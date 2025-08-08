বোলপুর, 8 অগস্ট: বিশ্বভারতীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস । বাইশে শ্রাবণ সকাল থেকে বৈতালিক, ব্রহ্ম উপাসনা, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করা হয় ৷ ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ এবং পড়ুয়া ও অধ্যাপকেরা ৷ এই দিন থেকে শুরু হল 'রবীন্দ্র সপ্তাহ'। চলবে 16 অগস্ট পর্যন্ত ।
বিশ্বভারতীর উপাচার্য এদিন বলেন, "মহা সমারোহে শ্রদ্ধার সঙ্গে এই দিন পালিত হল ৷ আমরা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শকে ধরে রাখার, ঐতিহ্যকে ধরে রাখার অঙ্গীকার করেছি । আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যেই হেরিটেজ ওয়াক শুরু করেছি ৷ এতে পর্যটকেরা খুব খুশি ৷ আরও বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ আমরা করব সকলের সহযোগিতা নিয়ে ।"
1941 সালের 7 অগস্ট মহাপ্রয়াণের পথে গিয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । সেদিন ছিল বাংলা ক্যালেন্ডারে বাইশে শ্রাবণ । আজ গুরুদেবের 84তম মৃত্যুবার্ষিকী ৷ প্রতিবারের মতোই এই বিশেষ দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল বিশ্বভারতী ৷ এদিন, সকালে গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিক, উপাসনাগৃহে ব্রহ্ম উপাসনা, বৈঠক মন্ত্রপাঠ হয় ৷ পরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে উদয়ন বাড়িতে গুরুদেবের ব্যবহৃত চেয়ারে পুষ্প নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ ও পড়ুয়া, আধিকারিক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা । পরে প্রথা অনুযায়ী আম্রকুঞ্জে বৃক্ষরোপণ করা হয় । ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে দিনভর এভাবেই নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গুরুদেবকে স্মরণ করা হচ্ছে ৷
এদিন থেকে বিশ্বভারতীতে শুরু হল রবীন্দ্র সপ্তাহ ৷ 9 অগস্ট শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ অনুষ্ঠান রয়েছে । 15 অগস্ট স্বাধীনতা দিবস ও 16 অগস্ট বর্ষমঙ্গল উদযাপন পর্যন্ত চলবে এই রবীন্দ্র সপ্তাহ ৷ প্রত্যেক দিন বিশ্বভারতীর নানা ভবনে, প্রেক্ষাগৃহে বক্তৃতা, আলোচনা, প্রদর্শনী, নাটক, ফুটবল ম্যাচ, আলোকসজ্জা ও নৃত্য-গীতের মাধ্যমে পালিত হবে এই রবীন্দ্র সপ্তাহ ৷
প্রসঙ্গত, আগে 14 জুলাই অর্থাৎ আষাঢ় মাসে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হত ৷ পরের দিন শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মরশুমের চাষাবাদ শুরু হত ৷ পরবর্তীতে কবি-প্রয়াণের দিনটি স্মরণ করতে বাইশে শ্রাবণ বৃক্ষরোপণের চল শুরু হয় বিশ্বভারতীতে ৷ তেইশে শ্রাবণ শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ অনুষ্ঠান ।