জলপাইগুড়িতে জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল রেললাইন, সংস্কার করে শুরু ট্রেন চলাচল

জলপাইগুড়িতে জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল রেললাইন, সংস্কার করে শুরু ট্রেন চলাচল
জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে জলের তোড়ের ভেসে গিয়েছিল আলতাগ্রাম ও বেতগাড়ার মধ্যে রেললাইন ৷ সংস্কার করে ট্রেল চলাচল শুরু রেল ৷
Published : October 13, 2025 at 1:43 PM IST
জলপাইগুড়ি, 13 অক্টোবর: বন্যা পরিস্থিতিতে জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল আলতাগ্রাম ও বেতগাড়ার মধ্যে রেললাইনের কালভার্ট ৷ ব্যাহত হয় উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ৷ 7 দিনের মধ্যে সেই কালভার্টের পাড় বাঁধিয়ে গার্ডওয়াল দিয়ে স্টিলের স্ল্যাব পেতে রেল চলাচল শুরু করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশন ৷ আপাতত ঘণ্টায় 10 কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলবে অস্থায়ী এই ট্র্যাকে ৷ পরবর্তীতে পাকা সেতু নির্মাণ করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷
গত সপ্তাহে একরাতের ভারী বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ৷ তিস্তা, জলঢাকা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় ভেসে যায় বাড়ি, ঘর, ইলেকট্রিকের পোল, রাস্তাঘাট এমনকী সেতুও ৷ প্রাণ হারান একাধিক মানুষ ৷ জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে জলের তোড়ের ভেসে যায় আলতাগ্রাম ও বেতগাড়ার মধ্যে অবস্থিত রেললাইনের কার্লভাট ৷
জলের স্রোতে ভেসে যায় রেললাইনের নীচের অংশও । ফলে এই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের তরফে ৷ নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে ফালাকাটা, ধূপগুড়ি হয়ে ময়নাগুড়ি রুটে বন্ধ করে দেওয়া হয় ট্রেন চলাচল ৷ বিকল্প হিসাবে ঘুরপথে নিউ আলিপুরদুয়ার, মাথাভাঙা, জলপাইগুড়ি রোড হয়ে নিউ জলপাইগুড়ি দিয়ে ট্রেন চলাচল করানো হয় ৷ ব্যাহত পড়ে উত্তর-পুর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম রেলপথ ৷
পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গত 8 অক্টোবর ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইনের পরিদর্শনে আসেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন শ্রীবাস্তব, আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের ডিভিশনাল ম্যানেজার দেবেন্দ্র সিং-সহ রেলের একাধিক আধিকারিক । এদিকে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দিনরাত পরিশ্রম করে রেললাইন সংস্কারের কাজে লেগে পড়েন রেলকর্মীরা ৷ অবশেষে রবিবার ময়নাগুড়ি থেকে ধূপগুড়ি রুটে আলতাগ্রাম আর বেতগাড়ার মধ্যে 58নং সেতুর সংস্কার করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করলেন তাঁরা ৷
এই প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের কমার্শিয়াল ম্যানেজার আসিফ আলি জানান, রেলকর্মীরা লাগাতার কাজ করে রেললাইন সংস্কার করেছেন । পরীক্ষার জন্য প্রথমে মালগাড়ি চালানো হয় । তারপর প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালানো হয় ৷
4 অক্টোবরের রাতের ভারী বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের বন্যার সৃষ্টি হয় ৷ জলের স্রোত আর ভূমিধসের কারণে ভেঙে পড়ে একাধিক সেতু ৷ ভেসে যায় একাধিক রাস্তা ৷ ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ৷ জলের তোড়ে ভেঙে পড়ে দুধিয়ার সেতুও ৷ সম্প্রতি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গ সফরে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মৃতদের পরিবার পিছু 5 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যে তুলে দেন তিনি ৷ এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে রীতিমতো যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করা হচ্ছে রাজ্য সরকারের তরফে ৷