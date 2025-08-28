কলকাতা, 28 অগস্ট: ছুটির দিনে কেনাকাটা করবেন বা পুজোর ক'দিন রাত জেগে ঠাকুর দেখবেন ? ভাবছেন তারপর বাড়ি ফিরবেন কেমন করে ? চিন্তা নেই তার জন্য এবারও বিশেষ বাস পরিষেবা দেবে পরিবহণ দফতর ৷ আর এবার বাড়তি সংযোজন শিয়ালদা এবং হাওড়া স্টেশন ৷ সেখান থেকে মিলবে পুজো শপিং স্পেশাল বাস পরিষেবা ৷ এমনটাই ঘোষণা করেছেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ।
বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয় বাকি আর মাত্র হাতে গোনা কটা দিন । তাই পুজোর দিনে শহর থেকে শহরতলির শ্রেষ্ঠ প্রতিমা এবং প্যান্ডেল দর্শনের ক্ষেত্রে যাতে দর্শনার্থীদের সমস্যা না-হয়, তাই একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে পরিবহণ দফতরের তরফে । শুধু পুজোর সময়ই নয়, তার আগে কেনাকাটা করার সুবিধার কথা মাথায় রেখে চালানো হবে শপিং স্পেশাল বাস ।
দুর্গাপুজোর 15 দিন আগে থেকে থাকছে এই শপিং স্পেশাল বাস সার্ভিস । হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশন থেকে গড়িয়াহাট, শ্যামবাজার, নিউ মার্কেটের মধ্যে চালানো হবে এই বাসগুলো । এমন বহু মানুষ আছেন যাঁরা গড়িয়াহাট বা হাতিবাগান কিংবা নিউমার্কেট থেকে পুজোর শপিং সরতেই বেশি ভালোবাসেন । তাই তাঁদের কথা চিন্তা করেই এই বিশেষ ব্যবস্থা । পুজোয় শপিংয়ের জন্য প্রায় 25টি বাস পরিষেবায় থাকবে ।
এছাড়াও পুজোর দিনগুলিতে অর্থাৎ পঞ্চমী থেকে নবমীর রাত পর্যন্ত চালানো হবে বিশেষ রাত্রিকালিন পরিষবা, যা শিয়ালদা স্টেশন ও হাওড়া স্টেশনকে যুক্ত করবে । এই বাসগুলো বারাসত পর্যন্ত পরিষেবা দেবে । কারণ সারাদিন ঠাকুর দেখে পুজোর সময় রাতে বাড়ি ফেরার ক্ষেত্রে অনেককেই সমস্যা পড়তে হয় । এবার আর তেমনটা যাতে না-হয় তাই রাতে নির্দিষ্ট রুট দিয়ে বাস দর্শনার্থীদের পৌঁছে দেবে নিকটবর্তী রেল ও মেট্রো স্টেশনে ।
পাশাপাশি শহর ও শহরতলির নামী-অনামী বনেদি বাড়ির পুজোগুলি চাক্ষুস করার স্বাদ থাকে অনেকেরই । তাই বিশেষ বাস এবং প্যাকেজ থাকছে বনেদি বাড়ির পুজোগুলি ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য । সাবেকি বনেদি বাড়ির পুজো পরিক্রমার জন্য রয়েছে বিশেষ প্যাকেজ । এছাড়াও শহরতলি থেকে কলকাতার মধ্যে বনেদি বাড়ির পুজো পরিক্রমা প্যাকেজ থাকছে ৷ এখানে বারাসত থেকে উত্তর কলকাতার মধ্যে যে নামকরা বনেদি বাড়ির পুজোগুলি রয়েছে, সেগুলি ঘুরিয়ে দেখানো হবে ৷ এই জন্য থাকছে বিশেষ প্যাকেজ ট্যুর ।
শুধু বাস পরিষেবাই নয়, পুজোর সময় যাতে জলপথে মানুষজন গঙ্গাবক্ষে ঘুরে ঘুরে বনদি বাড়ির পুজো উপভোগ করতে পারেন সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে । তাই জলপথে উত্তরের বিশিষ্ট পুজোগুলি দেখানো হবে এই জন্য রয়েছে বিশেষ প্যাকেজ । এছাড়াও ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে প্যান্ডেল হপিং নামে একটি বিশেষ প্যাকেজ করা হয়েছে ৷ যেখানে বিলাসবহুল বাসে কলকাতার নামকরা পুজো এবং পুজো প্যান্ডেলগুলি ঘুরিয়ে দেখানো হবে । এছাড়াও বিলাসবহুল বাসে শহরতলি থেকে কলকাতার মধ্যে বিশিষ্ট পুজোগুলি পরিক্রমা করানো হবে ।
আরও একটি বিশেষ প্যাকেজ রাখা হয়েছে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে সীমানা ছাড়িয়ে ৷ এই প্যাকেজের মধ্যে ধান্যকুড়িয়া এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম আড়বালিয়ার কিছু সাবেকি পুরাতন এবং নতুন পুজো ঘুরিয়ে দেখানো হবে । অন্যদিকে জয়রামবাটি কামারপুকুরে দুর্গাপুজো দেখানোর ব্যবস্থাও থাকছে এই বিশেষ প্যাকেজের মধ্যে ।
রাজ্য পরিবহণ দফতরের তরফে দিলীপ মণ্ডল বলেন, "পরিবহণ দফতরের মাধ্যমে দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে যে সমস্ত পুজো মানুষের কাছে গ্ৰহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, ডব্লুটিসি'র মাধ্যমে সেইসব পুজোগুলিকে ঘুরিয়ে দেখাবার চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে । পুজোর দিনগুলিতে সাধারণ মানুষকে যাতে কোনও সমস্যা না পড়তে হয়, পরিবহণ ব্যবস্থা যাতে একেবারে মসৃণ থাকে, সেই চেষ্টাই করবে দফতর । ইউনেস্কো বাংলার ঐতিহ্যের দুর্গাপুজোর যে সম্মান দিয়েছে সেই সম্মানকে রক্ষা করবে প্রশাসন ।"