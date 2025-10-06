স্ত্রী'র খুন হওয়ার 6 মাসের মধ্যে আবাসন থেকে উদ্ধার রেলকর্মীর গুলিবিদ্ধ দেহ

স্ত্রী'র খুন হওয়ার 6 মাসের মধ্যে আবাসন থেকে উদ্ধার রেলকর্মীর গুলিবিদ্ধ দেহ
এপ্রিলে খুন হয়েছিলেন স্ত্রী ৷ ঘটনার ঠিক 6 মাস পর চিত্তরঞ্জন রেল শহরের অপর একটি আবাসন থেকে উদ্ধার রেলকর্মীর গুলিবিদ্ধ দেহ ৷
Published : October 6, 2025 at 1:24 PM IST
চিত্তরঞ্জন, 6 অক্টোবর: চলতি বছরের এপ্রিলে স্ত্রী সঞ্চিতা চৌধুরীকে (56) কুপিয়ে খুন করে বাড়ি লুট করে পালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা ৷ সেই ঘটনার ঠিক 6 মাস পরে চিত্তরঞ্জন রেলশহরের অপর একটি আবাসন থেকে উদ্ধার হল রেলকর্মী প্রদীপ চৌধুরীর (56) গুলিবিদ্ধ দেহ ৷ রবিবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য আসানসোলের চিত্তরঞ্জনের রেল কলোনিতে ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নিজেকে শেষ করেছেন প্রদীপ ৷
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের এসিপি (কুলটি) জাভেদ হুসেইন । তিনি বলেন, "আমরা যখন আসি, দরজা বন্ধ ছিল । দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছি । ঘরে ঢুকে দেখি প্রদীপ চৌধুরী বিছানায় পড়ে আছেন । তাঁর মাথার ডানদিকে কপালের কাছে একটা গুলি লেগেছে ৷ প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হয়েছে নিজেকে শেষ করেছেন প্রদীপ । আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি গুলির খোলও উদ্ধার হয়েছে । বাকিটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।"
এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে রেল কলোনির 28 নম্বর স্ট্রিটে 46/2 ডি নম্বর আবাসন থেকে প্রদীপের স্ত্রী'র গলাকাটা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷ স্ত্রীর খুনের ঘটনার সময় ডিউটি ছিলেন তিনি ৷ ঘটনার তদন্তে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একাধিকবার তলব করা হয় থানায় ৷ রবিবার রাতে চিত্তরঞ্জল শহরের উত্তর এলাকার 64 নম্বর স্ট্রিটের 25বি নম্বর আবাসন থেকে প্রদীপের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, এর আগে এরিয়া ফাইভের একটি রেল আবাসনে স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে থাকতেন প্রদীপ চৌধুরী । সেই আবাসনে স্ত্রীর গলা কাটা দেহ উদ্ধার হয় । স্ত্রীর খুনের পর প্রদীপ আবাসন বদল করে চলে আসেন চিত্তরঞ্জন রেল শহরের নর্থ এলাকার নতুন ঠিকানায় । স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রদীপ চৌধুরী ও তাঁর ছেলে দেবদত্ত থাকতেন এই আবাসনেই ।
রবিবার দুপুরে দেবদত্ত বাইরে বেরিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে । রাত 8টা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখেন আবাসনের দরজা বন্ধ । বহুক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করেও সাড়া পাননি তিনি । অগত্যা স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশে খবর দেন । ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চিত্তরঞ্জন থানার পুলিশ ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় ভাইস ওয়ার্ডেনও ।
এরপর পুলিশ দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখে ঘরের ভিতরে বিছানায় পড়ে রয়েছে প্রদীপ চৌধুরীর গুলিবিদ্ধ দেহ । তাঁর মাথার একদিকে গুলি লেগেছে । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, নিজেই এই ঘটনা ঘটিয়েছেন প্রদীপ ৷ ঘটনাস্থল থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে । চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানার স্থানীয় শ্রমিক নেতা ইন্দ্রজিৎ সিং বলেন, "গত 3 এপ্রিল প্রদীপ চৌধুরীর স্ত্রীর খুন করা হয় ৷ কিন্তু আজকে কী হয়েছে, তা ঠিক করে বলতে পারব না ৷ তবে শোনা যাচ্ছে নিজেই এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রদীপ ৷ এখনও পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর খুনির হদিশ পাওয়া যায়নি ৷ এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত ৷"