মৌসুমী অক্ষরেখার দোসর জোড়া ঘূর্ণাবর্ত, রাজ্যে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস
দু'টি ঘূর্ণাবর্ত এবং মৌসুমী অক্ষরেখার জেরে উত্তরবঙ্গে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে ভ্যাপসা গরমের সঙ্গে ছিটেফোঁটা বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷
Published : September 11, 2025 at 8:13 AM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: ভাদ্রের শেষলগ্নে গত কয়েকদিন ধরে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরমে কার্যত গলদঘর্ম অবস্থা দক্ষিণবঙ্গবাসীর । সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রির উপরে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চললেও দক্ষিণবঙ্গে ছিটেফোঁটাও নেই। কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়াতেই যেন দমবন্ধকর পরিস্থিতি ৷ আজ থেকে আগামী 4-5 দিন কেমন থাকবে আবহাওয়া ও জোড়া ঘূর্ণাবর্ত এবং মৌসুমী অক্ষরেখার জেরে কোথায় কোথায় বৃ্ষ্টি হবে তার পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতর যে পূর্বাভাস দিয়েছে, সেই অনুসারে পূর্ব বিহার ও সংলগ্ন অঞ্চলের উপরে থাকা ঘূর্ণাবর্তটি সিকিম ও আশপাশের অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 3.1 কিলোমিটার উচ্চতায় রয়েছে।
মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে উত্তর-পূর্ব আরব সাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ পাকিস্তানের উপর থাকা নিম্নচাপ অঞ্চল থেকে ভুজ, বানস্থলি, আগ্রা, বারাবাঁকি, বারাণসী, ডালটনগঞ্জ, রাঁচি, দিঘা হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।
দক্ষিণ ওড়িশা ও উত্তর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশের উপর আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে যা প্রায় 3.1 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। সবকিছু মিলিয়ে উত্তরবঙ্গ বৃষ্টিস্নাত। দক্ষিণবঙ্গ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজবে।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী 3 দিনের পূর্বাভাস
- বৃহস্পতি ও শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে ৷
- আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা ও পরে সম্পূর্ণ মেঘলা থাকবে । কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 ডিগ্রি এবং 28 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।
- আগামী পরশু অর্থাৎ শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে দুই মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনা, হাওড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব বর্ধমানে। এই জেলাগুলিতে বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
উত্তরবঙ্গে আগামী 5 দিনের পূর্বাভাস
- আজ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা। বাকি জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে।
- শুক্রবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের কয়েকটি অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
- শনিবার, উপরের চারটি জেলা তথা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
- রবিবার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে ৷
- সোমবার, উপরের পাঁচটি জেলা তথা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
গতদিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার আশাপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.5 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 ও সর্বনিম্ন 57 শতাংশ।