গির মাঝে আমবাড়ি মোরে ডাউন লাইনে একটি তেলবাহী মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেলে, তা দাঁড়িয়ে পড়ে ৷ এরপর একই লাইনে চলে আসে 12423 ডিব্রুগড়-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস । আমবাড়ি মোরের কাছে চালকের তৎপরতায় ওই মালগাড়ির একশো মিটার দূরে দাঁড়িয়ে পরে রাজধানী এক্সপ্রেসটি । ফের একই লাইনে দুটি ট্রেন (নিজস্ব ছবি) ফের একই লাইনে দু'টি ট্রেন! ভাইরাল হাড়হিম করা ভিডিয়ো তবে ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, এ দিনের ঘটনায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল যাত্রী বোঝাই রাজধানী এক্সপ্রেস । চালকের তৎপরতায় অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে বলে তাঁদের দাবি । তবে ফের একই লাইনে দু’টি ট্রেন চলে আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় । অন্যদিকে অনেকে প্রশ্ন তুলছে রেল কর্তৃপক্ষর ভূমিকা নিয়ে । জানা গিয়েছে, এই ঘটনার পরে এনজেপি লোকোশেড থেকে রিলিফ ইঞ্জিন গিয়ে মালগাড়িটিকে এনজেপি স্টেশনে নিয়ে আসে । পাশাপাশি রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনটি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় । প্রসঙ্গত, 17 জুন একইভাবে রাঙাপানি এলাকায় ডাউন লাইনে মালগাড়ি ও কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন চলে এসেছিল ৷ এর ফলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল । ঘটনায় মৃত্যু হয় দশ জনের অধিক । তারপর ওই লাইনেই পরপর দুটো মালগাড়ি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ঘটে । এবার ফের এক লাইনে দু’টো ট্রেন চলে আসায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী । রাঙাপানিতে ফের লাইনচ্যুত মালগাড়ি, প্রশ্ন রেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে

