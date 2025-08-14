কলকাতা, 14 অগস্ট: উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি হলেও দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তি বাড়বে । বুধ থেকে শনিবার পর্যন্ত বাংলা ও ওড়িশা উপকূলের সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে ।
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান :
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত জানিয়েছেন, বুধবার ভোরে পশ্চিম-মধ্য ও তৎসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে । যার অবস্থান বর্তমানে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের কাছে । বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ প্রায় 7.6 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা দক্ষিণ দিকে হেলে রয়েছে । এই নিম্নচাপ অঞ্চলটি আগামী 24 ঘণ্টায় সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে এবং আগামী 48 ঘণ্টায় সেটি উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল ও দক্ষিণ ওড়িশা অতিক্রম করতে পারে । এর প্রভাবে এই রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম । তবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপর সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা । যা ভাতিন্ডা, আম্বালা, শাহজাহানপুর, বারাণসী, ডালটনগঞ্জ, ঝাড়সুগুড়া হয়ে পশ্চিম-মধ্য ও তৎসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত । পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 1.5 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ।
সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা, নিম্নচাপ অঞ্চল এবং ঘূর্ণাবর্তের কারেণ প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প এই রাজ্যের বাতাসে প্রবেশ করেছে । যার প্রভাবে উত্তরবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি এবং কিছু অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া :
আজ মূলত মেঘলা আকাশ । স্বাভাবিকের ওপরে থাকবে তাপমাত্রা । মেঘলা আকাশের কারণে তাপমাত্রা সামান্য কমবে ৷ আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটা বাড়বে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস :
আজ বৃহস্পতিবার ও আগামিকাল শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও পশ্চিমের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে । উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে ।
শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে বেশ কয়েকটি জেলায় । নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
রবি ও সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমবে । দক্ষিণবঙ্গের দুয়েক জেলার কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি । আংশিক মেঘলা আকাশ এবং অস্বস্তি বাড়বে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস :
আজ বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ৷ শুক্রবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে । শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমবে । তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি দু-এক জায়গায় হতে পারে । রবি ও সোমবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাতে । দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকা ও সিকিমে ধস নামার আশঙ্কা রয়েছে । প্লাবিত হতে পারে নিচু এলাকা ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড :
বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 71 শতাংশ এবং সর্বোচ্চ 98 শতাংশ । বৃষ্টিপাত হয়েছে 17.9 মিলিমিটার ।