মোদি সন্ন্যাসীদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন, তাই নিজেও চাপে পড়ছেন: পুরীর শংকরাচার্য
নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ বলেন, মোদি শংকরাচার্যকেও নিজের অনুগামী বানাতে চাইছেন ৷ তবে সন্ন্যাসী কোনও রাজনৈতিক দলের হয় না ৷ তাঁর মতে, সংখ্যলঘু তোষণও ঠিক নয়৷
Published : September 17, 2025 at 4:39 PM IST
আসানসোল, 17 সেপ্টেম্বর: সন্ন্যাসীদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আর সেজন্যই তিনি নিজেও চাপে পড়ে যাচ্ছেন ৷ আসানসোলে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন পুরীর শংকরাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ । তাঁর দাবি, ভোটের ময়দানে ফায়দা তুলতে বিজেপি রাম মন্দির ইস্যুকে ব্যবহার করলেও, তা কাজে আসেনি ৷ অযোধ্যা-সহ অনেক জায়গাতেই গেরুয়া দলকে হারের মুখ দেখতে হয়েছে ৷ এদিন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের অভিযোগ প্রসঙ্গেও নিজের মত তুলে ধরেছেন পুরীর শংকরাচার্য ৷
আসানসোলের পাঁচগাছিয়া এলাকায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও দীক্ষাদান কর্মসূচিতে অংশ নেন পুরীর শংকরাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ । তারই ফাঁকে তিনি ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হন এবং দেশকাল, ধর্ম নিয়ে নানা মন্তব্য করেন ।
নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজের কথায়, "মোদির 10 বছরে ভারতের দুর্দশা হয়নি । এটা মানতেই হবে । বাংলাদেশে, পাকিস্তানে বা শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রনীতির কারণে দুর্দশা হয়েছে, তা ভারতে হয়নি । রণনীতি (এখানে) ভালো । কিন্তু উনি (মোদি) শংকরাচার্যকেও নিজের অনুগামী তৈরি করতে চাইছেন, এটা ঠিক নয় । সন্ন্যাসী কোনও রাজনৈতিক দলের অনুগামী হন না । সন্ন্যাসীদের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করছেন মোদিজি, তাতে তিনি নিজেই চাপে পড়ে যাচ্ছেন । কেন্দ্রে ভাজপা তো সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় ।"
রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব বারবার শাসকদলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের তোষণের অভিযোগ করে দাবি করেন যে, হিন্দু ধর্ম বিপদের মধ্যে আছে । এই প্রসঙ্গে শংকরাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ বলেন, "ধর্ম কখনও বিপদে থাকে না । ধর্মকে যারা মানে না তারাই বিপদে পড়ে । ধর্মকে যিনি মানেন না তাঁদেরই পতন হয় ।"
তিনি আরও বলেন "আমার কাছে তো অনেক তো আসছেন, সাধারণ মানুষ আসছে । কই, কেউ তো আমার কাছে সেরকম উক্তি করেননি । তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতাজির উচিত ধীরে সুস্থে কাজ করা । মুসলমানদের উপর অন্যায় হোক, এটা যেমন ঠিক নয়, সেইরকম মুসলিম তোষণও ঠিক নয় ।"
ভিনরাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বললে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে । এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে শংকরাচার্য বলেন, "রাষ্ট্র ভাষা যখন হিন্দি, তখন ছোট থেকে সবারই বাংলার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ভাষা শেখায় আপত্তি কীসের ? তবে কারও ওপর অত্যাচার হওয়াই উচিত নয় ।"
পুনরায় এদিন রাম মন্দির প্রসঙ্গ উঠলে, শংকরাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ বলেন, "রামজি'র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর অযোধ্যাতে বিজেপি হেরেছিল কি না ! নাসিকে বিজেপি হেরেছিল কি না ! চিত্রকূটেও বিজেপি হেরেছিল কি না, রামেশ্বরমে বিজেপি হেরেছিল কি না । তাহলে রামজি কোথায় তাদের রক্ষা করল ? সব জায়গায় তো রামজি তাদের হারিয়ে দিল ।"
তাঁর কথায়, "500 বছর ধরে যে কাজ আটকে ছিল বিজেপি সেই কাজ করেছে । কিন্তু তা নিয়ে বিজেপি নির্বাচনে লড়তে চেয়েছিল । কিন্তু সেটা বিজেপির বিপরীতেই গিয়েছে । রাজনীতির সদ্ব্যবহার সবার করা উচিত ।" পরিশেষে শংকরাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ বলেন "ন্যায় সবার সঙ্গেই হওয়া উচিত, তাতে তিনি হিন্দু হোন বা অহিন্দু । তবে হিন্দু সুরক্ষিত থাকবে, তো বিশ্ব সুরক্ষিত থাকবে ।"