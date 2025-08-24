কলকাতা, 24 অগস্ট: পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা সীমান্ত লাগোয়া উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে চলেছে একটি নতুন নিম্নচাপ ৷ সোমবারই সাগরের বুকে ওই নিম্নচাপ অঞ্চলটি তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । তার জেরে দক্ষিণবঙ্গে আরও কয়েক দিন দুর্যোগ চলতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷ ফলে রাজ্যজুড়ে আগামী সপ্তাহভর বৃষ্টি পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে ৷
আগত নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান
বিশেষ বুলেটিনে হাওয়া অফিস জানিয়েছে, গাঙ্গেয় বঙ্গ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে । এটি আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়ে ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে যাবে এবং ধীরে ধীরে দুর্বল হবে । মৌসুমী অক্ষরেখা গঙ্গানগর, গোয়ালিয়র, বান্দা, দেহরি হয়ে গাঙ্গেয় বঙ্গের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । সোমবার ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের কাছে আবার একটি নতুন নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এর ফলে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প এই রাজ্যের বাতাসে ইতিমধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করেছে । নতুন সপ্তাহজুড়েই বৃষ্টি চলবে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ।
কেমন থাকবে আজকের আবহাওয়া
আজ রবিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 29 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
রবিবার (24 অগস্ট) : সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে ।
সোমবার (25 অগস্ট) : সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামে বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
মঙ্গলবার (26 অগস্ট) : সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । দক্ষিণ 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে ।
বুধবার (27 অগস্ট) : সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ।
বৃহস্পতিবার (28 অগস্ট) : দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির বিস্তীর্ণ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
রবিবার (24 অগস্ট) : বেশিরভাগ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । ওপরের পাঁচটি জেলার চারটি অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা ।
সোমবার (25 অগস্ট) : সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং জেলায় ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে ।
মঙ্গলবার (26 অগস্ট) : একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
বুধবার (27 অগস্ট) : সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
বৃহস্পতিবার (28 অগস্ট) : বেশিরভাগ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড :
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 4.8 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 93 শতাংশ ।