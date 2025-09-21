ETV Bharat / state

মহালয়ার দিন 'অসুর' সেই বৃষ্টি, কবে মিলবে রেহাই ?

দেবীপক্ষের সূচনায় বঙ্গজুড়ে বৃষ্টির দাপট ৷ কিন্তু পুজোয় কি বৃষ্টি ভাসাবে ? এনিয়ে আশঙ্কা থাকলেও আগামী ক'দিন বৃ্ষ্টি চলবে, জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷

Mahalaya Weather Forecast in Bengal
মহালয়ায় বঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস (ইটিভি ভারত)
Published : September 21, 2025

Choose ETV Bharat

কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: পিতৃপক্ষের শেষ, দেবীপক্ষের শুরু। শারদোৎসবের কাউন্টডাউন শুরু। পুজোর বাকি আর মাত্র 7 দিন ৷ আজই শেষ রবিবার ৷ ছুটির দিনে বিকিকিনির ঢল নামবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নতুন জামাকাপড় কিনতে বেরনোর আগে সঙ্গে বর্ষাতি বা রেইনকোট তালিকায় রাখুন, বলছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ কারণ বঙ্গের আকাশে মেঘের ঘনঘটা ৷ ক'য়েকটি জেলায় ভারী ও বাকি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃ্ষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আজ ৷ কিন্তু এমন পরিস্থিতি আর কত দিন ?

আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, বর্তমানে একটি ঘূর্ণাবর্ত উত্তর আন্দামান সাগর ও তার সংলগ্ন মায়ানমার উপকূলে রয়েছে। আগামিকাল, সোমবার ওই ঘূর্ণাবর্তটি উত্তর বঙ্গোপসাগরে এসে পৌঁছতে পারে। পাশাপাশি, বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলস্বরূপ দক্ষিণবঙ্গে আগামী 25 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে, উপকূলীয় জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া ?

রবিবার আকাশ সাধাারণত মেঘলাই থাকবে । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যজুড়ে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে।

আজ থেকে আগামী 3দিন দক্ষিণবঙ্গের কোথায় কোথায় ঝড়বৃষ্টি ?

  • আজ (রবিবার) কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। আজ সকালের দিকে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও বেলায় কালো মেঘে ঢাকা পড়বে। দুপুরের পর থেকে বৃষ্টি বাড়বে।
  • আগামিকাল ও পরশু অর্থাৎ সোম এবং মঙ্গলবার দক্ষিণ 24 পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বাঁকুড়াতেও।
  • বুধবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলবে।
  • 25 সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যজুড়ে ৷

আজ থেকে আগামী 3দিন উত্তরবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া ?

  • উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি চলছে। আজ উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে।
  • আগামিকাল সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর এবং মালদায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
  • মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে উত্তরবঙ্গে।

বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড

শনিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 0.2 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল, 28.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.1 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 ও সর্বনিম্ন 75 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 24.8 মিলিমিটার ।

