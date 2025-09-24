ETV Bharat / state

জল নামতেই উৎসবের তৎপরতা, দ্রুত মণ্ডপ খুলতে মরিয়া পুজো কমিটিগুলি

বরুণদেব কিছুটা সদয় হতেই বিভিন্ন মণ্ডপে দেখা গেল চূড়ান্ত ব্যস্ততা ৷ আজ কালের মধ্যেই দর্শকদের জন্য মণ্ডপ খুলে দিতে বদ্ধপরিকর পুজো কমিটিগুলি ৷

দ্রুত মণ্ডপ খুলতে মরিয়া পুজো কমিটিগুলি (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2025 at 7:43 PM IST

কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর - মুষলধারে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত শহরের জনজীবন । গতকাল ভোরের আলো ফুটতেই চারিদিক জল থৈ থৈ । উত্তর থেকে দক্ষিণ - সর্বত্র বানভাসি শহরের ছবি । কোথাও হাঁটু, তো কোথাও কোমর জল ৷ দ্বিতীয়ার সকালে দুর্গাপুজোর উৎসবময়, আলোকোজ্জ্বল শহরের ছবিটা মুহূর্তে বদলে দিয়েছিল এই বিপর্যয় । প্রমাদ গুনতে শুরু করে পুজো কমিটিগুলি । এই বিপর্যয়ের ছবি অবশ্য রাত গড়াতেই বদলে গেল । আজ বুধবার বরুণদেব কিছুটা সদয় হওয়ায় বিভিন্ন মণ্ডপে দেখা গেল চূড়ান্ত ব্যস্ততা ৷

মণ্ডপে মণ্ডপে এদিন চলেছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি । পুজো কমিটিগুলোর নাছোড় মনোভাবের দৌলতে বিপর্যস্ত শহর ফের উৎসবমুখর হতে শুরু করেছে । ক্লাব কর্তাদের আশ্বাস, প্রকৃতির জোরালো ধাক্কা সামলে ফের জোরকদমে কাজকর্ম শুরু হয়েছে ৷ আজকালের মধ্যেই মণ্ডপগুলো দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে ।

বিভিন্ন মণ্ডপে দেখা গেল চূড়ান্ত ব্যস্ততা (নিজস্ব চিত্র)

মঙ্গলবার মহানগরীর ছবিটা দেখে মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল শহরবাসীর । যে জন্য এক বছর ধরে অপেক্ষা, সেই প্রাণের প্রিয় পুজোর প্রস্তুতি তছনছ করে দেয় 5-6 ঘণ্টার রেকর্ড বৃষ্টি । শহরের উপর যেন আকাশ ভেঙে পড়ে ৷ সেই বৃষ্টিতে রাজপথ চলে যায় জলের তলায় ৷ আর তার জেরে যেদিকেই তাকানো যায়, পুজো মণ্ডপ কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পরপর মৃত্যুর ঘটনায় দুর্গাপুজো কমিটিগুলোর যৌথ মঞ্চ ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের তরফে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখার আবেদন জানানো হয় সামাজিক মাধ্যমে । বিভিন্ন কমিটির তরফে একদিন-দুদিন পর মণ্ডপে আসার জন্য আবেদন করা হয় দর্শকদের ।

দিনভর চলল শেষ মুহূর্তের কাজ (নিজস্ব চিত্র)

সামাজিক মাধ্যমে দর্শকদের থেকে দু-একদিন সময় চেয়ে নিলেও বাড়িতে বসে থাকেনি কমিটিগুলো । বুধবার জল নামতেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়ে যায় মণ্ডপের বাকি কাজ ৷ বৃষ্টি ও জমা জলে পুজো মণ্ডপের ভিতরে ও বাইরে যেখানে যেমন ক্ষতি হয়েছে, সেগুলো দ্রুত মেরামতের কাজ চলছে । আজ দিনভর চলে সেই কাজ । পুজো উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, আজ বা কাল কাজ শেষ হলেই বিদ্যুতের তার পরীক্ষা করে দর্শকদের জন্য মণ্ডপ খুলে দেওয়া হবে ।

জল নামতেই উৎসবের তৎপরতা (নিজস্ব চিত্র)

হাতিবাগান নবীনপল্লির তরফে দীপ্ত ঘোষ বলেন, "আমরা 25 তারিখ বলেছিলাম প্যান্ডেল সাধারণের জন্য খুলব । 22 তারিখ রাতভর বৃষ্টিতে কিছু ক্ষতি হয়েছে । দেওয়ালের রং চটেছে । বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিলাম । আজ এই আবহাওয়া থাকলে আশা করছি কথা রাখতে পারব । কাল থেকে মণ্ডপে প্রবেশ করবেন দর্শকরা ।"

দ্রুত মণ্ডপ খুলতে মরিয়া পুজো কমিটিগুলি (নিজস্ব চিত্র)

হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজো কর্তা অনিন্দ্য দাশগুপ্ত বলেন, "এই বছর বর্ষা শেষ না হতেই পুজো ৷ সেটা মাথায় নিয়েই কাজে নেমেছিলাম । তবে নিশ্চিত ভাবে এই বৃষ্টিটা কেউ আশা করিনি । আমাদের বৃষ্টির জন্য একটা প্রস্তুতি নেওয়াই ছিল । পুজো কমিটিগুলি কিছু ক্ষয়ক্ষতি হলেও সামলে নিতে পেরেছে । আজকে সারাদিন বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে বিদ্যুতের তার, আলো ইত্যাদিতে । সেটা দেখে নিয়ে মণ্ডপ খুলে দেব । প্রশাসন তাদের দিকে কাজ করে জল নামিয়েছে । দুর্যোগ কাটিয়ে আমরা প্রস্তুত । এবার দর্শকরা আসবেন । উৎসব শুরু, তবে আমরা সমব্যাথী ব্যবসায়ীদের জন্য ৷ তাঁদের কিছু ক্ষতি হয়েছে । পুজোর সঙ্গে অনেক মানুষের পেট জড়িয়ে । তাঁদের ক্ষতি হলে আমাদের খারাপ লাগে ।"

দেশপ্রিয় পার্ক দুর্গাপুজো কমিটির কর্মকর্তা সুদীপ্ত কুমার বলেন, "মাঠের জল নেমে গিয়েছে । আজ উদ্বোধন ছিল ৷ সেটা একটু পিছিয়ে করতে হচ্ছে, এজন্য আমরা দুঃখিত । মাঠে কাদা আছে । আজকের আবহাওয়া ঠিক থাকলে আজ-কালের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে । আমরা প্রস্তুতি চালাচ্ছি, দর্শকদের জন্য দ্রুত খুলে দেব মণ্ডপ ।"

