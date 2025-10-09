ETV Bharat / state

বারাসত-হাসনাবাদ শাখায় ডবল লাইন, পরিষেবায় গতি আনতে উদ্যোগ রেলের

চাপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত ডবল লাইনের কাজ শেষ হয়ে গেলে ট্রেন চলাচলের ক্রসিংজনিত জটিলতা আরও কমবে।

DOUBLE LINE BARASAT HASNABAD
বারাসত হাসনাবাদ শাখায় ডবল লাইন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 9, 2025 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বারাসত, 9 অক্টোবর: প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে দ্রুত। অবশেষে যাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবিতে সিলমোহর দিল রেল। পরিষেবায় গতি আনতে চাঁপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত ডবল লাইনের উদ্যোগ নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বারাসত-হাসনাবাদ শাখার ওই অংশের ডবল লাইনের কাজ খুব দ্রুত শুরু হবে।

পূর্ব রেলের বারাসত-হাসনাবাদ শাখার কাঁকড়া-মির্জানগর পর্যন্ত ডবল লাইন চালু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। ওই শাখার চাঁপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত এখনও সিঙ্গল লাইন রয়েছে।ফলে রেলের গতি ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে বহু অভিযোগ ছিল। বর্তমানে চাঁপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত সিঙ্গল লাইনে প্রতিদিন 23 জোড়া ইএমইউ ট্রেন চলাচল করে। চাঁপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত 16.54 কিলোমিটার পথ সিঙ্গল লাইন থাকায় ট্রেন চলাচলে অনেক দেরি হয়‌। মাঝে কয়েকটি স্টেশনে দু'টি ট্রেনের মধ্যে ক্রসিং হয়। তখন যে কোনও একটি ট্রেনকে দীর্ঘক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। নিত্য যাত্রীরা বারবার এই সমস্যা সুরাহার জন্য রেলের ওই অংশটি ডবল লাইন করার দাবি জানিয়ে আসছিল।

এই নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে কয়েকবার আবেদনপত্রও জমা দিয়েছেন যাত্রীরা। শেষে যাত্রীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ চাঁপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত ডবল লাইন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যে ওই প্রকল্পের কাজের অনুমোদনও হয়ে গিয়েছে বলে খবর। খুব দ্রুত ডবল লাইনের জন্য লোকেশন সার্ভের কাজ শুরু হবে বলে খবর রেল সূত্রে। সার্ভের কাজ শেষ হওয়ার পরই ডবল লাইন পাতার কাজ শুরু হবে।

নিত্য যাত্রীদের কথায়, চাপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত ডবল লাইনের কাজ শেষ হয়ে গেলে ট্রেন চলাচলের ক্রসিংজনিত জটিলতা আরও কমবে। চাঁপাপুকুর, ভ্যাবলা হল্ট, বসিরহাট, অনন্তপুর, মধ্যমপুর, নিমদাঁড়িয়া-কোদালিয়া, টাকিরোড ও হাসনাবাদ স্টেশনগুলির যাত্রীদের এর ফলে সুবিধা হবে। রেলের পরিষেবাও উন্নত হবে।

প্রসঙ্গত, হাসনাবাদ শাখার টাকি রাজ্যের অন্যতম একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। টাকি থেকে ইছামতী নদী দেখতে সারা বছরই পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। ইছামতীর বুকে নৌকো করে বাংলাদেশ দেখার টানে পর্যটকরা যাতায়াত করেন। টাকি শহরেও বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে। ডবল লাইনের কাজ শেষ হলে পর্যটকদের রেলযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এ নিয়ে পূর্ব রেলের ডিভিশনাল আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত বলেন, "চাঁপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত ডবল লাইন করা হবে। তার জন্য খুব দ্রুত লোকেশন সমীক্ষার কাজও শুরু হয়ে যাবে। ডবলিং প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শিয়ালদা শাখায় প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী উপকৃত হবেন। ট্রেন চলাচল আরও নিরাপদ এবং সময়ও সাশ্রয় হবে।"

For All Latest Updates

TAGGED:

DOUBLE LINE BARASAT HASNABADবারাসত হাসনাবাদ শাখায় ডবল লাইনেDOUBLE LINE BARASAT HASNABAD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.