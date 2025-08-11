কলকাতা, 11 অগস্ট: বর্ষাকাল যত এগোচ্ছে ততই সক্রিয় হচ্ছে মৌসুমী অক্ষরেখা । বর্তমানে তা ফরিদকোট, লুধিয়ানা, নজিবাবাদ, শাহজাহানপুর, বালিয়া হয়ে জলপাইগুড়ি অতিক্রম করে পূর্ব, উত্তর-পূর্ব দিকে গিয়েছে ৷ এটি অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত । তার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় চলবে ঝড় ও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি ।
চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চলবে ভারী বৃষ্টি । বাদ যাবে না দক্ষিণবঙ্গও । শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণের জেলাগুলিও । বৃষ্টি কমতেই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম ফিরবে । যেহেতু দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গের ওপর মৌসুমী অক্ষরেখা বেশি সক্রিয়, তাই সেখানে বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে ।
আজকের আবহাওয়া :
আজ সোমবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 এবং 28 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস :
উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বুধবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । ফলে দুর্যোগ চলবে । আজ সোমবার জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী (7 থেকে 20 সেন্টিমিটার) বৃষ্টি হতে পারে । দার্জিলিং এবং কোচবিহারে রয়েছে ভারী (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) বৃষ্টির সম্ভাবনা । মঙ্গলবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার ওপরের এই পাঁচটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । বুধবার ওপরের পাঁচটি জেলার সঙ্গে উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস :
আগামী শনিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । এর মধ্যে আগামিকাল মঙ্গলবার দুই 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । বুধবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে রয়েছে সতর্কতা । বৃহস্পতিবার দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । বাকি জেলায় সতর্কতা জারি না হলেও বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । বৃষ্টি ইতিমধ্যে কমছে । ফলে দক্ষিণে ভ্যাপসা গরমের অনুভূতি অব্যাহত থাকবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড :
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.2 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.1 ডিগ্রি বেশি । বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 93 এবং সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ।