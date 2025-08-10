Essay Contest 2025

লোকসভায় কম হাজিরা নিয়ে প্রশ্ন, রাজনীতি-অভিনয়-ব্যবসা সবকিছু সামলাতে হয়; সাফাই রচনার - TMC MP RACHANA BANERJEE

একসঙ্গে রাজনীতি, অভিনয় সবকিছু সামলে সংসদে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করেন ৷ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের জবাবে জানালেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

TMC MP RACHANA BANERJEE
হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2025 at 3:14 PM IST

চুঁচুড়া, 10 অগস্ট: শুধু রাজনীতি নয়, অভিনয় এবং ব্যবসাও সামলাতে হয় তাঁকে ৷ লোকসভায় হাজিরা প্রসঙ্গে স্পষ্ট জানালেন তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর কথায়, "সকলে নিজেদের মতো করে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ৷ কাউকে দোষারোপ করা উচিত নয় ৷"

সম্প্রতি, হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভায় উপস্থিতির হার কম হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দলেরই নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই প্রশ্নের জবাবে অভিনেত্রী-সাংসদ বলেন, "যাঁরা শুধুই রাজনীতি করেন, তাঁরা অবশ্যই লোকসভায় হাজির হবেন সেটাই স্বাভাবিক ৷ তবে, অসুস্থতা কিংবা পারিবারিক সমস্যা থাকলে বিষয়টি আলাদা ৷ কিন্তু যাঁরা রাজনীতি ছাড়াও অন্য পেশায় যুক্ত, তাঁদের পক্ষে বিষয়টি এতো সহজ নয় ৷"

লোকসভায় হাজিরা নিয়ে মন্তব্য রচনার (ইটিভি ভারত)

এরপর নিজের প্রসঙ্গ তুলে অভিনেত্রী বলেন, "আমি 365 দিন রিয়েলিটি শো-এর সঙ্গে যুক্ত থাকি ৷ সেই সঙ্গে, আমার একটি ব্যবসা রয়েছে ৷ পাশাপাশি, আমি একজন রাজনীতিবিদও ৷ একসঙ্গে সবকিছু সামলাতে হয় আমায় ৷ আমার লোকসভা এলাকা-সহ সবকিছু সামলে আমি চেষ্টা করি সংসদে হাজিরা দেওয়ার ৷ সকলে সকলের মতো দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ৷ কাউকে দোষারোপ করা উচিত নয় ৷"

লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর জায়গায় বারাসতের প্রবীণ সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে দায়িত্ব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সেই প্রসঙ্গে রচনা বলেন, "উনি (কল্যাণ) কখনই লোকসভা থেকে পিছিয়ে আসতে পারেন না । প্রতিটা মানুষেরই অভিমান থাকতে পারে । কিন্তু আমরা সব সময় কল্যাণদার নির্দেশে চলি । তাঁকে সম্মান করি । চিফ হুইপের জায়গায় অন্য কাউকে আনা হয়েছে । তার মানে এই নয় তিনি দল থেকে চলে যাচ্ছেন ।"

চুঁচুড়ায় আরোগ্যের আবাসিকদের সঙ্গে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেন অভিনেত্রী-সাংসদ রচনা ৷ অনুষ্ঠানে, মহুয়া মৈত্রর সঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতানৈক্য প্রসঙ্গে অভিনেত্রী জানান, কিছু কিছু জায়গায় আচরণ শিশুসুলভ হতেই পারি । কিছু না কিছু ভুল হতে পারে । তবে, তার মানে এই নয় যে তাঁরা দলকে ভালবাসেন না । তবে এক্ষেত্রে শিশুসুলভ আচরণ বলতে কী বোঝাচ্ছে আর এই দুজনের মধ্যে কে সেটা করেছেন তার ব্যাখ্যা দেননি রচনা ৷

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের হত্যার ঘটনার এক বছর হয়ে গিয়েছে ৷ নৃশংস সেই ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে শনিবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিজেপি এবং নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা বাবা ৷ সেই বিষয়ে হুগলির সাংসদ বলেন, "শুধু আন্দোলন করলেই হবে না ৷ আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হবে । আমরা চাই অপরাধীরা শাস্তি পাক । বিচার হোক ।"

পড়ুন: 'সময়, এনার্জি দুটোই নষ্ট করে ভুল করেছি', মহুয়া সম্পর্কে স্বীকারোক্তি কল্যাণের

