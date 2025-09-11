ETV Bharat / state

মৌসুমী অক্ষরেখার দোসর জোড়া ঘূর্ণাবর্ত, রাজ্যে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস

দু'টি ঘূর্ণাবর্ত এবং মৌসুমী অক্ষরেখার জেরে উত্তরবঙ্গে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে ভ্যাপসা গরমের সঙ্গে ছিটেফোঁটা বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷

Published : September 11, 2025 at 8:13 AM IST

কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: ভাদ্রের শেষলগ্নে গত কয়েকদিন ধরে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরমে কার্যত গলদঘর্ম অবস্থা দক্ষিণবঙ্গবাসীর । সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রির উপরে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চললেও দক্ষিণবঙ্গে ছিটেফোঁটাও নেই। কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়াতেই যেন দমবন্ধকর পরিস্থিতি ৷ আজ থেকে আগামী 4-5 দিন কেমন থাকবে আবহাওয়া ও জোড়া ঘূর্ণাবর্ত এবং মৌসুমী অক্ষরেখার জেরে কোথায় কোথায় বৃ্ষ্টি হবে তার পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস ৷

আলিপুর আবহাওয়া দফতর যে পূর্বাভাস দিয়েছে, সেই অনুসারে পূর্ব বিহার ও সংলগ্ন অঞ্চলের উপরে থাকা ঘূর্ণাবর্তটি সিকিম ও আশপাশের অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 3.1 কিলোমিটার উচ্চতায় রয়েছে।

মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে উত্তর-পূর্ব আরব সাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ পাকিস্তানের উপর থাকা নিম্নচাপ অঞ্চল থেকে ভুজ, বানস্থলি, আগ্রা, বারাবাঁকি, বারাণসী, ডালটনগঞ্জ, রাঁচি, দিঘা হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।

দক্ষিণ ওড়িশা ও উত্তর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশের উপর আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে যা প্রায় 3.1 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। সবকিছু মিলিয়ে উত্তরবঙ্গ বৃষ্টিস্নাত। দক্ষিণবঙ্গ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজবে।

দক্ষিণবঙ্গে আগামী 3 দিনের পূর্বাভাস

  • বৃহস্পতি ও শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে ৷
  • আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা ও পরে সম্পূর্ণ মেঘলা থাকবে । কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 ডিগ্রি এবং 28 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।
  • আগামী পরশু অর্থাৎ শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে দুই মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনা, হাওড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব বর্ধমানে। এই জেলাগুলিতে বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

উত্তরবঙ্গে আগামী 5 দিনের পূর্বাভাস

  • আজ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা। বাকি জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে।
  • শুক্রবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের কয়েকটি অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
  • শনিবার, উপরের চারটি জেলা তথা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
  • রবিবার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে ৷
  • সোমবার, উপরের পাঁচটি জেলা তথা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

গতদিনের তাপমাত্রার রেকর্ড

বুধবার কলকাতা এবং তার আশাপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.5 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 ও সর্বনিম্ন 57 শতাংশ।

