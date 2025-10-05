তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার কাজে অসন্তোষ, পুজো কার্নিভাল বয়কট শাসকদলের বিধায়কের

তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার কাজে অসন্তোষ, পুজো কার্নিভাল বয়কট শাসকদলের বিধায়কের
তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর দাবি, সোশাল মিডিয়াতে পুজো কার্নিভাল বয়কটের পোস্টের মাধ্যমে তিনি রায়গঞ্জবাসীর আওয়াজটাই তুলে ধরেছেন ৷
Published : October 5, 2025 at 1:14 PM IST
রায়গঞ্জ, 5 অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে জেলায় জেলায় দুর্গাপুজো কার্নিভাল হয়েছে । শনিবার রায়গঞ্জেও তারই অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয় কার্নিভাল । কিন্তু কার্নিভাল শুরুর আগেই সেটিকে বয়কট করার কথা সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেন রায়গঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী । আর শাসকদলের বিধায়কের এহেন পদক্ষেপে শোরগোল পড়ে গিয়েছে শহরে । বিধায়কের পোস্ট আখেরে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলকে প্রকাশ্যে এনেছে বলে মত বিরোধীদের ।
মূলত দিন তিনেক আগেই রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলী এবং প্রশাসনের সর্বময় কর্তাদের সঙ্গে কার্নিভালস্থল পরিদর্শন করেন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী । প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শনিবার সেই কার্নিভালের সময় প্রায় দু'ঘণ্টা এগিয়ে আনা হয় । কিন্তু সেই কার্নিভাল শুরুর আগেই কৃষ্ণ কল্যাণী সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন ৷
নিজের পোস্টে বিধায়ক রায়গঞ্জ পুরসভার কাজের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে লেখেন, "শহরের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক । রায়গঞ্জ পুরসভা ও প্রশাসনের চরম অবহেলার কারণে শহরের পরিচ্ছন্নতা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন সম্পূর্ণভাবে থমকে গিয়েছে । জলাবদ্ধতা, নোংরা রাস্তাঘাট, অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুরবস্থা আজ আমাদের সকলের চোখে পড়ছে ।"
তিনি আরও লেখেন, "আমাদের সরকার নগর উন্নয়ন বিভাগ থেকে সাত কোটি টাকা, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ থেকে 10 কোটি টাকা রায়গঞ্জে পুরসভা এলাকার পরিকাঠামোভাবে উন্নয়নের জন্য দিয়েছে ৷ কিন্তু রায়গঞ্জ পুরসভা এবং প্রশাসন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে ৷ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা উন্নয়নের পরিকাঠামো দিকে রায়গঞ্জ পুরসভার উদাসীনতা ও নিম্নমানের পরিষেবা থেকে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে আছে । এই অবস্থায় শহরের উন্নয়ন ও নাগরিক সুরক্ষাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র উৎসবের নামে প্রদর্শনীতে সামিল হওয়া অনুচিত । তাই আমি কৃষ্ণ কল্যাণী, রায়গঞ্জের বিধায়ক হিসেবে এই বছরের পুজো কার্নিভাল থেকে নিজেকে বিরত রাখছি ।"
রায়গঞ্জ পুরসভার উপ-পুরপ্রশাসক অরিন্দম সরকার বলেন, "বিধায়ক কেন সমাজ মাধ্যমে এমন পোস্ট করেছেন তা আমি জানি না । রায়গঞ্জ বিধানসভা এলাকায় সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থের কাজ বিধায়কের মাধ্যমেই হয় এবং তাঁর পছন্দের ঠিকাদার সংস্থাই সেই কাজ করেন । দুর্গাপুজোর আগে শহরের রাস্তা সংস্কারের পাশাপাশি নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের সব কাজই করেছে পুরসভা । তবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হওয়া কার্নিভাল কেন তিনি বয়কট করলেন তার উত্তর বিধায়কই দেবেন ।"
বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজের কথায়, "তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর সমাজ মাধ্যমের পোস্ট তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল ৷ তিনি তৃণমূলকে উলঙ্গ করে ছেড়ে দিয়েছেন ৷ কোটি কোটি টাকা কাজের জন্য এসেছে কিন্তু সব টাকা কাটমানিতে গিয়েছে ৷ নিজেদের মধ্যে খাওয়া খাওয়িতে রায়গঞ্জের মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ৷"
রায়গঞ্জের বিধায়কের কার্নিভাল বয়কটের পোস্ট নিয়ে রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, "এবিষয়ে যা বলার দল বলবে ।" তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, "বিধায়ক কেন কার্নিভাল বয়কট করেছেন তা খোঁজ নিয়ে দেখব ৷ তবে পুরসভার কোনও কাজ নিয়ে অসন্তোষ থাকলে বিধায়ক দলের সভাপতিকে জানাতে পারতেন ।"
বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী নিজে বলেন, "রায়গঞ্জ শহরে নোংরা আবর্জনার স্তূপ জমে আছে ৷ সাধারণ মানুষ বাড়ির থেকে বেরোতে পারছেন না । ড্রেনেরও অবস্থা খারাপ । সব জায়গায় জল জমে আছে । দুর্গন্ধ বাড়ির থেকে বেরোনো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে ৷ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি এই দিনের কার্নিভালে সামিল হব সেটা আমার হৃদয়ের স্থল থেকে মনে হল এটা অনিশ্চিত ৷ সেজন্য আমি কার্নিভালে সামিল হলাম না ।"
তাঁর সংযোজন, "রায়গঞ্জে উন্নয়নের জন্য যথেষ্টভাবে সাহায্য করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর । কোনও প্ল্যানিং ছাড়াই রাস্তাঘাট খুঁড়ে রেখেছে পুরসভা ৷ মানুষ চলাফেরা করতে পারছে না । সেই জায়গায় থেকে আমি কার্নিভালে সামিল হব সেটা আমি মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারিনি বলেই আমি কার্নিভালে সামিল হয়নি । রায়গঞ্জবাসীর আওয়াজ তোলার দায়িত্ব আমার ৷ কারণ আমি রায়গঞ্জের বিধায়ক ৷ তার সঙ্গে আমি রায়গঞ্জবাসী বলেই আমার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে । আমি সোশাল মিডিয়াতে যেটা পোস্ট করেছি সেটি হল রায়গঞ্জবাসীর আওয়াজটাই তুলে ধরেছি ৷ সত্যিকারেই আমার পোস্টটা রায়গঞ্জবাসীর আওয়াজ ।"