পঞ্চমীতেই বিষাদের সুর ! বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু পুজো কমিটির সদস্যের
পুজোর আয়োজন চলছিল পাড়ায় ৷ কিন্তু পঞ্চমীর ভোররাতে থমকে গেল পুজো ৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল পুজো কমিটির এক সদস্যের ৷
Published : September 27, 2025 at 6:13 PM IST
সোনারপুর, 27 সেপ্টেম্বর: পঞ্চমীতেই বিষাদ ! বিদ্যুত্স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল পুজো কমিটির এক সদস্যের ৷ শনিবার ভোররাতে সোনারপুর থানার অন্তর্গত 20 নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষ পার্ক থার্ড লেনের শান্তি সংঘ ক্লাবে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে ৷ নিহতের নাম বিশ্বজিৎ সাহা (36) ৷ তাঁর বাড়ি সুভাষ পার্ক এলাকায় ৷ এর আগে কলকাতায় জমাজলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ন'জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে ৷
ক'দিনের বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়েছিল উত্তর ও দক্ষিণের বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই এবার মর্মান্তিক ঘটনা রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা এলাকায় ৷ পুরসভার 20 নম্বর ওয়ার্ডে কোদালিয়া শান্তি সঙ্ঘ ক্লাবের বারোয়ারি পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল ৷ চতুর্থীর পর মধ্যরাতে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে ৷ পুজোর উদ্য়োক্তাদের ক্লাবঘরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারান স্থানীয় যুবক বিশ্বজিৎ সাহা ৷ তিনি ওই পুজো কমিটির সদস্য ছিলেন ৷
এদিন সকালে বিদ্যুৎ দফতরের কয়েকজন কর্মী ঘটনাটি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে পুজো মণ্ডপে আসেন ৷ তাঁদের মধ্যে একজন দিলীপ ঘোষ বলেন, "আমাদের উচ্চস্তরীয় আধিকারিকরা সংবাদমাধ্যমে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর খবরটি দেখেছেন এবং বিষয়টি দেখতে আমাদের পাঠিয়েছেন ৷ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রাতে ৷ স্থানীয়দের থেকে জানতে পারলাম, ক্লাবের ভিতরে ইলেকট্রিক বোর্ড থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে ৷ পাখার গায়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল ৷ সেই সময় তিনি পাখায় হাত দিয়েছিলেন এবং তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ৷ তাঁর মৃত্যু হয় ৷"
ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু তাঁকে বাঁচানো যায়নি ৷ চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ ৷ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ আকস্মিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷
কীভাবে ওই ঘটনা ঘটল ? কোথা থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন ওই ব্যক্তি ? সেই বিষয় পুলিশ খতিয়ে দেখছে ৷ বিদ্যুতের লাইনে কি কোনওভাবে শটসার্কিট হয়ে এই মর্মান্তিক ঘটনা ? সেই প্রশ্নও উঠেছে ৷ এদিকে, জানা যাচ্ছে, কোদালিয়া শান্তি সঙ্ঘ ক্লাবের পুজো কমিটির কোনও রেজিস্ট্রেশন ছিল না ৷ অনুমতি ছাড়াই চলছিল এই পুজোটি ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷ গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে তারা ৷ প্যান্ডেলে বিদ্যুতের লাইন বেআইনি ভাবে নেওয়া হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷