নিম্নচাপের দোসর ঘূর্ণাবর্ত, দ্বিতীয়ায় কলকাতা-সহ চার জেলায় সতর্কতা

নিম্নচাপের দোসর ঘূর্ণাবর্ত, দ্বিতীয়ায় কলকাতা-সহ চার জেলায় সতর্কতা
পুজোর আনন্দে সাথ দিতে তৈরি বৃষ্টি ৷ পুজোর ক'দিন কেমন থাকবে আবহাওয়া, নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের অবস্থান এখন কোথায়, জানাল আলিপুর ৷
Published : September 23, 2025 at 7:38 AM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস মতোই পুজোর মরশুমে কাঁটা বৃষ্টি ৷ নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলায় বঙ্গে ব্যাপক বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান
উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তার আশেপাশে তৈরি নিম্নচাপ সোমবার ভোরে ঘনীভূত হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি ঘূর্ণাবর্তটি যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 5.8 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং একই জায়গায় অবস্থান করছে । আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে ঘূর্ণাবর্তটি সরে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের দিকে যাবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা ।
পূর্বাভাস অনুযায়ী, 25 সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার নাগদ পূর্ব-মধ্য ও সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরে আরও একটি নতুন নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার জোরালো ইঙ্গিত রয়েছে । এই নিম্নচাপটির পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়ে 26 সেপ্টেম্বর শুক্রবার দক্ষিণ ওড়িশা-উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছে উত্তর-পশ্চিম ও সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হবে এবং গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি এবং কিছু কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ মঙ্গলবার বেশিরভাগ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার একাধিক জায়গায় ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) পূর্বাভাস রয়েছে । এর মধ্যে দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা হাওয়া (40-50 কিমি/ঘণ্টা) হতে পারে । বাকি জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝোড়ো হাওয়া (30-40 কিমি/ঘণ্টা) বইতে পারে বলে জানানো হয়েছে ।
বুধবার বেশিরভাগ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া (40–50 কিমি/ঘণ্টা) বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা হাওয়া (30-40 কিমি/ঘণ্টা) হতে পারে ।
বৃহস্পতি ও শুক্রবার একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমক হাওয়া (40-50 কিমি/ঘণ্টা) বইতে পারে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া (30-40 কিমি/ঘণ্টা) বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
শনি ও রবিবার একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ মঙ্গল ও বুধবার কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । মালদা ও দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া (30-40 কিমি/ঘণ্টা বেগে) বইতে পারে ।
বৃহস্পতিবার কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে ।
শুক্রবার প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । কোথাও কোথাও বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমকানো ও ঝোড়ো হাওয়া (30-40 কিমি/ঘণ্টা) বইতে পারে ।
শনি ও রবিবার একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.3 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 এবং সর্বনিম্ন 79 শতাংশ ।
আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 30 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।