ETV Bharat / state

পারদপতনের স্বস্তিতেও আতঙ্ক বজ্রপাত, বৃষ্টির পূর্বাভাসের সঙ্গে জারি সতর্কতা - West Bengal Weather Update

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 10, 2024, 7:26 AM IST | Updated : May 10, 2024, 10:50 AM IST

বঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ( ফাইল চিত্র )

আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রসঙ্গে আবহবিদ (ইটিভি ভারত) কলকাতা, 10 মে: দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে গরমের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে রাজ্যবাসী ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ায় পারদ এখন নিম্নমুখী ৷ কিন্তু বৃষ্টিপাতের স্বস্তির মধ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বজ্রপাত ৷ ঘনঘন বজ্রপাতে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা ৷ সেই নিয়ে একটি সতর্কবার্তা প্রকাশ করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ বজ্রপাত শুরু হলে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই বার্তায় ৷ হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে শুক্রবারও ৷ আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "গতকালের পরে আজকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি পরিস্থিতির সম্ভাবনা বেশি থাকছে । বিশেষ করে বজ্রপাতের তীব্রতা কয়েকটি জায়গায় বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । রয়েছে দমকা হাওয়ার সম্ভাবনাও । তার গতিবেগ ঘণ্টায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার । আবার কোথাও ষাট কিলোমিটার বেগেও দমকা হাওয়া বইতে পারে । মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কোনও কোনও জায়গায় ভারী বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে । ঝড়-বৃষ্টির চেয়ে আজ শঙ্কার কারণ বজ্রপাতের তীব্রতা ।" সেইসঙ্গে বৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলছেন, "11 থেকে 13 মে অর্থাৎ শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত চললেও তীব্রতা কমবে । কমে যাবে বজ্রপাতের তীব্রতাও । কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত আরও চার-পাঁচদিন চলবে ৷’’ পাশাপাশি সৌরিশ আরও বলেন, "দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাত কিছুটা কম হবে । তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া-সহ আরও 4-5 দিন বৃষ্টিপাত চলবে সেখানে ৷ তবে দক্ষিণবঙ্গের সংলগ্ন জেলা মালদা-সহ দুই দিনাজপুরে বৃষ্টিপাতের দাপট থাকবে আরও কিছুদিন ৷ তারপর থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে গেলে পারদ ফের উর্ধ্বগামী হবে ৷" তবে একদিনের বৃষ্টিতে আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের কারণ কী ? সেই প্রসঙ্গে সৌরিশ বলেন, "টানা তাপপ্রবাহের কারণে আবহাওয়ায় অস্থিরতা ছিল । এখন বায়ুর গতিপথের পরিবর্তন হয়েছে । বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমানে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করেছে বঙ্গে । ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে । এখন অসম থেকে দক্ষিণবঙ্গের ওপর দিয়ে উত্তর ওড়িশা পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করছে । আর সেই কারণে এই পরিবর্তন ৷" আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, 12 মে-র পর ঘনঘন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছুটা কমবে ৷ মৎস্যজীবীদের জন্য দু'দিন আগে পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল । তবে বর্তমানে তা আর সেভাবে নেই । আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রপাত-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বেশি থাকছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.7 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় 1 ডিগ্রি নিচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 98 শতাংশ । সর্বনিম্ন 72 শতাংশ । গত চব্বিশ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 61 মিলিমিটার ৷ শুক্রবারের আকাশ মেঘলা । বজ্রবিদ্যুত-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 22 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে । আরও পড়ুন: দুপুরেই আঁধার ঘনাল তিলোত্তমায়, শিলাবৃষ্টির হাত ধরে 13 ডিগ্রি পারদ পতন

বাংলার আকাশে মেঘের ঘনঘটা, বঙ্গে স্বস্তির বৃষ্টি কতদিন ?

আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রসঙ্গে আবহবিদ (ইটিভি ভারত) কলকাতা, 10 মে: দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে গরমের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে রাজ্যবাসী ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ায় পারদ এখন নিম্নমুখী ৷ কিন্তু বৃষ্টিপাতের স্বস্তির মধ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বজ্রপাত ৷ ঘনঘন বজ্রপাতে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা ৷ সেই নিয়ে একটি সতর্কবার্তা প্রকাশ করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ বজ্রপাত শুরু হলে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই বার্তায় ৷ হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে শুক্রবারও ৷ আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "গতকালের পরে আজকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি পরিস্থিতির সম্ভাবনা বেশি থাকছে । বিশেষ করে বজ্রপাতের তীব্রতা কয়েকটি জায়গায় বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । রয়েছে দমকা হাওয়ার সম্ভাবনাও । তার গতিবেগ ঘণ্টায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার । আবার কোথাও ষাট কিলোমিটার বেগেও দমকা হাওয়া বইতে পারে । মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কোনও কোনও জায়গায় ভারী বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে । ঝড়-বৃষ্টির চেয়ে আজ শঙ্কার কারণ বজ্রপাতের তীব্রতা ।" সেইসঙ্গে বৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলছেন, "11 থেকে 13 মে অর্থাৎ শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত চললেও তীব্রতা কমবে । কমে যাবে বজ্রপাতের তীব্রতাও । কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত আরও চার-পাঁচদিন চলবে ৷’’ পাশাপাশি সৌরিশ আরও বলেন, "দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাত কিছুটা কম হবে । তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া-সহ আরও 4-5 দিন বৃষ্টিপাত চলবে সেখানে ৷ তবে দক্ষিণবঙ্গের সংলগ্ন জেলা মালদা-সহ দুই দিনাজপুরে বৃষ্টিপাতের দাপট থাকবে আরও কিছুদিন ৷ তারপর থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে গেলে পারদ ফের উর্ধ্বগামী হবে ৷" তবে একদিনের বৃষ্টিতে আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের কারণ কী ? সেই প্রসঙ্গে সৌরিশ বলেন, "টানা তাপপ্রবাহের কারণে আবহাওয়ায় অস্থিরতা ছিল । এখন বায়ুর গতিপথের পরিবর্তন হয়েছে । বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমানে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করেছে বঙ্গে । ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে । এখন অসম থেকে দক্ষিণবঙ্গের ওপর দিয়ে উত্তর ওড়িশা পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করছে । আর সেই কারণে এই পরিবর্তন ৷" আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, 12 মে-র পর ঘনঘন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছুটা কমবে ৷ মৎস্যজীবীদের জন্য দু'দিন আগে পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল । তবে বর্তমানে তা আর সেভাবে নেই । আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রপাত-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বেশি থাকছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.7 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় 1 ডিগ্রি নিচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 98 শতাংশ । সর্বনিম্ন 72 শতাংশ । গত চব্বিশ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 61 মিলিমিটার ৷ শুক্রবারের আকাশ মেঘলা । বজ্রবিদ্যুত-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 22 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে । আরও পড়ুন: দুপুরেই আঁধার ঘনাল তিলোত্তমায়, শিলাবৃষ্টির হাত ধরে 13 ডিগ্রি পারদ পতন

বাংলার আকাশে মেঘের ঘনঘটা, বঙ্গে স্বস্তির বৃষ্টি কতদিন ?

Last Updated : May 10, 2024, 10:50 AM IST