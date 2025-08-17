কলকাতা, 17 অগস্ট: লেক মল চলছে রমরমিয়ে। পরবর্তী সময় ল্যান্স ডাউনের কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। এবার সেই পথে হেঁটে কলকাতার সংযুক্ত এলাকার আরও একটি বাজারের ভোল বদলে ফেলতে চলেছে কর্পোরেশন। কুঁদঘাট এলাকার পূর্ব পুটিয়ারি বাজার এবার প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপে নতুন রূপ পাবে। এমনই পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশনের বাজার বিভাগ।
114 নম্বর ওয়ার্ডের কুঁদঘাট এলাকার পূর্ব পুটিয়ারি বাজার। পুরো ভবন জীর্ণ ও ভগ্নদশা। তাই পুরো বাজার ভেঙে সেখানে একটি আধুনিক বহুতল তোলার পরিকল্পনা করেছে কলকাতা কর্পোরেশন বাজার বিভাগ। সেখানে হবে শপিংমল। থাকবে পার্কিং-সহ আরও নানা আধুনিক ব্যবস্থা। বাজারটি অবস্থা খারাপ বলে দ্রুততার সঙ্গেই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারে বাজার বিভাগ।
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, কম-বেশি 500 জন ব্যবসায়ী এই মুহূর্তে সেখানে জিনিসপত্র বিক্রি করে থাকেন। এর মধ্যে বাজারের অভ্যন্তরে ব্যবসা করেন 350 জনের বেশি ব্যবসায়ী। 150 জন মতো বাজারের বাইরের দোকান দেন। প্রাথমিক পরিকল্পনা আধুনিক বাজার তৈরি হলে প্রত্যেককেই একটি করে দোকান দেওয়া হবে। যাদের নিজস্ব দোকান আছে।
আর মাছ, মাংস বিক্রির ক্ষেত্রেও প্রত্যেক ব্যবসায়ী বসতে পারবে এমন জায়গা নির্দিষ্ট করা হবে। তাদের আগে পুরনো জায়গা থেকে ধাপে ধাপে সরিয়ে অন্যত্র রাখা হবে। সেই কাজ মিটলে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নেওয়া হবে। দেখা হবে আধুনিক মাল্টিস্টরের বিল্ডিং সমস্ত সুযোগ সুবিধা-সহ করতে কত টাকা ব্যয় হবে। সেই টাকা কর্পোরেশনের খরচের ক্ষমতা হবে কি না। যদি বিপুল খরচ দাঁড়ায় তাহলে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রজেক্ট করা হবে। সেই মতো টেন্ডার ডাকা হবে।
ফলে এখনই নির্দিষ্ট করে পিপিপি মডেল বলা না-হলেও তেমনটাই হতে চলেছে বলেই মনে করছেন আধিকারিকরা। পুরো বিষয়টি যাচাই করে দেখছে বাজার বিভাগের ইঞ্জিনিয়র শাখা। এখন দফায় দফায় চলছে বাজারের দোকানদারদের সঙ্গে কথাবার্তা।
এই প্রসঙ্গে কর্পোরেশনের আধিকারিক বলেন, "বড় চ্যালেঞ্জ হল দোকানদারদের বুঝিয়ে জায়গা খালি করা। তাদের যথেচ্ছ সরিয়ে দেওয়া যাবে না। কাছাকাছি কোথাও তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সেটা হলে দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে। যাতে নির্দিষ্ট সময় কাজ শেষ করে দোকানদারদের আবার প্রাপ্য জায়গা বুঝিয়ে দেওয়া যায়। পিলিপি মডেলে হলে সেক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি মতো কাজ হবে তারা তাদের অংশ বুঝে নেবে। শুধু বাজার নয়, শপিংমল, ফুড কোর্ট, পার্কিং, সিনেমা হল। থাকবে আধুনিক ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম।