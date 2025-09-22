পুজোর আগে রেলযাত্রীদের জন্য সুখবর, সস্তা 'রেল নীর'
সম্প্রতি জিএসটি-তে সংস্কার করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ আর তার ফলে সোমবার থেকে বিভিন্ন জিনিসের দাম কমেছে ৷ এবার ট্রেনে বিক্রি হওয়া জলের দামও কমল ৷
Published : September 22, 2025 at 2:28 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: পুজোর আগে রেলযাত্রীদের সুখবর শোনাল ভারতীয় রেল। এবার থেকে খানিকটা সস্তা হল ট্রেনে জলের দাম ৷ বিবৃতি জারি করে বোতল প্রতি 'রেল নীর'-এর দাম এক টাকা করে কমার কথা ঘোষণা করল মন্ত্রক ৷ এই সিদ্ধান্তের ফলে যাত্রীরা উপকৃত হবেন বলে মনে করছেন রেলের কর্তারা ৷
শারদীয়া নবরাত্রীর শুরু অর্থাৎ সোমবার থেকে নয়া জিএসটি হার কার্যকর হয়েছে ৷ সেই সূত্র ধরে ট্রেনে বিক্রি হওয়া জলের বোতলের দাম কমানোর কথা ঘোষণা করল রেলমন্ত্রক ৷
ভারতীয় রেলের তরফে প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, এবার থেকে রেল নীরের এক লিটারের বোতলের দাম করা হল 14 টাকা । আগে এক লিটারের বোতলের দাম ছিল 15 টাকা । সেই সঙ্গে, 500 মিলিলিটারের বোতলের দাম কমে দাড়ালো 9 টাকা । আগে 10 টাকায় পাওয়া যেত 500 মিলিলিটারের জলের বোতল ৷
তবে শুধু রেল নীর নয়, স্টেশনগুলিতে বিক্রি হওয়া অন্য পানীয় জলের বোতলের দামও কমানো হয়েছে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷ সবক্ষেত্রেই লিটারের প্রতি বোতলের দাম এক টাকা করে কমেছে ৷ এক লিটারের দাম ছিল 15 টাকা ৷ এবার থেকে কমে হল 14 টাকা। আর 500 মিলিলিটারের বোতলের দামও 10 টাকা থেকে কমিয়ে 9 টাকা করা হয়েছে ।
ভারতীয় রেল এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন লিমিটেড (আইআরসিটিসি)-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে এই সিদ্ধান্তের কথা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে রেলওয়ে বোর্ড ।
গত 15 অগস্ট লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেন, দীপাবলির আগে দেশবাসীকে বড় উপহার দেবেন ৷ তিনি জানান, কর এবং জিএসটি নিয়ে সুখবর দেওয়া হবে । সেই মতো গুডস এবং সার্ভিসেস ট্যাক্স (জিএসটি)-এর ক্ষেত্রে সংস্কার হয়েছে ৷ এর ফলে বিভিন্ন জিনিসের দাম সোমবার থেকে পাল্টাতে শুরু করেছে ৷ নয়া জিএসটি হার কার্যকর হওয়ায় একাধিক পণ্য়ের পাশাপাশি জলের মতো একটি অপরিহার্য সামগ্রীর দাম কমে গেল ।
এছাড়া রেলের আরও অন্যান্য পণ্যেরও দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর । দেশজুড়ে প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ ট্রেনে যাতায়াত করেন । সেদিক থেকে যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে তাই নিজস্ব পানীয় জলের ব্র্যান্ডের বোতল প্রতি দাম কমাল রেল ৷