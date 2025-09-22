ঘূর্ণাবর্ত-নিম্নচাপের হাত ধরে রাজ্যে বৃষ্টির ভ্রুকুটি
উত্তর থেকে দক্ষিণ, জেলায় জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ দেবীপক্ষজুড়ে বর্ষণে ভিজবে বাংলা ৷ আগামী কয়েকদিনের পূর্বাভাস জানতে পড়ুন প্রতিবেদন ৷
Published : September 22, 2025 at 7:52 AM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: পুজোর চারদিন বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথা আগেই জানিয়েছিল আবহাওয়া অফিস ৷ মহালয়ার পরদিন থেকেই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব শুরু । যা নিম্নচাপের আশঙ্কা তৈরি করছে । পরপর ঘূর্ণাবর্ত আর তাতে নিম্নচাপের শঙ্কাতেই দেবীপক্ষজুড়ে বৃষ্টির ভ্রুকুটি । কতদিন চলবে বৃষ্টি, জানাল আলিপুর ৷
আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে
আজ সোমবার দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে । জেলায় জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 28 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা
আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ এবং মায়ানমার উপকূলে একটি নিম্নচাপ দানা বাঁধার সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তর মধ্য এবং তৎসংলগ্ন উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরির পর নিম্নচাপটি কতটা শক্তিশালী হবে তা বোঝার জন্য অপেক্ষা করতে হবে । নিম্নচাপটি যদি বাংলাদেশ উপকূলের দিকে এগিয়ে যায় তাহলে বৃষ্টি বাড়বে । দূরে সরে গেলে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে । তবে পুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছেই ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গে আজ এবং আগামিকাল অর্থাৎ, সোম ও মঙ্গলবার সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টি একটু কমতে পারে । শুক্রবারের মধ্যে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ । এর প্রভাবে ফের বৃষ্টি বাড়বে । উত্তর আন্দামান এবং সংলগ্ন মায়ানমার উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে । যা আরও একটু ওপরের দিকে চলে আসবে । যার প্রভাবে মঙ্গলবার দুই 24 পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরের কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । বুধবার দুই মেদিনীপুর ও বাঁকুড়াতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি অব্যাহত । আজ সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর এবং মালদায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 0.4 শূন্য ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 70 শতাংশ ।